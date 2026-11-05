Cuba: "Gli USA hanno spinto la loro ossessiva guerra di strangolamento economico verso estremi disumani"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha ribadito, davanti alla sessione plenaria del XXX Vertice Iberoamericano, che gli Stati Uniti "hanno spinto la loro ossessiva guerra di strangolamento economico" contro l'isola fino a raggiungere "limiti disumani di punizione collettiva".

Nel corso del suo intervento riportato da RT, il ministro degli Esteri cubano ha affermato che il mondo si trova di fronte a un "panorama internazionale turbolento, caratterizzato da unilateralismo, dall'ambizione imperialista di imporre la pace attraverso la forza, dal proliferare di conflitti, da violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani, nonché dall'impatto del cambiamento climatico".

Nello specifico, il ministro ha fatto riferimento al blocco energetico imposto all'isola da Washington negli ultimi dieci mesi; una misura che si aggiunge all'embargo economico statunitense - in vigore da oltre sei decenni - e alle sanzioni che colpiscono individui ed entità che intrattengono relazioni commerciali con la nazione caraibica.

"Gli Stati Uniti hanno spinto la loro ossessiva guerra di strangolamento contro Cuba fino a raggiungere limiti disumani di punizione collettiva", ha dichiarato.

Rodríguez ha esortato la comunità delle nazioni iberoamericane ad "agire nel rispetto" dei propri principi fondanti, "di fronte all'arbitrarietà e all'uso abusivo del potere imperialista".

Nel suo discorso, il ministro degli Esteri cubano ha citato le parole del leader rivoluzionario Fidel Castro, facendo riferimento a un interrogativo posto durante il VI Vertice Iberoamericano, tenutosi a Santiago del Cile nel 1996: "Se chiudiamo gli occhi e non agiamo con l'unità, la lucidità e l'energia che questo momento cruciale della nostra storia richiede, che ne sarà dei nostri Stati nel XXI secolo? Cosa resterà della nostra indipendenza?".

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it