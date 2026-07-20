Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. rethink.power

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

3432
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Alessandro Bartoloni

 

I responsabili politici europei ripetono spesso di non voler lasciare che la guerra in Ucraina degeneri in un conflitto più ampio. Eppure le politiche attualmente in atto comportano probabilità di escalation diverse. Facendo una sintesi di quello che dicono i principali analisti militari indipendenti ecco i tre scenari plausibili per i prossimi cinque anni (2025-2030), dal conflitto contenuto alla guerra regionale fino al confronto sistemico globale, con una stima dei relativi costi. Ogni scenario presuppone che l'agenda guerrafondaia di Kallas e von der Leyen continui a orientare la posizione dell'Europa.

 

Scenario 1 – Guerra limitata: il conflitto ucraino si protrae (status quo plus)

La guerra prosegue senza coinvolgimento diretto della NATO: nessuna delle due parti ottiene una vittoria decisiva, il fronte oscilla in offensive logoranti, l'Europa continua ad armare Kiev e le sanzioni restano o si inaspriscono, mentre la Russia resiste, indebolita ma non collassata.

Entro il 2030 l'Ucraina sarebbe devastata in ampie zone, con vittime militari e civili in forte crescita. La Russia uscirebbe militarmente logorata ed economicamente stagnante sotto le sanzioni, ma Putin (o un successore di simile orientamento) potrebbe restare al potere, in attesa che l'unità occidentale si incrini – un fronte congelato non dissimile da quello della Corea. Per l'Europa significherebbe sostenere, e probabilmente aumentare, gli aiuti attuali: già a fine 2023 l'UE aveva impegnato circa 12 miliardi di euro in aiuti economici e 5 miliardi in aiuti militari, con altri 50 miliardi promessi per il 2024-27. Proiettando questa traiettoria si arriverebbe a circa 50-70 miliardi di euro complessivi entro il 2030, con Paesi come Polonia, Baltici e Finlandia stabilmente sopra il 3% del PIL in spesa militare. Il riarmo europeo proseguirebbe su una scala consistente, anche se inferiore agli 800 miliardi ipotizzati da von der Leyen nello scenario più ambizioso: un incremento cumulativo stimabile in 200-300 miliardi di euro nei bilanci della difesa di UE e Regno Unito, a scapito però di investimenti in transizione verde, infrastrutture e welfare.

Sul piano globale, l'impatto economico di una guerra "contenuta" resta comunque rilevante ma gestibile: si stima un freno alla produzione mondiale di circa 1.500 miliardi di dollari nel primo anno, che nell'arco di cinque anni potrebbe totalizzare 3.000-5.000 miliardi di dollari di produzione persa, tra rincari energetici intermittenti e nervosismo dei mercati. Sul fronte umanitario, i rifugiati ucraini potrebbero salire dagli attuali 7 milioni a 10-12 milioni, con un costo sociale significativo per l'integrazione in Europa. In sintesi: uno scenario costoso – oltre un milione di vittime complessive, decine di miliardi spesi ogni anno, un fronte congelato e una Russia amareggiata e revanscista – ma che evita una guerra europea più ampia o uno scambio nucleare.

 

Scenario 2 – Guerra regionale: scontro diretto NATO-Russia

In questo scenario la guerra si estende oltre l'Ucraina: un attacco russo deliberato o accidentale contro un Paese NATO (uno Stato baltico, la Polonia), oppure un incidente che degenera – ad esempio forze russe che colpiscono un convoglio d'armi occidentale in territorio alleato – innesca la risposta militare della NATO. Il conflitto resta inizialmente convenzionale e circoscritto al teatro europeo, con la Cina che si tiene fuori militarmente.

Come finirebbe una guerra del genere? Non c’è unità di vedute tra gli analisti. I più ottimisti (per parte occidentale) ritengono che NATO prevarrebbe probabilmente in una guerra convenzionale su vasta scala, grazie a una superiorità di truppe, mezzi e tecnologia anche senza il pieno coinvolgimento americano. Il rischio maggiore è che una serie di sconfitte sul campo spinga Mosca a ricorrere ad armi nucleari tattiche pur di evitare una disfatta totale. Anche restando non nucleare, sarebbe la guerra più grande in Europa dal 1945. In ogni caso,  le stime collocano l'impatto sulla produzione globale nel primo anno intorno all'1,3% del PIL mondiale (circa 1.500 miliardi di dollari), con l'economia europea in profonda recessione, possibili misure da economia di guerra (razionamenti, nazionalizzazioni industriali, ritorno della coscrizione) e limitazioni alle libertà civili. Le vittime potrebbero andare dalle decine alle centinaia di migliaia a seconda della rapidità con cui la NATO riuscisse a neutralizzare le forze russe, con 1-2 milioni di nuovi rifugiati solo dai Paesi baltici e infrastrutture critiche colpite su entrambi i fronti. Su cinque anni, il conto potrebbe salire a 3.000-4.000 miliardi di dollari di produzione persa più circa 1.000 miliardi di ricostruzione, in uno scenario che presuppone un conflitto convenzionale di 6-12 mesi seguito da anni di tregua tesa. È esattamente il tipo di guerra tra grandi potenze sul suolo europeo che l'integrazione europea è nata per prevenire – e la postura aggressiva che sta avendo la UE rischia di aumentare, anziché ridurre, la probabilità di un errore di calcolo che porti fin qui.

 

Scenario 3 – Guerra sistemica: conflagrazione globale su due fronti

Lo scenario peggiore vede fondersi in un unico conflitto lo scontro con la Russia e quello con la Cina (senza contare il fronte medio-orientale): una crisi su Taiwan che degenera in guerra USA-Cina mentre la NATO è già impegnata contro Mosca, o l'inverso – una potenza che approfitta della distrazione dell'altra. In questo caso l'uso di armi nucleari diventa una possibilità concreta da entrambe le parti.

Le stime economiche parlano di un costo pari al 10% del PIL globale nel solo primo anno per una guerra USA-Cina su Taiwan; sommato a un conflitto NATO-Russia in corso, si tratterebbe di una depressione globale paragonabile al periodo 1939-45, con una perdita cumulata stimabile in 20-30mila miliardi di dollari in cinque anni – sempre che il conflitto resti convenzionale. Le vittime si conterebbero a milioni tra combattimenti diretti, carestie da collasso del commercio globale e mancanza di forniture mediche; un uso anche "limitato" di armi nucleari tattiche potrebbe uccidere centinaia di migliaia di persone nell'immediato e innescare ricadute radioattive su scala continentale, con il rischio di un "inverno nucleare" capace di condannare alla fame miliardi di persone. È lo scenario che gli stessi falchi, Kallas inclusa, dicono di voler scongiurare puntando sulla deterrenza – ma che una gestione potrebbe comunque produrre.

 

Le alternative possibili

Di fronte a questo bivio, diversi analisti ed ex diplomatici propongono un percorso diverso da quello dei falchi di Bruxelles:

  • Canali di comunicazione militare con Mosca, sul modello del vecchio Consiglio NATO-Russia, per ridurre il rischio di incidenti ed errori di calcolo — un'eredità della gestione della crisi dei missili di Cuba nel 1962.

  • Rilancio del controllo degli armamenti attraverso l'OSCE, oggi in gran parte inattiva: nuovi limiti alle forze convenzionali, restrizioni ai missili a raggio intermedio, accordi su cybersicurezza, sul modello degli Accordi di Helsinki del 1975.

  • "Deterrenza senza pretesa di dominio assoluto": rafforzare la difesa europea in modo credibile ma esplicitamente non offensivo, per non alimentare la percezione russa dell'accerchiamento, assicurando a Mosca che l'obiettivo occidentale è la stabilità, non il cambio di regime.

  • Passi diplomatici incrementali: dal sostegno a corridoi per l'export di grano a una zona demilitarizzata intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, fino a dialoghi informali con controparti russe per preparare futuri negoziati ufficiali.

  • Maggiore coinvolgimento democratico: un ruolo più forte del Parlamento Europeo e dei parlamenti nazionali nelle grandi decisioni su riarmo e sostegno militare, per colmare quel deficit democratico che rischia di logorare nel tempo il consenso pubblico. Tenendo presente sempre una cosa: I POPOLI NON VOGLIONO LA GUERRA.

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da rethink.power

Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

16 Luglio 2026 20:30
I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

06 Luglio 2026 15:52
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

15 Giugno 2026 16:19
La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia

La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia

05 Giugno 2026 17:21
Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

27 Maggio 2026 19:06
La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

18 Maggio 2026 14:38
Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

11 Maggio 2026 15:59
L’operazione segreta USA (fallita) per sequestrare l’uranio iraniano

L’operazione segreta USA (fallita) per sequestrare l’uranio iraniano

08 Maggio 2026 17:00
MEDITERRANEO

Israele, il grande equivoco

14967
RUSSIA

L'esercito russo attacca tre navi da carico che trasportavano materiale militare nei porti ucraini

13721
EUROPA

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

12573
EUROPA

Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

12079
EUROPA

”Freya”: i volenterosi per Kiev gettano la maschera

11270

Chi non si unisce oggi all'Iran verrà distrutto domani (di Micheal Hudson)

11270
EUROPA

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

10025
RUSSIA

Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

9761
MEDITERRANEO

Cisgiordania in fiamme: coloni israeliani incendiano una moschea e due case, 4 feriti

ASIA

"Un'invasione di terra": parlamentare iraniano lancia allarme su intenzioni USA

NORD-AMERICA

La rabbia di Trump per una domanda sui soldati USA morti in Medio Oriente

NORD-AMERICA

NYT: la Casa Bianca teme che sanzioni eccessive contro la Russia indeboliranno il predominio del dollaro

NORD-AMERICA

USA: perché i dem al Congresso rifiutano nuove sanzioni alla Russia?

AMERICA LATINA

Il Venezuela recupera 346 milioni di dollari dal FMI

RUSSIA

Terrorismo ucraino: un morto e decine di feriti in un attacco con droni vicino a Mosca

ASIA

Hormuz, le compagnie di navigazione dicono no agli USA: "Troppo pericoloso, comanda l'Iran"

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

  • 18 Luglio 2026 10:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa di Fabrizio Verde Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

  • 19 Luglio 2026 15:45
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA  di Michelangelo Severgnini IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

  • 14 Luglio 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre   Una finestra aperta Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

  • 08 Luglio 2026 14:30
Robot cinesi: economici e altamente performanti Robot cinesi: economici e altamente performanti

Robot cinesi: economici e altamente performanti

  • 15 Luglio 2026 09:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

  • 15 Luglio 2026 18:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero di Paolo Desogus I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

  • 18 Luglio 2026 10:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Tutti pazzi per Roggero di Alessandro Mariani Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

  • 19 Luglio 2026 15:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
L' Occidente adora la guerra di Giuseppe Giannini L' Occidente adora la guerra

L' Occidente adora la guerra

  • 16 Luglio 2026 11:30
"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti di Antonio Di Siena "Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

  • 15 Luglio 2026 09:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina di Michele Blanco L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina

L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina

  • 17 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti