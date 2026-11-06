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Crollo tech e bolla AI: cosa succede sui mercati finanziari? (di Loretta Napoleoni)

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Crollo tech e bolla AI: cosa succede sui mercati finanziari? (di Loretta Napoleoni)

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Le ultime elezioni americane hanno scatenato un vero e proprio terremoto sui mercati globali. Spinti dalle generazioni Z e Alpha, i nuovi candidati hanno lanciato un'offensiva contro l'oligopolio tecnologico e l'assenza di regole sull'Intelligenza Artificiale.

Il risultato? Panico tra gli investitori e crollo dei giganti tech come Nvidia, con ripercussioni pesanti anche sull'industria dei microchip di Taiwan e Corea del Sud.

Siamo di fronte allo scoppio definitivo della bolla dell'AI di cui si parla da mesi? E perché, nel mezzo di questa tempesta finanziaria, il mercato europeo sembra essere diventato l'unico porto sicuro? 

Il video editoriale di Loretta Napoleoni:

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

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