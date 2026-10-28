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Così Bolsonaro è sparito nel nulla: targa diplomatica, pista riservata e il volo verso gli USA

Indagato per riciclaggio e corruzione, il figlio dell'ex presidente ha lasciato il Brasile con la complicità operativa dei servizi argentini

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Così Bolsonaro è sparito nel nulla: targa diplomatica, pista riservata e il volo verso gli USA

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di Fabrizio Verde

 

Ha perso le elezioni, aveva il divieto di espatrio e un'incriminazione per riciclaggio, corruzione e finanziamento estero alle campagne elettorali che gli pendeva sulla testa. Così il neoliberista di estrema destra Flávio Bolsonaro ha scelto la via della latitanza. Martedì notte ha attraversato il confine tra Brasile e Argentina, saltando su un jet privato e mettendosi alle spalle le autorità di Brasilia. Una fuga rocambolesca che sa di accordo politico ai massimi livelli e che ha già fatto esplodere un caso diplomatico internazionale.

Il copione della fuga si è consumato al confine tra Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú. Alle 22:50 di martedì, una camionetta bianca ha varcato il Ponte Internazionale Tancredo Neves. A scortarla, un veicolo della polizia di sicurezza aeroportuale argentina. A bordo, Flávio Bolsonaro, la moglie Fernanda e le due figlie. Quaranta minuti dopo, il gruppo era già a bordo di un Gulfstream G400, pronto a decollare alla volta di Guayaquil, in Ecuador, per poi fare scalo tecnico e puntare dritto su Miami. 

Il velivolo ha sorvolato Paraguay, Bolivia e Perù, tenendosi accuratamente alla larga dai cieli brasiliani per evitare qualsiasi intercettazione. Il dettaglio che fa più discutere, però, è il mezzo scelto per sparire nel nulla. Il jet, marchiato LV-JQW, appartiene alla società Baires Fly. Un nome che in Argentina fa subito scandalo: la compagnia è legata a Sergio Daniel Mastropietro, finito nel mirino della giustizia per il caso delle fatture false legato all'Agenzia Nazionale per la Disabilità, un'inchiesta che ha già coinvolto pesantemente l'entourage del presidente neoliberista Javier Milei. 

Come ha fatto un latitante a muoversi con tale disinvoltura? I dettagli raccontano di una complicità istituzionale difficile da negare. Bolsonaro non ha fatto la fila al controllo passaporti. È arrivato in aeroporto a bordo di un furgone con targa diplomatica argentina, entrando direttamente in pista. Un trattamento di favore impensabile senza il via libera della Casa Rosada. Anzi, la presenza di agenti dei servizi segreti argentini, la SIDE, all'aeroporto di Iguazú già dal lunedì faceva presagire l'operazione. Il consolato argentino a Brasilia è rimasto aperto tutta la notte, nel caso in cui il senatore avesse deciso di chiedere asilo politico, prima di optare per il volo privato messo a disposizione da Willer Tomaz, imprenditore a sua volta indagato per riciclaggio in affari con Bolsonaro.

Dall'altra parte dell'emisfero, la porta d'ingresso era già stata spalancata. L'amministrazione Trump, con il segretario di Stato Marco Rubio in prima linea nell'organizzazione logistica, ha garantito asilo e visti. Trump ha persino confermato la notizia ai microfoni di Folha de Sao Paulo, lasciando cadere una frase che suona come una sentenza politica: «Sì, li riceveremo. Sono brava gente». Nello stesso frangente, il presidente statunitense ha dovuto incassare la vittoria del rivale, ammettendo a denti stretti che «le elezioni sono state orribili, ma il risultato è vero». L'obiettivo di Washington è chiaro: usare Miami come base per far guidare a Bolsonaro l'opposizione anti-Lula.

Mentre i media globali davano già il senatore brasiliano negli Stati Uniti, una troupe dell'emittente argentina C5N è rimasta accampata sulla pista di Iguazú. Hanno visto il jet restare lì, in attesa, dopo che i passeggeri non si erano presentati per la partenza inizialmente prevista. Hanno visto il latitante arrivare. E hanno raccontato la verità, smontando in diretta la versione ufficiale. 

Perché la Direzione Nazionale delle Migrazioni argentina ha provato a giustificare l'accaduto con un comunicato notturno, sostenendo che la famiglia Bolsonaro era entrata «con documentazione valida e senza impedimenti legali». Una scusa maldestra, buona solo per cercare di salvare le apparenze di fronte a un alleato politico in fuga dalla giustizia. Tutti sapevano che Bolsonaro era un ricercato. Non c'era alcun motivo legale per farlo entrare in Argentina, né per lasciarlo ripartire verso gli Stati Uniti.

Le conseguenze diplomatiche sono notevoli. I rapporti tra Brasilia e Buenos Aires erano già ridotti ai minimi termini dopo che Lula aveva richiamato l'ambasciatore Julio Bitelli per gli insulti di Milei, che lo aveva definito «ladro e comunista». Ora, l'ospitalità offerta a un latitante brasiliano rischia di rompere definitivamente ogni canale di dialogo.

In Brasile, la reazione è un misto di rabbia e sconcerto. La destra anti-Lula perde il suo uomo di punta, che solo pochi giorni prima aveva giurato di non scappare e di consegnare i passaporti per difendersi in tribunale. Invece, Flávio Bolsonaro ha scelto la via dell'esilio dorato. Ma l'immagine che resta, agli occhi dell'opinione pubblica brasiliana, non è quella di un leader in esilio per ideali. È quella di un politico che è semplicemente scappato, lasciando dietro di sé solo il tanfo di una grande codardia.

Fabrizio Verde

Fabrizio Verde

Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80

Giornalista di stretta osservanza maradoniana

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