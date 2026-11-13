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Nel quadro della crescente competizione tecnologica globale, Washington sembra aver trovato un nuovo fronte per la sua campagna di contenimento contro la Cina: la sicurezza informatica. Tuttavia, le ultime accuse mosse dall'amministrazione statunitense mancano di quel rigore fattuale necessario in un'arena geopolitica sempre più complessa. E che nemmeno la propaganda mainstreampuò edulcorare.

Come riportato in un'approfondita analisi del quotidiano Global Times, il tentativo del Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent di attribuire i recenti cyberattacchi ai sistemi di refrigerazione dei supermercati francesi a un modello di intelligenza artificiale (IA) cinese, senza presentare alcuna prova tecnica pubblicamente verificabile, ha sollevato forti perplessità. Gli esperti di Pechino non hanno esitato a definire questa mossa come l'ennesimo caso di politicizzazione delle questioni di cybersecurity, finalizzato a screditare la tecnologia cinese.

L'accusa infondata e la realtà dei fatti

Parlando presso la Heritage Foundation, un think tank conservatore di Washington, Bessent ha affermato che un modello di IA cinese sarebbe stato utilizzato per sferrare attacchi informatici contro i sistemi di refrigerazione dei supermercati francesi.

«Non so se qualcuno qui ha visto i frigoriferi e i 150 negozi di alimentari in Francia che sono stati spenti. Quello era un modello cinese», ha dichiarato Bessent, aggiungendo che i modelli cinesi «sono pericolosi perché non hanno guardrail [binari di sicurezza]» nelle loro versioni degli strumenti di IA.

Tuttavia, come fa notare Hu Qimu, professore presso il Maritime Silk Road Institute della Huaqiao University, intervenuto sulle colonne del Global Times, le dichiarazioni di Bessent non offrono alcuna prova tecnica pubblica a sostegno di un tale collegamento. «Gli incidenti di sicurezza informatica sono complessi e dovrebbero essere esaminati attraverso prove oggettive e analisi tecniche, piuttosto che essere utilizzati per alimentare accuse politicamente motivate contro la tecnologia cinese», ha sottolineato l'esperto.

A smontare la narrazione statunitense, peraltro, sono gli stessi fatti. Le dichiarazioni di Bessent sono arrivate dopo che le autorità francesi, lunedì scorso, avevano ufficialmente accusato le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran di essere responsabili degli attacchi informatici di ottobre ai sistemi di refrigerazione commerciali in Francia, preannunciando conseguenze per Teheran. L'incidente, tra l'altro, aveva già attirato l'attenzione in Cina ben prima delle uscite del funzionario USA.

L'analisi tecnica di Pechino: vulnerabilità IoT, non IA

Il 28 ottobre, il Ministero della Sicurezza di Stato (MSS) cinese aveva pubblicato un articolo dal titolo "Cosa ha causato il deterioramento notturno del cibo fresco nei supermercati?", utilizzando gli attacchi in Francia come esempio delle crescenti minacce informatiche alle infrastrutture fisiche interconnesse.

Secondo il Ministero, gli hacker avrebbero sfruttato le interfacce di gestione remota per lanciare attacchi contro i sistemi di refrigerazione di centinaia di grandi supermercati in Francia. Avrebbero attivato da remoto la funzione di sbrinamento forzato e impostato la temperatura a 50 gradi Celsius, distruggendo grandi quantità di prodotti freschi e surgelati e causando perdite che potrebbero raggiungere milioni di euro.

Il MSS ha avvertito che i cyberattacchi non sono più confinati al furto di dati nel mondo virtuale, ma possono colpire direttamente i sistemi fisici, consigliando l'uso di password complesse e la disabilitazione di funzioni di accesso remoto non necessarie. Nessun riferimento, dunque, all'Intelligenza Artificiale cinese.

La vera agenda di Washington: il "China Tech Threat"

Perché, allora, il Segretario al Tesoro USA tira in ballo Pechino? Secondo Hu Qimu, la risposta risiede nella strategia a lungo termine di Washington. Gli Stati Uniti hanno frequentemente imposto restrizioni alle aziende tecnologiche cinesi con la scusa della "sicurezza nazionale". Collegando un incidente di sicurezza informatico avvenuto in Europa all'IA cinese, Washington cerca di rafforzare la ormai logora narrativa della "minaccia tecnologica cinese", creando un nuovo pretesto per reprimere lo sviluppo dell'IA di Pechino.

In netto contrasto con l'approccio statunitense, che politicizza la sicurezza dell'IA e dilata a dismisura il concetto di sicurezza nazionale, la Cina ha costantemente sottolineato la necessità di bilanciare lo sviluppo dell'IA con la sicurezza, partecipando attivamente alla governance globale.

Un esempio lampante è il Piano d'Azione per la Governance Globiale dell'IA, proposto da Pechino nel 2025. Il documento invita tutte le parti a intraprendere azioni concrete per promuovere lo sviluppo e la governance globale dell'IA, basandosi su principi come il rispetto della sovranità nazionale, la garanzia della sicurezza e della controllabilità, il mantenimento dell'equità e dell'inclusività, e la promozione di una cooperazione aperta.

Di fronte alle comuni sfide di sicurezza poste dall'IA, la conclusione degli esperti cinesi, riportata dal Global Times, è un chiaro invito alla comunità internazionale: i Paesi devono rafforzare la comunicazione e la cooperazione, prevenire congiuntamente l'uso improprio della tecnologia e promuovere uno sviluppo dell'IA sicuro e sano. Una visione multipolare e costruttiva che si scontra, inevitabilmente, con le logiche di egemonia e decoupling tecnologico ancora vigenti in quel di Washington.

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