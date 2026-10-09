Comunicato CNP: "Un malessere profondo che può aprire un nuovo ciclo di lotte sociali in Europa"

Dichiarazione del Coordinamento dei Nuclei Comunisti (CNC)

L’indice di indignazione popolare sta crescendo rapidamente in tutta Europa, assumendo varie forme. Ancora una volta nella storia, è in Francia che si manifesta con maggiore pienezza. Su una pentola a pressione che si è già riversata più volte (gilet gialli, battaglia contro la riforma pensionistica, lotta dei contadini, ecc.), la protesta di massa degli studenti delle scuole superiori sta ricevendo il sostegno popolare, soprattutto della classe operaia. L’appello di tutti i sindacati dell’insegnamento, da CGT del settore pubblico e un numero crescente di settore privato allo sciopero generale è già un clamore contro le politiche del governo e dell’UE che né la brutale repressione né le tattiche di criminalizzazione e provocazione da parte di poliziotti infiltrati, possono fermare. Per ora la mobilitazione dei lavoratori di diversi settori e dei rappresentanti politici è in aumento.

In Germania crescono le proteste dei giovani contro il servizio militare obbligatorio che li trasforma in carne da cannone per la guerra contro la Russia.

Nel frattempo, nel Regno di Spagna…

Pedro Sánchez: come vendere sabbia nel deserto.

Non c’è dubbio che Pedro Sánchez sia un grande prestidigitatore. Lo ha dimostrato ripetutamente quando il suo governo vacillava, ma con l’ultima messa in scena si è superato.

Fino a poche settimane fa, tutto era contro di lui. Per otto anni ha governato per il capitale contro la classe operaia, non rispettando le promesse elettorali, sottomesso ai dettami degli Stati Uniti e dell’UE, compiendo pirouette elettorali a sostegno della Palestina mentre il capitale sionista è presente nei fondi speculativi immobiliari, le case farmaceutiche e, soprattutto, nelle fabbriche di armi.

I sondaggi davano per certo che l’esperimento del governo PSOE-Sumar era ammortizzato, con il voto della destra mobilitato, soprattutto dopo gli eventi di Ceuta, e, soprattutto, con una crescente astensione dei settori popolari, stanchi di vedere che il progressismo è un guscio vuoto e che le loro condizioni di vita non fanno che peggiorare.

Il malessere della classe operaia e di tutti i settori popolari è una pentola a pressione sul punto di esplodere, come si sta vedendo in tutti i paesi dell’UE. Gli indicatori puntano nella direzione dell’esplosione: la carestia della vita, l’insufficienza dei salari e delle pensioni, la situazione limite dei piccoli agricoltori e allevatori, la distruzione di posti di lavoro – soprattutto nell’industria -, lo smantellamento e la privatizzazione dei servizi pubblici e l’attuazione della crescente impossibilità di accedere ad un alloggio. In quest’ultimo ambito si concretizzano le situazioni più tese e drammatiche: sfratti, sovraffollamento o strade sempre più piene di persone «senza tetto».

La responsabilità del governo, che da otto anni amministra il denaro pubblico e legifera a favore del capitale, è evidente. Il tanto decantato aumento dello SMI non ha potuto nascondere che gli affitti sono aumentati di tre volte rispetto ai salari negli ultimi tre anni, che chi percepisce lo SMI nelle grandi città deve destinare il 90% al pagamento dell’abitazione o che coloro che lo percepiscono (più del 50% dei minori di 30 anni) sono esclusi anche dall’accesso agli alloggi offerti dal Ministero del settore. D’altra parte, la repressione contro le scarse mobilitazioni operaie e popolari non lascia adito a dubbi su chi diriga il governo e gli apparati dello Stato. Lungi dall’abrogare le leggi antiterrorismo, in vigore 15 anni dopo la scomparsa di ETA, o la Legge Mordaza, la repressione operaia e popolare si è inasprita, mentre la criminalizzazione della mobilitazione si estendeva sotto l’accusa di terrorismo.

E d’ora in poi, è innegabile che le conseguenze delle politiche imperialiste di Stati Uniti e Ue, sostenute dal governo per azione o omissione, peggioreranno ulteriormente la situazione della classe operaia e dei settori popolari. Ne elenchiamo alcuni: l’esplosione del Nord Stream, le sanzioni boomerang contro la Russia, la politica agricola e le normative dell’agenda «verde», l’economia di guerra e le enormi spese militari con i relativi tagli alla spesa sociale, e ora il rapido aumento dell’energia legato all’attacco di Stati Uniti, Israele e paesi europei contro l’Iran. Tutto punta a un brusco calo delle condizioni di vita della classe operaia, mentre le aziende energetiche si accaparrano favolosi profitti – 20 miliardi di euro nel 2026 – proprio a causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi dei carburanti.

Ed ecco che su questo accumulo di materiale altamente infiammabile appare una scintilla inaspettata. Era un altro sfratto, dopo gli oltre 200.000 giustiziati – un po’ meno di quelli eseguiti con il governo del PP – nel corso degli otto anni di governo PSOE, prima con Podemos e poi con Sumar.

Dopo l’esecuzione del lancio di Mari Carmen e dell’ennesima repressione violenta degli antisommossa contro coloro che cercavano di impedirlo, in poche ore si organizza un accampamento a Sol, che ricorda quella del 15 M.

La dirige e controlla il sindacato degli inquilini, che non ha nulla di sindacale ed è un’impresa/associazione, più simile a un’organizzazione dei consumatori, di cui i dirigenti sono salariati. Il suo portavoce, Fernando de los Santos Menéndez , legato familiarmente all’aristocrazia e nipote di un ministro di Adolfo Suárez, figura come rappresentante e amministratore unico della società Tecnoasfalt Aglomerados con Caucho S.L. dedicata alla costruzione di alloggi pubblici e privati. Nessuno dei volti più noti, come Alicia del Río o Valeria Recu, sono persone colpite dagli sfratti. Un altro dei suoi dirigenti, Carme Arcarazo, fa parte del Consiglio consultivo del Ministero della Casa.

Dato il rapporto di questo ‘sindacato’ con il governo, non sorprende che abbia convocato manifestazioni a sostegno dei decreti davanti al Congresso dei deputati – vietate dal regolamento del Congresso mentre il Parlamento è in riunione – e ampiamente diffuse dai media affini al Governo… Oppure che CCOO e UGT si uniscano alle convocazioni.

Non siamo entrati ad analizzare questi Decreti. Basti dire che avrebbero fermato gli sfratti delle persone vulnerabili solo se fossero stati promossi da ‘fondi avvoltoi’.

Come nel 15 M o in Podemos, il linguaggio non è innocente. Se allora si usava il termine vago di «casta» o dell’ «1%», ora si parla di «rentismo» o di «capitalismo rintista», lasciando intravedere che esiste un altro capitalismo sano e responsabile.

Un altro dato sorprendente. Una volta terminato il dibattito sui due decreti nel Congresso, e quando si sapeva già che sarebbero stati sconfitti, Pedro Sánchez ha inaspettatamente fatto un intervento che deve essere considerato come il primo atto della prossima campagna elettorale. Si rivolse a coloro che avrebbero votato contro i Decreti, mordendo l’incatenamento che aveva preparato per loro, ma con l’altoparlante rivolto verso la strada: «Dimenticate per un momento il calcolo politico e pensate alla gente comune che ha bisogno della protezione del pubblico». Il prestidigitatore era riuscito ad attribuire a Vox, PP e Junts la responsabilità della situazione di penuria abitativa, quando è lui che governa da 8 anni. L’obiettivo era chiaro e la messa in scena è stata magistrale. Pedro Sánchez ha rimesso il PSOE nelle condizioni di vincere la gara, lasciando i suoi piccoli soci letteralmente ai piedi dei cavalli.

Al di là del calcolo elettorale, potrebbe essersi aperto il vaso di Pandora.

La ampia diffusione delle manifestazioni, di cui una parte importante è il ruolo dei media affini utilizzati a fondo per trasformare le mobilitazioni in strumenti di pressione per i loro obiettivi politici, ha rivelato un cambiamento significativo nella soggettività delle masse in cui predominava il sentimento di sconfitta e di impotenza. Le centinaia di migliaia di persone che hanno manifestato in tutto lo stato non solo gridavano contro la destra, ma denunciavano anche la responsabilità del governo e tutte le sue violazioni. Anche se la forma assomigliava al 15 M, e questo era ciò che si cercava, la politicizzazione era di gran lunga superiore. La casa era il fattore scatenante, ma tutti sapevano che c’erano molte cose più intimamente legate: la carestia, i salari e le pensioni di miseria, la sanità, l’istruzione, e al di sopra di tutto, l’economia di guerra e la militarizzazione sociale

Tutto ciò che fino a poco tempo fa sembrava una lastra, stava diventando un bersaglio di lotta. E la tristezza e l’impotenza hanno forse cominciato a fondersi con il calore della gente in strada e della presenza di massa dei giovani. Una gioventù che in non pochi casi portava bandiere rosse, rojinegras e repubblicane e che si organizzò per far uscire di corsa con la coda tra le gambe i gruppi fascisti apparsi negli accampamenti – senza dubbio infuocati dagli ultimi avvenimenti.

Anche se la classe operaia era dispersa e disorganizzata, i clamori accesi alla sua lotta operaia e il clamore che, reclamando uno sciopero generale, riempì le strade il giorno dopo il voto parlamentare, chiamò a pensare come lavoratori, lasciando alle spalle slogan come la ‘nube delle zanzare’, la casta o il 99%, volti proprio a distruggere l’identità di classe. L’annuncio della convocazione allo sciopero generale da parte di CC.OO e UGT, che si è appena fatto mentre si scrive questa Dichiarazione, è – nello stesso senso in cui abbiamo indicato -, una buona notizia.

In primo luogo, non perché CC.OO e UGT abbiano cessato di essere strumenti di una parte della borghesia contro la classe operaia, ma perché, costretti dalle circostanze e per continuare a servire i loro padroni, stanno contribuendo a conferire il sigillo di classe – che teme così tanto il capitale – ad una mobilitazione che in principio non lo aveva.

E poi, perché, come ben sappiamo, è nell’organizzazione e nella lotta che si fanno salti di gigante nella coscienza delle masse. Contribuire a questo è il dovere delle organizzazioni rivoluzionarie.

Il diritto alla casa di fronte al muro della proprietà privata.

La realizzazione del diritto alla casa sarà il fulcro della campagna elettorale e saranno fatte tutte le promesse.

Saranno inoltre stilate liste di rivendicazioni, più o meno dettagliate, che si possono riassumere così: Tutte le persone che vivono qui hanno diritto ad un alloggio dignitoso e stabile. Questa affermazione contiene una giustizia inappellabile. Ogni essere umano ha diritto ad avere un posto dove vivere. Il punto è che questo diritto essenziale è subordinato a quello del capitale e si scontra con il muro del diritto fondamentale e assolutamente prioritario nella società capitalista alla proprietà privata, da trasmettere attraverso l’eredità, e alla libera impresa, pilastri della società capitalistica.

La vera proprietà privata, quella dei mezzi di produzione, esiste solo per una piccola minoranza, e si è stabilita sul furto violento, lo spoglio originario e l’espropriazione massiccia dei popoli. E questo saccheggio primario si ripete una volta dopo l’altra, garantito dai governi di turno. La vittoria dei fascisti nella guerra di Spagna ha permesso, inoltre, una gigantesca espropriazione da parte dei vinti di ogni tipo di proprietà: terre consegnate dalla legge della riforma agraria, abitazioni, imprese, bestiame, ecc. I difensori della proprietà hanno basato il loro potere su un furto colossale. Il problema dell’abitazione, che è una questione vitale per il proletariato, è irrisolvibile nel capitalismo, soprattutto in tempi di crisi profonde come quelle attuali in cui il capitale strappa alla classe operaia ogni tipo di bene pubblico per trasformarlo in impresa. Di conseguenza, la loro soluzione non è una questione di più o meno investimenti pubblici, di regolamentazione dell’affitto, della compravendita di abitazioni per evitare grandi proprietari, o della regolazione del prezzo delle abitazioni secondo criteri oggettivi come il metro quadrato, distanza dal centro della città o distanza dai servizi. Se l’abitazione rimane una merce, come nel capitalismo, questi miglioramenti sono effimeri, soprattutto in tempi di crisi come quelli attuali. Inoltre tutte le rivendicazioni che hanno a che fare con l’abitazione presentano programmi che devono essere veicolati attraverso lo stato borghese; anche le più radicali che parlano di espropriazione delle case agli speculatori.

L’obiettivo non può che essere la fine della proprietà privata del suolo, del capitale e delle imprese edili; e la sua esecuzione può realizzarsi solo dopo la distruzione dello Stato borghese da parte della rivoluzione proletaria, dalla classe operaia eretta in classe dirigente.

Questa consapevolezza degli obiettivi reali da perseguire non invalida, anzi, le lotte concrete. Ma solo l’esistenza del Partito Comunista, eretto come referente politico della rabbia, può allontanarla dal cammino della riforma e condurla al fuoco della rivoluzione. La classe operaia può risolvere in modo pratico i suoi problemi concreti solo attraverso l’esercizio della sua dittatura, e così avanzare sulla strada verso l’emancipazione dell’umanità.

In definitiva, dobbiamo prepararci per i tempi sempre più vicini in cui i prestidigitatori di turno non potranno effettuare un’esplosione controllata del malessere sociale e tirare fuori l’ennesimo coniglietto elettorale dalla scintilla. In definitiva, quando la lotta di classe si gioca sulla vita o sulla morte.

https://cincodias.elpais.com/companias/2026-09-04/las-energeticas-dispararan-su-beneficio-en-2026-gracias-a-los-precios-record-en-gas-y-petroleo.html

https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/14017282/09/26/quien-es-fernando-de-los-santos-el-portavoz-del-sindicato-de-inquilinas-es-sobrino-de-la-marquesa-de-ibias-y-nieto-de-un-exministro-de-adolfo-suarez.html

https://www.mivau.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-15012026-1559