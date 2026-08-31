Contro Cina, Russia e Iran: il vero significato dell'accordo USA-Venezuela - Press Tv

L'accordo stretto tra gli Stati Uniti e il Venezuela sulle immense riserve petrolifere del paese sudamericano non va letto come una semplice operazione commerciale. Per il giornalista e analista politico Alejandro Kirk intervistato da Press Tv, si tratta dell'ultimo capitolo di una storia ben più lunga e oscura di interventismo statunitense in America Latina e nei Caraibi. Donald Trump l'ha definito il più grande affare petrolifero della storia, vantandosi di aver ottenuto il controllo di maggioranza su oltre 65 miliardi di barilli di riserve accertate. Ma la realtà, stando a chi vive e lavora in Venezuela da decenni, è molto più complessa.

Kirk, che collabora con i media internazionali da Caracas, spiega che questo accordo è il tassello di una strategia geopolitica più ampia. Washington cerca di blindare la propria influenza in un momento in cui il suo dominio globale vacilla. C'è però un grosso problema di tenuta politica. L'analista è convinto che le tempistiche non siano casuali: l'intesa serve a ingraziarsi gli elettori in vista delle elezioni di medio termine di novembre, anche se Trump sembra destinato a una sconfitta storica. Sulla carta, gli USA controllano il 22 per cento delle riserve venezuelane, otto volte quelle del Messico. Ma estrarre quel petrolio richiederà anni. «È fondamentalmente una premessa», spiega Kirk, parlando di un accordo che gli esperti definiscono segreto, illegale e incostituzionale.

Venezuelans march against US-Venezuela energy deal and foreign interference



Gladys Quesada reports from Caracas pic.twitter.com/F0pebbcNgo — Press TV ???? (@PressTV) August 30, 2026

L'interventismo a trazione statunitense non è mai sparito, si è solo adattato. Kirk fa un passo indietro fino all'Ottocento, quando Washington appoggiava le lotte per l'indipendenza delle colonie spagnole, ma solo se guidate da élite bianche con forti interessi economici. L'indipendenza di Haiti del 1804, nata da una rivolta di schiavi, fu ignorata perché incompatibile con un'unione americana basata ancora sulla schiavitù. Da lì, la Dottrina Monroe e un Novecento fatto di espansionismo, blocchi navali, sovversione e terrorismo ogni volta che il dominio USA si sentiva minacciato.

«L'intero ventesimo secolo è stato un continuo espansionismo imperialista economico e un intervento in America Latina e nei Caraibi, talvolta con la pura forza, blocchi, destabilizzazione, sovversione e terrorismo, ogni volta che vedevano il loro dominio minacciato», ricorda l'analista.

Oggi la differenza è che l'imperialismo USA non è più in espansione e sta perdendo la sua egemonia. «La differenza oggi è che l'imperialismo statunitense non si sta più espandendo e sta rapidamente perdendo la sua egemonia sul mondo», spiega Kirk. L'aggressione disastrosa contro l'Iran ha indebolito ulteriormente Washington, spingendo gli statunitensi a voler blindare quello che hanno sempre considerato il loro cortile di casa, soprattutto in ottica di un confronto più ampio con la Cina. L'accordo sul petrolio è una mossa contro Cina, Russia e Iran, e manda un messaggio chiaro: «Il Venezuela non è ormai più un paese sovrano e le sue risorse appartengono agli Stati Uniti». Kirk lo descrive come «una recinzione contro la partecipazione di cinesi, russi e iraniani nel settore energetico del paese».

Il tempismo è cruciale. L'intesa arriva dopo l'attacco USA del 3 gennaio che ha portato al rapimento del presidente Nicolás Maduro. Kirk non ha dubbi: «Probabilmente è stato il momento decisivo di un esito precedentemente concordato che coinvolgeva alcuni membri della leadership venezuelana e non può essere visto altrimenti». Dopo mesi di blocco aeronavale, le forze USA hanno ottenuto un successo rapido, e Trump ha subito dichiarato l'obiettivo: prendere il petrolio. In tre settimane, l'Assemblea Nazionale ha approvato una nuova legge sugli idrocarburi che scavalca la Costituzione, togliendo le tutele sulla sovranità e dando il controllo diretto dei profitti alle autorità USA. Doveva essere un modello di intervento «audace, rapido, economico e facile», pensato per generare benefici politici per Trump e la tecnocrazia che lo sostiene.

Ma questo modello è fallito due mesi dopo in Iran, dove Trump si è impantanato in una guerra totale, rischiando l'esistenza stessa della sua amministrazione. «Quando questo modello è fallito due mesi dopo in Iran, Trump si è ritrovato impantanato, minacciando l'esistenza stessa della sua amministrazione», sottolinea Kirk. E in Venezuela, la situazione è paradossale. «Ci troviamo in una situazione strana in cui quegli alleati venezuelani di Trump che hanno spinto per sanzioni statunitensi e intervento militare ora urlano slogan anti-imperialisti, stupiti dal fatto che ciò che si apprestavano a fare viene fatto dai loro avversari», osserva l'analista. «Se l'opposizione di destra avesse preso il potere dopo il 3 gennaio, il paese oggi sarebbe molto probabilmente in fiamme», spiega Kirk. La tenuta del chavismo e del Partito Socialista Unito del Venezuela è ciò che ha permesso di evitare il caos. I funzionari chiedono calma, parlando di una strategia per guadagnare tempo e lanciare una controffensiva. Ma è sempre più evidente che sono gli USA, con i loro consiglieri militari e civili, a tirare le fila. «Passo dopo passo, tuttavia, è sempre più chiaro che sono gli Stati Uniti e le centinaia di consiglieri militari e civili a tirare le fila», avverte Kirk. Stanno depotenziando politicamente le forze armate e cancellando Chávez e Maduro dall'immaginario collettivo. E chi spera in un cambio di rotta con una vittoria democratica a novembre, si sbaglia di grosso. «Coloro che in Venezuela sperano che un'ipotetica vittoria democratica a novembre cambierà drasticamente l'approccio degli Stati Uniti verso il Venezuela rimarranno delusi», avverte l'analista.

La democrazia non è mai stata la priorità di Washington, né la lotta al crimine organizzato. «La democrazia non è mai stata una priorità. Né lo è stata la lotta al crimine organizzato», afferma Kirk senza mezzi termini. Basti pensare ai Contras negli anni '80, finanziati anche tramite il traffico di droga, o al golpe in Cile contro il governo democraticamente eletto di Salvador Allende nel '73. Maduro era stato rieletto democraticamente nel 2024, come ammesso dagli stessi servizi di intelligence USA. «La forma può cambiare a seconda delle circostanze, ma l'essenza è sempre la stessa: dominio imperiale politico, culturale, finanziario, militare ed economico», conclude l'analista.

Ma l'America Latina sta davvero virando a destra? Kirk smonta questa narrazione. Molti governi di destra hanno vinto per un soffio, rendendo difficile parlare di un cambio ideologico di massa. Il consenso è manipolato. Il voto è pesantemente condizionato da un mix di media e messaggi algoritmici sui social network, dove la paura è l'ingrediente principale. «Il voto è pesantemente manipolato da una combinazione di media e messaggi di massa algoritmici che diffondono false "informazioni" attraverso i social network, in cui generare paura è la caratteristica principale», spiega Kirk. L'analista collega queste reti di manipolazione a operatori israeliani, citando l'argentino Fernando Cerimedo e il suo mentore Brad Pascale, ex capo delle campagne digitali di Trump. Il risultato? «Milioni di persone senza proprietà che vanno nel panico all'idea di perderle a causa di un ipotetico futuro governo comunista».

Maggioranze politiche fragili, che si sgretolano quando i governi iniziano a deludere gli elettori. In Cile, il governo di José Kast sta estorcendo denaro ai lavoratori per arricchire i miliardari con tagli alle tasse, e spinge per governare per decreto fino a 240 giorni senza passare dal Congresso. Leggi repressive che dimostrano solo una grande fragilità sociale. «L'adozione di una dura legislazione repressiva preventiva ci racconta una storia di fragilità politica e sociale che la guerra cognitiva non potrà sostenere all'infinito», avverte Kirk.

Siamo di fronte a un tentativo di resuscitare la Dottrina Monroe in un mondo cambiato. Washington vuole contenere la Cina, il suo avversario globale principale, in uno scontro che è economico ma anche culturale. L'Iran, sconfiggendo gli USA nel Golfo Persico, ha accelerato questa presa di coscienza, dimostrando che Washington è una potenza in declino. «Si può dire che è stato l'Iran a essere costretto ad assumersi la responsabilità del nuovo ordine globale, sconfiggendo gli Stati Uniti e diventando la potenza che detta le regole nel Golfo Persico», spiega Kirk. Alla vecchia Dottrina Monroe, Trump ha aggiunto un suo corollario: l'America Latina non è più solo il cortile di casa, ma proprietà degli Stati Uniti. La Grande America del Nord include tutto l'emisfero occidentale come zona di influenza esclusiva. È nato anche lo Scudo delle Americhe, un'alleanza militare di 16 paesi sotto comando USA, ufficialmente contro il crimine, ma in realtà pensata per contenere i movimenti popolari. Washington sta facendo pressione per rompere i legami economici con la Cina, un tentativo disperato e impossibile, visto che gli USA non possono rimpiazzare la capacità manifatturiera e tecnologica di Pechino.

Il modello venezuelano potrebbe essere esportato. La resistenza iraniana ha probabilmente evitato che Trump si sentisse abbastanza forte da prendersi Cuba, la Groenlandia o il Canada. «Altrimenti, Trump si sarebbe sentito abbastanza incoraggiato da prendersi Cuba, la Groenlandia e persino il Canada», avverte Kirk. Cuba resta il bersaglio più ovvio, ma un'invasione di terra sarebbe troppo costosa in termini di vite umane e mezzi. I veri obiettivi naturali sono Brasile e Messico. «Brasile e Messico, le economie più grandi dell'America Latina, sono due obiettivi naturali per Trump, perché hanno economie potenti, molte risorse naturali e vasti territori. Inoltre, i loro governi mantengono politiche sovrane e non prendono ordini da Washington», spiega l'analista. Non a caso, la guerra cognitiva sui social contro Lula e Claudia Sheinbaum è a pieno regime. In Brasile si torna a parlare di rilanciare il programma di armi nucleari, abbandonato nel 1990. Lo stesso Lula ha suggerito che, se rieletto, la dottrina nucleare brasiliana andrebbe rivista per prevenire un eventuale attacco USA.

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In Hong Kong a fuoco, Laura Ruggeri analizza le proteste scoppiate nella città asiatica dal 1997. L'autrice le inquadra non come moti spontanei, ma come "rivoluzioni colorate" eterodirette. Il dissenso locale viene svelato come un'arma del soft power americano nella guerra ibrida contro la Cina. Unendo osservazione diretta e rigore documentale, il saggio offre una solida e avvincente contro-narrazione. Il libro diventa così uno strumento prezioso per decodificare dinamiche geopolitiche simili in tutto il mondo.

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