"Cosa pensate dei vaccini obbligatori?" La risposta del medico inglese spiazza il ministro della salute Javid

Il ministro della Sanità britannico Sajid Javid è stato direttamente sfidato da un medico ospedaliero non vaccinato sulla politica del governo Jonhson riguardo le vaccinazioni obbligatorie contro il Covid per il personale NHS.

Durante una visita al King's College Hospital nel sud di Londra, il ministro Javid ha chiesto ai membri del personale dell'unità di terapia intensiva le loro opinioni sulle nuove regole che richiedono la vaccinazione per i lavoratori del servizio sanitario pubblico NHS.

E Steve James, un anestesista che cura i pazienti contagiati dal coronavirus dall'inizio della pandemia, ha espresso al segretario alla Sanità il suo malcontento.

"Non sono contento", ha affermato. "Ho avuto il Covid, ho gli anticorpi e ho lavorato in terapia intensiva Covid dall'inizio.

"Non sono vaccinato, non voglio vaccinarmi. I vaccini stanno riducendo la trasmissione solo per circa otto settimane per Delta, con Omicron probabilmente è meno.

"E per questo, dovrei essere licenziato perché non mi sono vaccinato? La scienza non è abbastanza forte" su questo punto, ha affermato il medico anestesista.

Il ministro della salute inglese Sajid Javid chiede un parere sui vaccini in un ospedale e viene sfdato apertamente da un medico che non lo vuole fare perché "ho avuto il Covid e mi sento protetto con i miei anticorpi" pic.twitter.com/BmMr9wgvcW — lantidiplomatico.it (@Lantidiplomatic) January 8, 2022

Javid ha ribattuto: “Lo rispetto, ma ci sono anche molti punti di vista diversi. Lo capisco, e ovviamente dobbiamo soppesare tutto questo sia per la salute che per l'assistenza sociale, e ci sarà sempre un dibattito in merito".

Il medico ha poi suggerito al governo di valutare il "quadro mutevole" della pandemia Covid con la variante Omicron per "riconsiderare" l’obbligo.

In alternativa, il dottor James ha poi affermato che il governo potrebbe "sfumare" le regole per consentire a coloro che hanno gli anticorpi, acquisiti dall'infezione e non dalla vaccinazione, di non vaccinarsi.

Perché “non ha senso” licenziare i medici che hanno già anticorpi Covid senza la vaccinazione, e che quindi preferiscono non vaccinarsi.

"La protezione che ho ottenuto dalla trasmissione è probabilmente l'equivalente di qualcuno che è vaccinato”, ha spiegato il dottor James.