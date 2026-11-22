Mentre i negoziati della COP31 di Antalya, in Turchia, si trascinano senza risultati concreti, una parte dei media occidentali preferisce concentrare l'attenzione sulla presunta riluttanza della Cina ad assumere un ruolo guida nella lotta al cambiamento climatico. Una narrazione che rischia di capovolgere le responsabilità, spostando il dibattito dalle promesse disattese dei Paesi industrializzati alla presunta insufficienza dell'impegno di Pechino. Il vero problema della governance climatica internazionale, infatti, non è la mancanza di obiettivi sulla carta, ma l'incapacità di tradurli in azioni concrete. Lo dimostra anche l'ultima bozza negoziale della COP31, nella quale è scomparso ogni riferimento esplicito all'abbandono graduale di carbone, petrolio e gas. Restano inoltre bloccati i negoziati sui finanziamenti, sull'adattamento e sulla transizione giusta. In questo contesto, Deutsche Welle, citando un'analisi Reuters, ha sottolineato come dopo il passo indietro di Washington dalla diplomazia climatica molti si aspettassero che Pechino ne raccogliesse l'eredità.



La Cina, tuttavia, ha escluso di ospitare la COP33 nel 2028 e ha mantenuto un profilo diplomatico relativamente discreto ad Antalya. Da qui le nuove domande occidentali sul suo ruolo e sulla possibilità di continuare a considerarla un Paese in via di sviluppo. Ma i dati raccontano una realtà diversa da quella suggerita da queste critiche. Gli obiettivi climatici cinesi per il 2035, annunciati nel settembre 2025, prevedono una riduzione netta delle emissioni tra il 7 e il 10 per cento rispetto al picco, una quota superiore al 30 per cento di energia non fossile e una capacità installata di eolico e solare pari a 3.600 gigawatt. A questi traguardi si aggiungono l'incremento del patrimonio forestale e la costruzione di una società maggiormente attrezzata ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico. Se si vuole applicare lo stesso metro di giudizio a tutti, bisogna però guardare anche agli impegni occidentali. I Paesi sviluppati avevano promesso di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno per sostenere quelli in via di sviluppo. Secondo i dati OCSE, la soglia è stata raggiunta soltanto nel 2022, con circa 116 miliardi, mentre permangono dubbi sulla reale consistenza dei finanziamenti, anche per il ricorso ai prestiti, e sulla loro prevedibilità.



Ancora più problematico il sostegno alle misure di adattamento, proprio quelle di cui le nazioni più vulnerabili hanno maggiore necessità. C'è poi una contraddizione difficilmente ignorabile: mentre Stati Uniti e Unione Europea invitano Pechino a intensificare gli sforzi climatici, introducono dazi e misure restrittive contro le auto elettriche, le batterie e i pannelli solari cinesi. Barriere commerciali giustificate con argomenti come sovvenzioni, sovracapacità e sicurezza delle catene di approvvigionamento, ma che rischiano di ostacolare la diffusione delle tecnologie pulite a prezzi più accessibili. È anche per questo che la richiesta cinese, avanzata ad Antalya, di liberalizzare il commercio dei prodotti verdi assume un significato preciso. Rendere più accessibili le tecnologie per la transizione energetica dovrebbe essere una priorità condivisa, non un terreno di scontro commerciale. Se i prodotti cinesi consentono di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ostacolarne l'accesso ai mercati significa entrare in contraddizione con gli stessi obiettivi climatici proclamati dai governi occidentali.



La questione, dunque, non è stabilire chi debba indossare l'etichetta di leader mondiale della lotta al cambiamento climatico. È piuttosto verificare chi mantiene gli impegni assunti e chi continua a sottrarsi alle proprie responsabilità. I Paesi sviluppati devono ridurre le emissioni, garantire i finanziamenti promessi e rimuovere gli ostacoli alla circolazione delle tecnologie verdi. La Cina, dal canto suo, ha fissato obiettivi ambiziosi e dovrà dimostrare di saperli realizzare. Ma la transizione ecologica globale non può diventare un'altra occasione per imporre a Pechino obblighi aggiuntivi mentre l'Occidente evita di fare i conti con le proprie contraddizioni.

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