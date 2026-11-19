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di Michele Blanco

Nella teoria politica moderna e contemporanea, la qualità di un regime democratico non si misura soltanto attraverso le procedure di aggregazione del consenso, come il suffragio universale e il principio di maggioranza. Essa dipende, in misura altrettanto decisiva, dallo spazio giuridico e culturale riservato alla possibilità di dissenso.

La celebre metafora secondo cui il dissenso rappresenta il «sale della democrazia» sintetizza un principio cardine del costituzionalismo liberale: un sistema politico privo di opposizione critica tende inevitabilmente al conformismo ideologico e all’involuzione autoritaria.

Sul piano filosofico, la difesa del dissenso trova la sua formulazione più rigorosa nel pensiero di John Stuart Mill, un liberale non un rivoluzionario comunista. Nel saggio On Liberty, Mill dimostra che la soppressione di un’opinione dissenziente infligge un danno epistemico all’intera collettività: se l’opinione minoritaria è corretta, la società si priva della possibilità di correggere l’errore; se è errata, la maggioranza perde l’occasione di rafforzare le proprie ragioni attraverso il confronto dialettico. Questa lezione, ripresa nel Novecento dal fallibilismo di Karl Popper e dalla teoria della democrazia deliberativa di Jürgen Habermas, chiarisce che le decisioni pubbliche acquisiscono piena legittimità solo se sottoposte al vaglio costante di una sfera pubblica aperta, plurale e inclusiva, capace di scongiurare il conformismo cognitivo.

Sul piano costituzionale, lo Stato pluralista ha trasformato il conflitto sociale da minaccia per l’ordine pubblico a motore fisiologico della vita democratica. Come insegnava Hans Kelsen, l’essenza della democrazia risiede nel compromesso tra maggioranza e minoranza, che presuppone la tutela giuridica dell’opposizione. La Costituzione italiana traduce questo principio nelle libertà di pensiero, riunione e associazione, tracciando al contempo un confine netto tra il conflitto nella democrazia e il conflitto contro la democrazia. Come ricordato da Norberto Bobbio, il dissenso è legittimo finché rispetta le «regole del gioco» e rifiuta la violenza, l’intimidazione e l’incitamento all’odio razziale o religioso. Persino nelle forme più radicali, quali la disobbedienza civile teorizzata da John Rawls, la contestazione resta un atto pubblico e non violento volto ad appellarsi al senso di giustizia della collettività.

È proprio alla luce di questi fondamenti che l’approvazione definitiva alla Camera, il 17 novembre 2026, del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo appare, secondo numerosi costituzionalisti, migliaia di accademici e organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International, un provvedimento profondamente antiliberale. Sebbene l’intento dichiarato dai promotori sia quello di rafforzare la prevenzione contro un fenomeno odioso e storicamente distruttivo, l’impianto normativo scelto finisce per comprimere lo spazio della critica politica democratica e intellettuale.

Il cuore critico della riforma risiede nella recezione legislativa della definizione operativa elaborata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) nel 2016, comprensiva dei suoi esempi illustrativi. Come denunciato da giuristi e dagli stessi estensori originari di quel testo, la definizione dell’IHRA non nacque come norma giuridica vincolante, bensì come strumento flessibile di rilevazione statistica. Trasformarla in parametro di legge significa introdurre nell’ordinamento una pericolosa sovrapposizione semantica tra l’odio discriminatorio verso le persone di origine o religione ebraica e la critica politica — anche radicale — rivolta alle politiche dei governi dello Stato di Israele, all’occupazione dei territori palestinesi o all’ideologia sionista.

Un ordinamento che codifica per legge i confini della critica legittima nei confronti di uno Stato estero compie un grave salto di qualità antiliberale. Pur senza introdurre formalmente nuovi reati, la legge istituisce una strategia nazionale triennale, una banca dati e meccanismi di monitoraggio amministrativo che investono direttamente i luoghi deputati all’elaborazione del libero pensiero critico, a partire dalle scuole, dalle università, dalla ricerca scientifica e dall’informazione. In assenza di un rigoroso principio di tassatività, l’elevazione di criteri valutativi vaghi a strumento di sorveglianza istituzionale genera un immediato effetto dissuasivo. Docenti, ricercatori, studenti, giornalisti e attivisti vengono spinti all’autocensura dal timore che un’analisi storica, un’opinione geopolitica o l’adesione a campagne di boicottaggio non violento possano essere schedate come condotte antisemite.

A nulla vale la clausola di salvaguardia formalmente inserita nel testo per tutelare la libertà di espressione: quando la legge assume come criterio interpretativo esempi che qualificano come antisemite determinate critiche all’assetto istituzionale di uno Stato, il potere pubblico si arroga il diritto di stabilire quali idee siano ammissibili nel dibattito civile. In una democrazia liberale e costituzionale, la protezione delle minoranze dal razzismo e dall’odio (articolo 3 della Costituzione) non può mai essere perseguita sacrificando la libertà di manifestazione del pensiero e l’autonomia della ricerca (articoli 21 e 33). Imporre per legge recinti dogmatici al discorso pubblico non rafforza la lotta al reale antisemitismo, ma ne indebolisce la credibilità morale e intacca l’essenza stessa della democrazia pluralista.