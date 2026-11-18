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L'ammiraglio Brad Cooper, comandante delle forze statunitensi in Medio Oriente e capo del Comando Centrale (CENTCOM), è atteso questa settimana in Arabia Saudita insieme al suo staff per valutare le capacità di difesa aerea del regno, stando a quanto riferito a Middle East Eye da diverse fonti ufficiali occidentali informate sul dossier.

Gli esponenti occidentali, che hanno chiesto l'anonimato, hanno precisato che oltre trenta consiglieri militari americani raggiungeranno il Paese per supportarlo nel potenziamento della protezione dei cieli, aggiungendo che un primo contingente è già arrivato sul posto.

La missione ha luogo mentre la monarchia saudita sta ancora facendo i conti con le conseguenze dei raid aerei sferrati dagli Houthi, in una fase particolarmente delicata per i rapporti bilaterali tra Washington e Riad. Interpellato da Middle East Eye in merito alla visita, il Pentagono non ha fornito commenti prima della diffusione della notizia.

Pur essendo l'Arabia Saudita un partner strategico degli Stati Uniti nella regione fin dal termine della Seconda Guerra Mondiale, la scorsa settimana il presidente Donald Trump ha dichiarato che il regno si sta "disintegrando", sostenendo che Riad e altre monarchie del Golfo gli avessero chiesto di non riaprire le ostilità contro l'Iran proprio a causa della loro fragilità militare.

Sul fronte yemenita, l'Arabia Saudita si trova in forte difficoltà: gli Houthi hanno infatti conseguito rilevanti avanzate sul terreno. Il movimento ha inoltre colpito scali aeroportuali, impianti energetici e sedi societarie nel regno, minando direttamente l'impegno di Riad nel proporsi come polo affidabile per gli investimenti internazionali e il turismo. Come rivelato in esclusiva da Middle East Eye, i combattenti Houthi hanno persino effettuato incursioni terrestri oltre il confine saudita.

Sul piano operativo, le truppe governative yemenite hanno comunicato questa settimana il ripiegamento dall'area circostante lo stretto strategico di Bab al-Mandab, nell'ambito di una riorganizzazione volta a blindare la capitale provvisoria, Aden, e le province vicine. Questa mossa implica l'abbandono di zone che le forze filo-saudite avevano strappato agli Houthi durante l'autunno.

Un funzionario occidentale a conoscenza dell'andamento dei combattimenti ha escluso una caduta imminente di Aden, grazie alla resistenza locale contro gli Houthi, ma ha comunque definito lo scenario "molto grave" per l'Arabia Saudita e i suoi partner. A testimonianza del malcontento ai vertici di Riad, lunedì il sovrano saudita Salman ha destituito il comandante responsabile delle truppe della coalizione impegnate in Yemen.

Stando a fonti ufficiali americane citate da Middle East Eye, Riad dispone di una delle più ampie scorte di intercettori Patriot nell'area del Golfo, ma si trova nella complessa condizione di dover difendere un'estensione territoriale enorme dagli attacchi dei droni a basso costo impiegati dagli Houthi. Diversi analisti hanno inoltre espresso perplessità sull'efficacia con cui il regno gestisce i propri apparati contraerei.

Il mese scorso, lo scalo aeroportuale di Riad è stato bersagliato quattro volte nell'arco di sette giorni; uno di questi raid ha provocato almeno 13 vittime e 300 feriti, gran parte dei quali erano pellegrini diretti all'Hajj.

L'invio dei consiglieri militari statunitensi coincide infine con una fase in cui l'intera area si prepara al rischio di un nuovo inasprimento dello scontro tra Stati Uniti e Iran. Interrogato la scorsa settimana dal conduttore radiofonico Hugh Hewitt sulla possibilità di considerare una "sconfitta" personale la permanenza al potere della Repubblica islamica al termine del suo mandato, Trump ha replicato: "Assolutamente".