Con l’incontro Trump-Mamdani i socialisti e i trumpiani paiono (quasi) sulla stessa lunghezza d’onda



di Fabio Ashtar Telarico





L'immagine è sembra pensata per risultare assurda. Nello Studio Ovale, il presidente repubblicano in carica, che per mesi ha definito il sindaco eletto di New York un "comunista" e una minaccia per la repubblica, è ora al suo fianco e loda le sue idee "d’impatto" sull'edilizia abitativa e sui prezzi sotto un ritratto da poco riscoperto del presidente Franklin D. Roosevelt. Dall'altro lato del podio, un sedicente socialista, eletto con la promessa di rendere la più grande città americana "a prova di Trump", ringrazia lo stesso Trump per il tempo concessogli e parla con sincerità di come possano lavorare insieme per rendere New York accessibile.

Il sistema politico ha fatto del suo meglio per insistere sul fatto che questi due uomini appartengono a due estremi inconciliabili di una scena politica polarizzata. Nei mesi precedenti le elezioni municipali di New York, Trump ha messo in discussione la cittadinanza di Zohran Mamdani , definendolo "comunista" e "antisemita", e ha apertamente suggerito che avrebbe potuto essere arrestato se avesse mantenuto la sua promessa di sfidare le leggi federali sull'immigrazione. Il presidente ha anche minacciato di tagliare miliardi di dollari di finanziamenti federali a New York se gli elettori lo avessero comunque scelto. Inoltre, la mattina dell'incontro tra Trump e Mamdani, la Camera dei Rappresentanti ha persino approvato una risoluzione che denunciava "gli orrori del socialismo" in un attaco simbolico contro l'ideologia che Mamdani rivendica apertamente come propria. Da parte sua, Mamdani si è candidato e ha vinto come nemico di Trump, promettendo di opporsi ai raid dell’agenzia per l’immigrazione, di difendere gli immigrati e di usare il municipio per proteggere i newyorkesi dalle politiche del presidente.

Eppure, quando finalmente appaiono fianco a fianco, gran parte di quella tensione passa in secondo piano. Trump non apre con discorsi roboanti sulla legge e l'ordine o sulle guerre culturali, ma con un programma economico condiviso. "Abbiamo una cosa in comune", dice alle telecamere. "Vogliamo che questa nostra città che amiamo vada molto bene... molto forte in comune, come gli alloggi e la costruzione di alloggi. Il cibo e i prezzi, [... t]utto ciò che faccio sarà positivo per New York". Mamdani risponde allo stesso modo, inquadrando l'incontro intorno alle pressioni del costo della vita piuttosto che alla guerra ideologica:

La necessità di garantire l'accessibilità economica ai newyorkesi, gli otto milioni e mezzo di persone che chiamano la nostra città casa loro, che lottano per permettersi la vita nella città più costosa degli Stati Uniti d'America.

Elenca affitti, generi alimentari, utenze; Trump gli fa eco pochi minuti dopo con il suo mantra: "La cosa più importante è il costo della vita. La nuova parola del momento è 'affordability' [...] in altre parole, sono i generi alimentari".

Quella che a prima vista sembra una bizzarra tregua mediatica è in realtà molto più rivelatrice. La conferenza stampa rende esplicita una convergenza che si sta delineando nella politica americana da un decennio: il costante allineamento delle frange più estreme della sinistra e della destra attorno a un populismo economico comune e a una retorica anti-élite condivisa. Lo stesso Trump allude a questa lunga storia quando si vanta di aver conquistato nel 2016 molti elettori di Bernie Sanders perché d'accordo con lui su commercio, dazi e la sensazione che l'America fosse stata "derubata". Ora, in piedi accanto a un sindaco autodichiaratosi socialista, osserva con naturalezza che "molti dei miei elettori hanno effettivamente votato per lui"; un punto confermato da Mamdani, che cita la sua campagna elettorale tra i sostenitori di Trump, i quali gli hanno ripetuto più volte che la loro preoccupazione principale era "il costo della vita. Il costo della vita. Il costo della vita".

In definitiva, questo quadro dell'Ufficio Ovale è meno un'aberrazione che una cristallizzazione. Segna il momento in cui due politici che hanno passato mesi a denunciarsi a vicenda scoprono, in pubblico, di essere in competizione per lo stesso elettorato economicamente insicuro e sono pronti ad adottare un linguaggio sorprendentemente simile per farlo. L'uomo che ha cercato di trasformare il Partito Repubblicano come il "partito dell'accessibilità" ora si affida a un vocabolario che non sarebbe fuori luogo in un comizio socialista democratico. Il sindaco eletto la cui campagna prometteva il congelamento degli affitti, autobus gratuiti e tasse più elevate sui ricchi, sembra a suo agio nel parlare di regolamentazione semplificata e rapida costruzione di alloggi in termini che potrebbero tranquillamente trovare posto in un comizio elettorale di Trump.

Accessibilità economica e alloggi: un programma economico condiviso

Fin dal primo minuto della conferenza stampa, entrambi gli uomini insistono sul fatto che la politica inizia con il prezzo della sopravvivenza a New York. Trump dice ai giornalisti che lui e Mamdani

hanno parlato di alcune cose che hanno in comune, come gli alloggi e la loro costruzione. Il cibo e i prezzi, [...] Tutto ciò che faccio sarà positivo per New York. Se riesco a far abbassare i prezzi, sarà positivo per New York.

Mamdani risponde sulla stessa linea: l'incontro, dice, riguardava

necessità di garantire l'accessibilità economica ai newyorkesi [...] che faticano a permettersi la vita nella città più costosa degli Stati Uniti d'America. Abbiamo parlato di affitti. Abbiamo parlato di generi alimentari. Abbiamo parlato di servizi pubblici.

Questa sovrapposizione non è puramente estetica. La campagna di Mamdani è stata costruita attorno a un programma esplicito di accessibilità economica: congelamento degli affitti, autobus gratuiti, ampliamento dei servizi di assistenza all'infanzia, negozi di alimentari gestiti dalla città e aumento del salario minimo, finanziati da un aumento delle tasse sulle società e sui ricchi. Da parte sua, Trump ha cercato di riposizionare i repubblicani come il " partito dell' affordability ", vantandosi del calo dei prezzi dei generi alimentari e del carburante e riducendo il suo messaggio a una formula schietta: "Una cosa importante sui costi. La nuova parola è 'accessibilità economica'. In altre parole, si tratta semplicemente di generi alimentari".

È nel settore dell'edilizia abitativa che questo vocabolario condiviso si trasforma in un programma concreto. Trump afferma che il sindaco eletto

vuole vedere diminuire gli affitti [...] Penso che una delle cose che ho davvero capito molto bene oggi è che lui vorrebbe vederli diminuire, idealmente costruendo molti alloggi aggiuntivi. Questo è il modo migliore. Lui è d'accordo con questo, e anch'io. [... Lui] vuole vedere aumentare il numero di case. Vuole vedere la creazione di molte case, la costruzione di molti appartamenti, ecc. [...] la gente ne sarà scioccata, ma io voglio vedere la stessa cosa.

Mamdani va oltre gli slogan e descrive il sistema di tassazione immobiliare di New York come "così iniquo che non può nemmeno reggere in tribunale" e afferma che il suo programma per l'edilizia abitativa ha due pilastri:

non solo costruire più alloggi, ma anche garantire che la regolamentazione degli alloggi sia qualcosa di gestibile da attuare e non la causa di un'altra attesa che vediamo nella nostra città.

Quando un giornalista ostile lo accusa di pianificare "tasse sulla proprietà basate sulla razza", lui nega, ma non rinuncia al suo obiettivo di "un sistema fiscale equo [...] che tutti i newyorkesi possano permettersi".

Retoricamente, Trump tratta l'edilizia abitativa come un problema di offerta ed eccessiva regolamentazione: ridurre la "burocrazia", spingere le autorità locali ad aumentare la densità edilizia e lasciare che il settore privato costruisca per abbassare i prezzi. Il programma di Mamdani è incentrato sull'edilizia sociale, la giustizia fiscale e la tutela degli inquilini, con una semplificazione normativa utilizzata per accelerare l'edilizia pubblica e al di sotto del mercato piuttosto che semplicemente per liberare le mani dei costruttori. Ma quando parlano insieme, tutto ciò che si sente è semplicemente: più gru, più appartamenti, meno strozzature. Gli antagonismi tra proprietari e inquilini e tra ricchi e poveri che strutturano il mercato immobiliare della città gettano le basi per la promessa condivisa di "costruire" in modo che "gli affitti scendano".

È qui che diventa visibile una convergenza più profonda. Un socialista democratico che vuole una ridistribuzione aggressiva e il leader di un'ampia coalizione conservatrice che vuole la deregolamentazione e l'edilizia privata sono ora entrambi d'accordo sul fatto che lo Stato deve agire per cambiare il lato dell'offerta del mercato immobiliare. E deve farlo più rapidamente che mai. Per i centristi che per decenni hanno insistito sul fatto che il compito principale del governo era quello di "lasciar spazio" ai mercati, si tratta di un cambiamento silenziosamente radicale.

Elettorato condiviso: da Bernie a Donald e da Trump a Mamdani

Se la conferenza stampa ha un protagonista, non è nessuno dei due uomini sul podio, ma quella fetta di elettorato che si sposta da uno all'altro. Mamdani giustifica l'incontro con un presidente che ha definito "fascista" non in termini di dovere istituzionale, ma utilizzando i termini degli elettori che ha incontrato in prima persona. Racconta di aver chiesto ai newyorkesi che avevano votato per Trump perché lo avessero fatto; le loro risposte, dice, "vertevano consistentemente" su due temi: la fine delle "guerre infinite" e il peso delle spese quotidiane. Su quest'ultimo punto è volutamente ripetitivo: "Costo della vita. Costo della vita. Costo della vita". Gli elettori elencano "il costo della spesa, il costo dell'affitto, il costo della Con Ed e il costo dell'assistenza all'infanzia".

Trump, insolitamente, non contesta questa descrizione. "Ha detto che molti dei miei elettori hanno effettivamente votato per lui [...] e mi sta bene". Dietro la tipica retorica trumpiana, c'è il riconoscimento che una parte della sua base spesso apprezza i candidati democratico-socialisti. I sondaggi dopo la corsa di New York hanno fornito dati che lo confermano: circa il dieci per cento degli elettori di Mamdani ha sostenuto Trump nel 2024, e una percentuale simile degli elettori di Trump nel 2024 è passata a Mamdani nella corsa alla carica di sindaco. Si tratta di persone perlopiù giovani, generalmente meno abbienti, nettamente più diffidenti nei confronti dell'establishment di entrambi i partiti, affittuari nei quartieri periferici dove gli affitti e le bollette sono aumentati di più in proporzione sui salari.

Lo stesso Trump fornisce la genealogia di questa base elettorale. Nel bel mezzo dell'evento, senza imbeccata dei giornalisti, ricorda a tutti che quando Bernie Sanders si è ritirato dalle primarie democratiche del 2016 , lui ha "raccolto molti dei suoi voti" e che i due erano d'accordo su più cose di quanto la gente pensasse . Soprattutto sul fatto che gli Stati Uniti fossero "derubati" dai partner commerciali e sull'uso dei dazi. La scienza politica e le analisi post-elettorali gli danno ragione: una parte non trascurabile degli elettori che scelsero Sanders alle primarie è passata a Trump nel novembre 2016, formando l’ormai familiare categoria degli "elettori Sanders-Trump": economicamente di sinistra, anti-establishment, ostili alla globalizzazione e alle guerre all'estero, e aperti sia a un socialista democratico che a un esponente della destra, purché promettano di sconvolgere lo status quo.

Il progetto di Mamdani è rivolto proprio a questi stessi strati sociali. Come Sanders, Mamdani si presenta come un ribelle contro la gerarchia del proprio partito . Come Sanders, propone un programma apertamente redistributivo e un'attenzione incessante ai costi della vita quotidiana . Gli elettori di Trump che gli dicono di volere il controllo degli affitti, autobus più economici e la fine delle "guerre infinite" sono varianti locali dell'elettorato che un tempo è passato da Sanders a Trump. Ciò che suggeriscono i dati di New York è che questo movimento non è più a senso unico. Il bacino di elettori animati principalmente da rivendicazioni economiche e sentimenti anti-élite è ora in gioco in entrambe le direzioni.

Per questi elettori, la linea di demarcazione principale non è "socialismo contro capitalismo" o "sinistra contro destra" in senso tradizionale. È tra coloro che possono vivere comodamente sotto l'attuale regime economico e coloro che non possono. Una persona che ha sostenuto Trump come presidente perché era l'uomo che avrebbe "riportato i posti di lavoro" e "messo fine alle guerre infinite" dovrebbe, se la logica regge, sostenere Mamdani come sindaco perché offre il congelamento degli affitti, autobus gratuiti e generi alimentari gestiti dalla città. Quando entrambi riconoscono con calma di condividere lo stesso elettorato, ammettono che le loro fortune politiche dipendono dalla loro capacità di convincere quella stessa base sociale che ha deciso le recenti elezioni e che potrebbe continuare a essere determinante nei prossimi decenni.

Politica estera: Qualcosa oltre alla fine delle "guerre infinite"?

In materia di politica estera, la distanza tra Trump e Mamdani è evidente a prima vista: un presidente che si vanta della "pace in Medio Oriente" e si allinea strettamente con Israele, e un sindaco eletto che ha accusato Israele di genocidio a Gaza e gli Stati Uniti di finanziarlo. Eppure, quando ciascuno di loro spiega ciò che vogliono i propri elettori, le conclusioni sono sorprendentemente simili. Le guerre all'estero sono troppo lunghe, troppo costose e troppo lontane; prosciugano il denaro dei contribuenti e distolgono l'attenzione dalle persone che lottano per pagare le spese quotidiane.

Mamdani lo dice chiaramente. Raccontando le sue conversazioni con i newyorkesi che hanno votato per Trump, dice di aver sentito "ripetere più volte" due ragioni: volevano "la fine delle guerre infinite" e volevano un alleggerimento del costo della vita. Le stesse persone che si lamentano del "costo dei generi alimentari, del costo dell'affitto, del costo della Con Ed [società fornitrice di servizi elettrici di New York], del costo del crescere un bambino" gli dicono anche che sono stanche di vedere "i nostri soldi delle tasse finanziare violazioni dei diritti umani" all'estero. Quando difende il suo linguaggio su Gaza, lo ricollega immediatamente alla situazione locale: se più di 100.000 scolari newyorkesi sono senza casa, sostiene, allora c'è un "bisogno disperato" di reindirizzare le risorse dalla guerra all'edilizia abitativa e alla dignità di base nella città.

Trump ricorre a un vocabolario diverso, popolato di pasta e di imminenti "accordi" sostenuti dalla "forza" dell'America e che porteranno al "disarmo" dei suoi avversari. Eppure, il presidente fa la stessa mossa. L'Ucraina, dice, è una guerra che "non avrebbe mai dovuto verificarsi" e che "non ci riguarda" al di là dell'orrore di vedere morire delle persone "dall'altra parte dell'oceano"; ciò che conta a livello interno è che lui ha "un modo per ottenere la pace". La sua critica di lunga data alle "guerre infinite" e allo scarso investimento dei partner NATO viene riproposta come una promessa di smettere di sprecare le risorse americane nei conflitti altrui, in modo che il Paese possa prosperare. Anche le sue osservazioni sulle infrastrutture energetiche sotto attacco in Ucraina sono inquadrate meno come un problema geopolitico che come un ulteriore punto di pressione sui prezzi e sui servizi pubblici.

Eppure, le linee di frattura sono sostanziali e profonde. Mamdani basa la sua posizione sui diritti umani e sulla solidarietà con la Palestina; Trump sulla gestione delle alleanze e su un nazionalismo transazionale "America First" . Non sono d'accordo su Gaza, sull'Ucraina o su come dovrebbe essere una soluzione giusta. Ma a livello retorico, entrambi parlano come se il significato principale della politica estera per i loro elettori fosse una voce nella legge fiscale e un vincolo alla spesa interna . La promessa che risuona nelle loro basi molto diverse è semplice: porre fine alle "guerre infinite", smettere di investire denaro in crisi lontane e utilizzare le risorse dello Stato per rendere la vita nel Paese accessibile.

In questo senso, la politica estera nella conferenza stampa non è un ambito separato, ma un'estensione dello stesso populismo economico che struttura le loro argomentazioni sull'alloggio e sui generi alimentari. La guerra viene ricodificata come un altro modo in cui un establishment indifferente distribuisce male le risorse; la pace viene interpretata come un prerequisito per affrontare l'affitto, le utenze e l'assistenza all'infanzia. Il divario ideologico tra un anti-imperialista di sinistra e l'"America First" di destra rimane; ma ora parlano di quel divario in un linguaggio comune che considera i coinvolgimenti esteri come un ulteriore ostacolo alla sicurezza materiale della "gente comune".

L'eredità di FDR: colmare il divario tra la storia della sinistra e la reinvenzione della destra

Il momento più significativo della conferenza stampa arriva quando entrambi smettono di parlare di affitti e generi alimentari e iniziano a parlare di Franklin Delano Roosevelt. Il simbolismo è evidente. Un socialista democratico e un nazionalista repubblicano si stanno letteralmente allineando sotto la stessa immagine di Roosevelt, cercando ciascuno di rivendicarne l'eredità.

Mamdani evoca FDR per primo. Dice che durante il loro incontro ha "apprezzato" il ritratto di FDR appeso alla parete e

l'incredibile lavoro svolto con il New Deal e, inoltre, nel pensare a come [avere...] il governo federale e quello di New York City [che] lavorano insieme per garantire l'affordability [... p]uò essere trasformativo.

Trump trasforma immediatamente l'aneddoto in una storia su di sé:

Abbiamo un magnifico ritratto di FDR che ho trovato nei sotterranei, che era sparito da anni. L'ho trovato e l'ho appeso... quando il sindaco ha visto quel ritratto, ha detto: "Signore, le dispiace se faccio una foto davanti a quel ritratto?" [...] Quindi immagino che sia un grande fan del New Deal e di FDR.

Per Mamdani, FDR rappresenta un tipo particolare di Stato: uno Stato che riunisce il potere federale e il governo municipale per rendere accessibili gli alloggi, i trasporti e i beni di prima necessità. La sua campagna è già stata definita una sorta di "New York New Deal": congelamento degli affitti, edilizia popolare, autobus gratuiti, ampliamento dei servizi di assistenza all'infanzia, finanziati da tasse più elevate sulle società e sui ricchi. Per lui, invocare il New Deal è un modo per dire che un intervento pubblico aggressivo nell'economia non è utopistico, ma parte della storia stessa della città.

L'uso che Trump fa di FDR è più personale, ma punta nella stessa direzione. Si presenta come l'uomo che ha "trovato" il ritratto "scomparso" nei sotterranei della Casa Bianca e lo ha restaurato, inserendo Roosevelt nella sua mitologia dei presidenti “forti” e rivoluzionari. In precedenti dichiarazioni ha elogiato FDR come un leader "straordinario" e ha sottolineato l'importanza di curare la selezione dei presidenti da appendere nella Sala del Gabinetto; qui usa quella storia per segnalare che anche lui si colloca nella tradizione di una leadership nazionale forte piuttosto che in quella reaganiana del “governo minimo”. Il messaggio riguarda meno la previdenza sociale e più la scala dell’intervento federale nell’economia: grandi progetti, grandi investimenti, e il governo federale come agente di rinnovamento nazionale.

Nonostante il recente riggetto di FDR da parte della sinistra intellettuale e la lunga opposizione alle sue politiche da parte della destra, entrambi gli uomini non hanno problemi a utilizzarlo come simbolo per legittimare programmi molto diversi. Un sindaco socialista eletto che vuole tassare i ricchi, espandere i servizi pubblici e costruire alloggi sociali, e un presidente nazionalista che vuole deregolamentare l'edilizia, aumentare le tariffe e riaffermare l'"America First", entrambi ricorrono istintivamente a FDR piuttosto che, ad esempio, a Clinton o Reagan. Questo la dice lunga su dove si è spostato il baricentro. Il vecchio sospetto nei confronti di un governo attivista è più debole proprio sul terreno che entrambi condividono: accessibilità economica, sicurezza economica, lo Stato come garante che la "gente comune" non sia lasciata completamente in balia del mercato.

Fragile convergenza e nuove linee di faglie

Nonostante tutte le sovrapposizioni in materia di affordability, alloggi e "guerre infinite", persiste un certo grado di antagonismo ideologico. Mamdani non ritratta mai di aver definito Trump un despota con un "programma fascista" e, quando viene messo alle strette, ammette che "ci sono molti [...] punti di disaccordo" con il presidente. Da parte sua, Trump scherza dicendo che essere definito un despota "non è poi così offensivo" e afferma di sperare che Mamdani "cambi idea", ma questo si aggiunge a una campagna in cui lo ha etichettato come comunista, ha messo in discussione la sua cittadinanza e lo ha minacciato di arresto.

Sostanzialmente, dietro la diagnosi condivisa di una crisi del costo della vita si nascondono forti conflitti distributivi. Il progetto politico di Mamdani punta a spostare il carico fiscale verso l'alto, ribaltando quello che definisce un sistema di tassazione immobiliare "iniquo", ampliando i servizi pubblici, aumentando l'edilizia popolare e congelando gli affitti . Queste misure colpiscono inevitabilmente alcuni degli interessi che stanno alla base della coalizione di Trump: i proprietari di immobili più ricchi e altri percettori di redditi alti. Gli strumenti economici preferiti da Trump ( riduzione delle normative, tagli fiscali, tono favorevole alle imprese) vanno nella direzione opposta. Dal podio entrambi possono parlare di "costruire più alloggi" per "ridurre gli affitti". Tuttavia, al momento in cui passano dal dire al fare, Mamdani deve ancora capire chi pagherà, chi ci rimetterà, cosa sarà regolamentato; mentre Trump potrebbe non decidersi mai.

Lo stesso vale per la polizia e l'immigrazione. Nella conferenza stampa entrambi definiscono la sicurezza pubblica come ambito d’accordo: vogliono "una New York sicura", la polizia dovrebbe concentrarsi sui reati gravi, contro lo spreco di risorse per chiamate denunce non criminali. Tuttavia, Mamdani ha promesso di opporsi alle retate dell'agenzia per l’immigrazione e di proteggere i newyorkesi immigrati illegalemente. Di contro, Trump ha promesso di "inondare la zona" di agenti federali e ha apertamente minacciato conseguenze se la città ostacolerà il loro operato . La loro temporanea armonia sul tema della "criminalità" dipende dall’oscurare questi dettagli.

La politica estera non è dissimile. Retoricamente, entrambi sono a favore della fine delle "guerre infinite" e il reindirizzamento del gettito fiscale verso le esigenze interne. Sostanzialmente, sono molto distanti. Mamdani basa la sua posizione sui diritti umani, descrive la campagna di Israele a Gaza come un genocidio e chiede una rottura fondamentale con l'attuale politica estera statunitense. Trump sostiene di aver portato la "pace in Medio Oriente", si allinea strettamente con Israele e tratta la guerra in Ucraina come un problema da risolvere attraverso un deal (che, in inglese, significa sia “accordo” sia “affare”). La comune intenzione di non sprecare denaro all'estero, concentrandosi sulle questioni interne, si basa su idee radicalmente diverse di cosa siano la giustizia e l'ordine.

Nel loro insieme, queste tensioni definiscono il carattere della convergenza. Essa è più forte a livello della diagnosi di un sistema disfunzionale in cui i lavoratori sono in difficoltà mentre le élite hanno fallito. Chiara è anche la concordanza in termini della promessa di utilizzare il potere del governo federale per rendere la vita più affordable. Ma è molto più debole quando si tratta di costruire una coalizione, dove ciascuno immagina ancora un "noi" diverso e una serie diversa di nemici.

Questa fragilità non rende la convergenza "di facciata". Al contrario, dà forma a una nuova linea di faglia nella politica americana. Da un lato ci sono progetti che, nonostante profonde differenze su politica identitaria, diritti sociali, e politica estera, si organizzano attorno all'insicurezza economica e promettono uno Stato più attivista a favore di coloro che si sentono traditi dall'ordine esistente. Dall'altro lato ci sono partiti ed élite che continuano a parlare il linguaggio della moderazione, del proceduralismo e della riforma incrementale, e che sono stati più lenti nel considerare l'accessibilità economica come la questione politica centrale.

In quest'ottica, l'immagine di Trump e Mamdani in piedi insieme sotto FDR non è solo una curiosità. Segna il punto in cui entrambe le frange rivendicano apertamente il mantello del populismo economico e dell'intervento statale, mentre il centro è schiacciato tra di loro. La convergenza è reale ma precaria: si basa su una base sociale condivisa e su una narrazione comune. Tuttavia, è costantemente minacciata da scontri su chi lo Stato dovrebbe servire e fino a che punto dovrebbe spingersi. Comprendere sia il potere della sovrapposizione che la durezza dei suoi attuali limiti è essenziale per comprendere la convergenza a "ferro di cavallo" che potrebbe verificarsi.