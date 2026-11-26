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Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha attaccato duramente un senatore statunitense per aver commesso la clamorosa gaffe di spacciare un sito nucleare nordcoreano per iraniano.

Mercoledì Esmail Baqai ha censurato severamente le affermazioni del senatore americano John Cornyn, colpevole di aver riferito erroneamente all'Iran le osservazioni del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) relative al complesso nucleare nordcoreano di Yongbyon.

An ignorant preacher once declared: “It is written in the Hadith that Jacob was devoured by a jackal atop a minaret.” A man stood up and said: “You fool! It wasn’t in the Hadith; it was in the Quran. It wasn’t Jacob; it was Joseph. It didn’t happen atop a minaret; it happened at the bottom of a well. It wasn’t a jackal; it was a wolf. And, to top it all off, the whole story was fabricated!” This U.S. senator might have figured that out from the start too, if he weren’t so busy reading AIPAC’s talking points verbatim. Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, was referring on 18 November to the expansion of uranium-enrichment facilities at Yongbyon — in North Korea, not Iran. — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) November 25, 2026

In un messaggio pubblicato su X, Cornyn aveva ipotizzato che Teheran stesse imprimendo un'accelerazione al proprio programma atomico e, a sostegno della sua tesi, aveva condiviso il collegamento a un rapporto in cui il vertice dell'AIEA, Rafael Grossi, il 18 novembre, manifestava allarme per il veloce avanzamento dei lavori di espansione dell'impianto di arricchimento dell'uranio tramite centrifughe situato a Yongbyon, in Corea del Nord.

Con un intervento diffuso sulla medesima piattaforma social, Baqai ha scelto un apologo ironico per ridicolizzare lo scambio di persona operato dal parlamentare.

"Un individuo ignorante affermò: 'In un hadith si racconta che uno sciacallo sbranò Giacobbe sopra un minareto'. Un presente si alzò esclamando: 'Ignorante! Non era in un hadith, bensì nel Corano; non si trattava di Giacobbe, ma di Giuseppe; non stava in cima a un minareto, bensì sul fondo di un pozzo; non fu uno sciacallo, ma un lupo; e, per concludere, il racconto originario è inventato'", ha scritto il portavoce.

Il rappresentante di Teheran ha quindi applicato la metafora al politico statunitense, biasimando la sua abitudine di attingere a fonti riconducibili all'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

"Perfino questo senatore americano avrebbe potuto arrivarci subito, se solo non fosse stato tanto assorbito dal ripetere a pappagallo le tesi dell'AIPAC", ha rincarato Baqai.

Ha infine precisato che le parole pronunciate da Grossi il 18 novembre riguardavano l'allargamento delle strutture per l'arricchimento dell'uranio a Yongbyon, in Corea del Nord, e non avevano nulla a che vedere con l'Iran.

La svista del senatore repubblicano uscente non rappresenta d'altronde un episodio isolato: anche il presidente americano Donald Trump è incorso in frequenti scivoloni, come testimoniano i suoi continui ripensamenti sul conflitto contro l'Iran, durante i quali ha alternato proclami di nuovi bombardamenti a rivendicazioni di successi bellici e aperture al dialogo. Washington non aveva messo in conto una capacità di resistenza iraniana di simile intensità e ha mancato il pieno conseguimento dei suoi traguardi iniziali. Malgrado le distruzioni patite, la Repubblica islamica conserva intatto il proprio apparato dirigente e ammonisce che replicherà a qualsiasi nuova offensiva.

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