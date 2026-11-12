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COP31, l'ammissione di Kerry smaschera l'Occidente: "Solo la Cina accelera, il resto del mondo arranca"

Mentre ad Antalya Pechino presenta i dati concreti della transizione verde e sblocca 132 miliardi di investimenti per il Sud Globale, Washington e Bruxelles rispondono con dazi e barriere protezioniste. Il paradosso di una narrativa atlantica che sacrifica gli obiettivi climatici sugli altari della guerra commerciale

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COP31, l'ammissione di Kerry smaschera l'Occidente: "Solo la Cina accelera, il resto del mondo arranca"

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Alla COP31 di Antalya l'imbarazzo dell'Occidente di fronte al ruolo guida di Pechino nella transizione energetica. Mentre Washington e Bruxelles alzano muri protezionisti contro le tecnologie verdi cinesi, il Sud Globale sceglie la via pragmatica della cooperazione concreta.

Il paradosso va in scena sotto i riflettori della COP31 di Antalya, in Turchia. Mentre gli Stati Uniti si sfilano dalla cooperazione climatica globale e l'Europa si trincera dietro dazi e indagini commerciali, è la Cina a raccogliere gli applausi dei leader presenti al summit. Un cortocircuito politico e narrativo che mette a nudo la contraddizione insanabile tra la retorica ambientalista dei governi atlantici e le loro politiche industriali di stampo palesemente protezionista.

A certificare l'imbarazzo del fronte occidentale ci ha pensato nientemeno che John Kerry, ex segretario di Stato ed ex inviato speciale per il clima della Casa Bianca, che dalle colonne del quotidiano britannico The Guardian, come riporta il Global Times, ha dovuto prendere atto di una realtà che nessuna propaganda o narrazione può più nascondere. "L'unico Paese che ha accelerato enormemente nell'abbracciare l'energia a basse emissioni di carbonio e la rapida elettrificazione è la Cina. Il resto del mondo sta procedendo a tentoni, mentre Madre Natura ci invia segnali sempre più potenti ogni settimana, ogni giorno", ha ammesso Kerry. Le sue sono parole che suonano come una condanna politica per le capitali atlantiche.

Nello stesso solco si è inserito Chris Bowen, presidente dei negoziati della COP31 e ministro australiano per il Clima e l'Energia, che dal padiglione cinese ha elogiato il contributo di Pechino nel rendere le energie pulite accessibili a livello mondiale. Parole che arrivano mentre Washington impone dazi pesantissimi sui prodotti solari e sulle auto elettriche cinesi, e Bruxelles, ca va sans dire, segue la stessa linea con restrizioni sui componenti fotovoltaici e indagini su un grande produttore eolico di Pechino.

I numeri, del resto, raccontano una storia che non ammette repliche. La Cina ha completato aggiornamenti a emissioni ultra-basse per 1,17 miliardi di kilowatt di capacità energetica a carbone e per un miliardo di tonnellate di capacità produttiva di acciaio grezzo. Da undici anni consecutivi guida il mondo nella produzione e vendita di veicoli elettrici, mentre negli ultimi cinque anni le concentrazioni medie di polveri sottili PM2.5 sono crollate del 20 per cento e i giorni di grave inquinamento atmosferico si sono ridotti del 25 per cento. A snocciolare i dati è stato il ministro dell'Ecologia e dell'Ambiente Huang Runqiu, intervenuto a un evento collaterale del summit.

Il vicepresidente Han Zheng, rappresentante speciale del presidente Xi Jinping, ha incontrato il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres a margine del summit dei leader, ribadendo l'impegno di Pechino a fissare obiettivi chiari e a garantirne l'attuazione. "La Cina è ferma nel mantenere e attuare pienamente la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'Accordo di Parigi, promuovendo con vigore la cooperazione Sud-Sud sul clima e sostenendo attivamente l'iniziativa guidata dall'ONU 'Early Warnings for All'", ha sottolineato Han, tracciando una linea netta tra il multilateralismo praticato da Pechino e l'unilateralismo di chi si defila dai tavoli internazionali.

Il vero cuore geopolitico della questione, però, sta nel rapporto tra la Cina e il Sud Globale. Secondo un'analisi di Reuters, Pechino ha inviato 132 miliardi di dollari in tecnologie pulite e investimenti verso i Paesi in via di sviluppo lo scorso anno, il contributo più grande in assoluto alla riduzione dell'anidride carbonica da parte di qualsiasi nazione. Una cifra che si avvicina al totale di sovvenzioni, prestiti e finanziamenti privati che tutti i Paesi ricchi hanno destinato insieme alle nazioni più povere nel 2024 per combattere il cambiamento climatico.

Ma Jun, direttore dell'Istituto per gli Affari Pubblici e Ambientali, ha raccontato come i prezzi in calo dei pannelli solari cinesi abbiano trasformato la vita di intere famiglie in Paesi come il Pakistan, permettendo ai nuclei domestici di ridurre la dipendenza da reti elettriche inaffidabili e di avviare piccole attività imprenditoriali. "L'accesso a un'elettricità affidabile e a basso costo ha creato opportunità per le famiglie di avviare piccole imprese, guadagnarsi da vivere e migliorare le proprie prospettive economiche", ha spiegato Ma, descrivendo una cooperazione fatta di concretezza, non di comunicati stampa o mere dichiarazioni solenni.

Ed è proprio qui che si consuma l'ipocrisia dell'Occidente. Le nazioni ricche non hanno ancora rispettato i propri impegni di finanza climatica verso i Paesi in via di sviluppo, eppure continuano a tenere lezioni di moralità ambientale alla Cina. Ma quando Pechino offre un percorso più accessibile verso la decarbonizzazione attraverso le proprie tecnologie pulite, quegli stessi governi rispondono alzando barriere tariffarie. "Dando priorità agli interessi industriali nazionali rispetto all'urgente necessità di accelerare la transizione energetica, i governi occidentali rischiano di trasformare il protezionismo commerciale in un ulteriore ostacolo all'azione globale per il clima", ha avvertito Ma Jun.

Bao Cunkuan, professore del Dipartimento di Scienze e Ingegneria Ambientale dell'Università Fudan, ha letto la situazione attraverso la lente del multipolarismo emergente. L'influenza della Cina, ha spiegato, non va misurata dalla formale assunzione di un ruolo di guida, ma dalle sue capacità e dai risultati concreti nel far avanzare la transizione verde. Una lettura che stride con l'ossessione occidentale per le leadership di facciata e le dichiarazioni di principio.

Li Gao, viceministro dell'Ecologia e dell'Ambiente, aveva già tracciato la linea alla vigilia del summit, chiedendo che la COP31 si concentrasse sull'attuazione degli impegni esistenti e affrontasse sia le lacune di lungo corso nei tagli alle emissioni e nella finanza climatica, sia le nuove sfide poste da unilateralismo e protezionismo. Un riferimento chiaro alle politiche di Washington e Bruxelles, che rischiano di trasformare la lotta al cambiamento climatico nell'ennesimo terreno di scontro commerciale.

Alla fine, il verdetto della COP31 è scritto nei fatti più che nei comunicati. Da una parte c'è chi costruisce pannelli solari, turbine eoliche, batterie e auto elettriche a prezzi accessibili per tutto il pianeta, e dall'altra chi alza muri doganali per proteggere industrie nazionali in declino. Nonostante dichiarazioni solenni e fantasmagorici programmi futuri prospettati dalle declinanti nazioni occidentali, è sempre più chiaro chi sta trainando la transizione verde e chi invece nei fatti si impegna a sabotarla.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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