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Il portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana (IRGC) ha ironizzato sull'abbattimento di numerosi velivoli senza pilota statunitensi avvenuto negli ultimi giorni.

Nella serata di domenica, il generale di brigata Hosein Mohebi ha condiviso sul proprio profilo X uno scatto che ritrae un missile visto dall'inquadratura di un drone.

????? ?????? ?? ??????? ????? MQ-9 ??? ?? ?????? ????? ??? ??? ??????? ??‌????... The last image an MQ-9 drone operator sees on their screen before the aircraft is destroyed... https://t.co/Xb136zNzfy — ?????? ???? (@Irgcspeaker) November 22, 2026

"L'ultima immagine che il pilota remoto di un MQ-9 osserva sul proprio monitor un istante prima che il mezzo venga disintegrato", ha commentato con tono sarcastico il rappresentante delle Guardie Rivoluzionarie.

Il generale Mohebi ha diffuso questo messaggio alludendo alle recenti intercettazioni di droni americani portate a termine dalla contraerea di Teheran.

Le unità di difesa aerea dell'Iran hanno infittito le manovre di contrasto ai velivoli a pilotaggio remoto statunitensi impegnati a sorvolare i cieli iraniani. A tal proposito, le Guardie Rivoluzionarie hanno comunicato di aver distrutto complessivamente 78 droni americani, appartenenti nello specifico alle tipologie MQ-9 Reaper e MQ-1 Predator, impiegati dalle forze armate di Washington per attività di monitoraggio, esplorazione e bombardamento. Stando al bilancio fornito dall'IRGC, sul totale dei mezzi colpiti, 58 erano esemplari di MQ-9 e 20 di MQ-1. Tali numeri testimoniano l'ampiezza delle manovre difensive attuate dai sistemi contraerei iraniani per respingere le violazioni dello spazio aereo da parte dei droni statunitensi.

Secondo quanto emerso di recente, l'Iran ha neutralizzato un ulteriore velivolo americano MQ-1 nei pressi di Hormuz, portando così il conteggio totale a 20 unità, mentre le ingenti perdite subite nella flotta degli MQ-9 durante il conflitto con Teheran hanno spinto gli Stati Uniti a reintegrare in servizio operativo gli MQ-1, precedentemente dismessi.

Fin dall'avvio dell'offensiva bellica statunitense e israeliana contro l'Iran, i comandi militari di Teheran hanno rivendicato la distruzione di svariati droni americani, inclusi i modelli MQ-9 Reaper, adoperati sia per compiti di sorveglianza e ricognizione, sia per raid offensivi. Le autorità iraniane hanno inquadrato questi abbattimenti nell'ambito delle proprie manovre di autodifesa volte a contrastare le incursioni aeree degli Stati Uniti.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha più volte evidenziato i traguardi raggiunti dall'Iran nel potenziamento dei propri apparati di difesa aerea, dotati di tecnologie sempre più avanzate capaci di individuare e neutralizzare molteplici tipologie di vettori ostili, compresi i droni militari di ultima generazione.