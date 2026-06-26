"Complici del genocidio a Gaza": la durissima petizione contro i medici israeliani pubblicata su The Lancet

Oltre 1.150 professionisti e organizzazioni sanitarie hanno lanciato il 13 giugno una petizione per il boicottaggio dell'Associazione medica israeliana (IMA), accusandola di non rispettare l'etica medica e di essere "complicità" nel genocidio dei palestinesi a Gaza.

L'iniziativa è guidata dal People's Health Movement (PHM), da Medici per Gaza e dal Consiglio consultivo sanitario del gruppo Jewish Voice for Peace.

Le organizzazioni chiedono all'Associazione Medica Mondiale (WMA) di interrompere l'adesione all'IMA per il suo silenzio sulla sistematica distruzione delle infrastrutture sanitarie da parte di Israele e sull'uccisione, il rapimento e la tortura di medici, infermieri e soccorritori palestinesi.

La petizione è stata pubblicata anche su The Lancet, la rivista medica più prestigiosa al mondo.

La petizione esorta la WMA a "chiedere conto all'IMA" e condanna la "complicità" dell'IMA nell'assedio, nelle restrizioni agli aiuti umanitari e negli attacchi alle infrastrutture sanitarie a Gaza, nella Cisgiordania occupata, in Libano e in Iran.

La petizione affermava inoltre che l'IMA aveva violato "l'etica medica e il diritto internazionale umanitario" nella Striscia di Gaza assediata.

Tra le centinaia di firmatari figurano l'organizzazione spagnola Health Workers for Palestine, l'associazione statunitense Doctors Against Genocide e la Health Alliance for Democracy nelle Filippine.

"La rivista medica The Lancet non ha individuato alcuna dichiarazione in cui [l'IMA] abbia condannato pubblicamente gli attacchi israeliani al sistema sanitario di Gaza, criticato la condotta israeliana nella guerra, chiesto un cessate il fuoco o risposto ai rapporti delle Nazioni Unite sul genocidio contro i palestinesi", ha scritto la rivista.

L'IMA non è ufficialmente affiliata al governo israeliano.

Ciononostante, ha ripetuto a pappagallo le argomentazioni del governo israeliano a giustificazione degli attacchi agli ospedali di Gaza, in particolare l'affermazione infondata secondo cui Hamas utilizzerebbe le strutture mediche come centri di comando.

Alla fine del 2023, un gruppo di medici israeliani, tra cui decine di medici in attività, ha pubblicato una lettera aperta in cui chiedeva il bombardamento dell'ospedale Al-Shifa di Gaza.

In quella lettera si faceva riferimento alle infrastrutture sanitarie di Gaza come a un "obiettivo legittimo". L'IMA non ha preso provvedimenti disciplinari nei confronti dei medici coinvolti.

L'ospedale Al-Shifa era tra le decine di strutture mediche di Gaza che sono state ripetutamente bombardate e perquisite dall'esercito israeliano.

"Questa istigazione è stata sostenuta dalla copertura istituzionale dell'IMA, che non solo non ha condannato gli attacchi al sistema sanitario, ma ha anche fatto pressioni per bloccare gli appelli internazionali al cessate il fuoco, privilegiando l'allineamento militare rispetto al suo dovere umanitario di proteggere la vita", ha scritto l'Euro-Mediterranean Human Rights Monitor in un rapporto dell'aprile 2026 .

Il genocidio israeliano a Gaza ha portato alla distruzione del sistema sanitario della Striscia.

Numerosi ospedali e centri sanitari sono stati bombardati e resi inutilizzabili. Nel dicembre 2024, le truppe israeliane hanno invaso l'ospedale Kamal Adwan nel nord della Striscia di Gaza.

Secondo Euro-Med, durante il raid sarebbero stati giustiziati il ??personale medico e i civili sfollati che si erano rifugiati nell'ospedale.

Anche il direttore dell'ospedale, Hussam Abu Safiya, è stato rapito durante quel raid e rimane tuttora in custodia israeliana, dove rischia di subire gravi maltrattamenti e torture.