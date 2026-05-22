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Cuba, Iran e i fallimenti di Trump: quali scenari ora? Dialogo con l'Amb. Alberto Bradanini

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Cuba, Iran e i fallimenti di Trump: quali scenari ora? Dialogo con l'Amb. Alberto Bradanini

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Storia in diretta - Loretta Napoleoni intervista Alberto Bradanini 22 maggio 2026

Dalla crisi di Hormuz al caso Cuba: gli scenari possibili della politica estera dell'amministrazione Trump In un mondo segnato da crescenti tensioni e dall’erosione dell’ordine unipolare, la politica estera degli Stati Uniti si trova ad affrontare sfide decisive su più fronti.

In questa nuova intervista per l'AntiDiplomatico, Loretta Napoleoni intervista l’Ambasciatore Alberto Bradanini, già rappresentante diplomatico italiano a Pechino e Teheran. Dalla missione di Pechino di Trump – che ha rivelato l’asimmetria tra il modello americano, influenzato dagli interessi della grande finanza, e la visione strategica cinese – alle tensioni in Medio Oriente, con il delicato braccio di ferro tra Washington e Teheran nello Stretto di Hormuz. Scenario quest’ultimo dal potenziale esplosivo, capace di innescare ripercussioni energetiche e militari su scala globale. La conversazione con l’Ambasciatore Bradanini si spinge oltre, esplorando le ripercussioni di queste logiche di potenza in contesti apparentemente lontani: dalla crisi cubana, possibile valvola di sfogo per un’amministrazione in cerca di consenso interno, fino alle barbarie israeliane contro la Flotilla.

Sullo sfondo, l’Europa appare priva di sovranità e peso diplomatico, ridotta a spettatrice silente di un ordine mondiale in rapida e pericolosa trasformazione.

Buona visione.

 

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

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