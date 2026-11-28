Mentre da Pechino arrivano numeri che sembrano di un altro pianeta, in Francia Stellantis annuncia nuovi fermi produttivi. Non è una semplice coincidenza o una congiuntura prodotta da un destino cinico e baro, si tratta della fotografia nitida di due continenti che stanno andando in direzioni opposte.

Cominciamo dall’Europa. Il gruppo che controlla Peugeot, Citroën e Fiat fermerà tra dicembre e gennaio gli stabilimenti francesi di Mulhouse, dove nasce la 308, e di Rennes, dove si assembla la C5 Aircross. A Sochaux salta il turno di notte, quello introdotto a novembre del 2024 per accompagnare il lancio dei nuovi 3008 e 5008. Spariscono cinquecento posti di lavoro temporanei e la produzione scende a 850 vetture al giorno. L'azienda parla di costi in aumento, domanda in calo e concorrenza cinese sempre più aggressiva. In Italia lo scenario è lo stesso, con le pause a Mirafiori, dove si montano le Fiat 500 elettriche e ibride, e a Pomigliano. A Vigo, in Spagna, si è fermato tutto più volte per mancanza di componenti.

Il problema, del resto, non riguarda un solo gruppo. L’intero comparto dell’automotive europeo è in crisi. In Germania Volkswagen si prepara a chiudere progressivamente quattro stabilimenti e ha congelato alcuni progetti. Mercedes ha bloccato gli investimenti negli impianti tedeschi e valuta perfino delle chiusure, visto che con sindacati e consiglio di fabbrica non si trova un accordo sul costo del lavoro. BMW, più discreta, offre buonuscite ai dipendenti nella speranza che se ne vadano in tanti. Energia cara, neoliberismo selvaggio, margini che si assottigliano, quote perse proprio in quel mercato cinese che per anni aveva garantito i profitti. Un'industria che per decenni è stata il vanto del continente oggi tira i remi in barca. Così come l’intero settore produttivo e manifatturiero.

Dall'altra parte del mondo il quadro è diametralmente opposto. Nei primi dieci mesi dell'anno i profitti delle grandi imprese industriali cinesi hanno toccato i 6,74 trilioni di yuan, circa 1.010 miliardi di dollari, con un aumento del 16 per cento. Solo a ottobre la crescita è stata del 20,1 per cento, contro il 14,4 di settembre. I ricavi salgono del 6,7 per cento e il margine arriva al 5,69. A trainare è l'alta tecnologia, che segna un più 50,9 per cento. L'elettronica ha raddoppiato gli utili da sola. I produttori di computer hanno messo a segno un più 410 per cento, la fibra ottica un più 670 e i cavi ottici un più 150, grazie alla corsa a costruire centri di calcolo per l'intelligenza artificiale. Anche rame e alluminio, richiesti a ritmo serrato da AI e nuove energie, hanno spinto i profitti della filiera dei metalli non ferrosi sopra il 60 per cento.

Colpisce anche dove vanno i soldi. Gli investimenti fissi complessivi calano, ma quelli nei circuiti elettronici crescono del 59,6 per cento e nei circuiti integrati del 13,8. Non è un paese che spende a pioggia, è un paese che sceglie su cosa puntare e lo fa con coerenza. Gli analisti sentiti dal quotidiano Global Times spiegano che i produttori cinesi competono sempre meno sul prezzo e sempre più sulla tecnologia e sulle catene di fornitura, e che l'uso di robot e intelligenza artificiale in fabbrica permette di produrre di più spendendo meno.

Per onestà va detto che nemmeno a Pechino è tutto oro. Gli stessi esperti ammettono che la ripresa non è uniforme, che parte da una base di confronto bassa e che la sfida ora è far arrivare i benefici a più settori, e soprattutto a stipendi e consumi delle famiglie. Il settore immobiliare e le infrastrutture, motori storici della crescita, rallentano. Ma il punto non cambia. Chi ha un problema di redistribuzione ha comunque qualcosa da redistribuire.

L'Europa ha invece imboccato la transizione con scadenze rigide, divieti e obiettivi decisi a tavolino, senza assicurarsi di avere energia a prezzi competitivi, materie prime, batterie e una politica industriale all'altezza. Il colpo finale è arrivato con l’implementazione di pesanti sanzioni alla Russia, che hanno penalizzato più il continente europeo che Mosca, unite alla rinuncia unilaterale all’energia a basso costo garantita dalla Federazione Russa. Un vero capolavoro di autosabotaggio europeo. Il risultato è che le case europee si ritrovano a inseguire proprio su quel terreno elettrico che Bruxelles ha voluto imporre per legge, mentre i concorrenti asiatici, con filiere complete alle spalle, riempiono i vuoti. L’Europa ha fallito su tutta la linea: voleva mettere in ginocchio la Russia e allo stesso tempo rivaleggiare con la Cina magari utilizzando la transizione verde per metterla in mabasce. Ne esce male, con le ossa rotta e una crisi nera che preannuncia tempi cupi per i popoli europei.

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