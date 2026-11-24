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Kirsten Davies sta lasciando il Pentagono per approdare alla Casa Bianca, ma le sue dichiarazioni finanziarie raccontano una storia che i media USA hanno finora ignorato. Per dieci anni Davies ha seduto nel consiglio di amministrazione di Team 8, società di venture capital fondata da Nadav Zafrir, una delle figure più influenti dell'intelligence militare israeliana, come evidenzia un articolo di ¡DoNotPanic!.

Zafrir ha trascorso venticinque anni nelle forze armate israeliane e quasi quindici come agente, passando dall'Unità 81 (hacking) all'Unità 8200, la principale agenzia di spionaggio di Israele. Ne è diventato capo nel 2009, durante gli attacchi su Gaza del 2008-2009 che causarono 1.400 vittime civili palestinesi e la distruzione di 50.000 abitazioni. A lui si attribuisce anche la creazione del Cyber Command israeliano, ritenuto responsabile del coordinamento dell'attacco ai pager in Libano del 2024.

Davies è entrata in Team 8 nel 2015 e vi è rimasta fino al 2024. Quando ha lasciato per il Pentagono, l'azienda l'ha salutata su LinkedIn definendola “a long-time villager”, riferimento alla comunità di ex spie e professionisti della cybersecurity coordinata da Team 8 sotto l'etichetta "CISO Village".

Ma non è l'unico legame. Parallelamente a Team 8, Davies ha fatto parte del board di Talon Cyber Security, startup fondata da Ohad Bobrov (sette anni in Unit 8200) e Ofer Ben-Noon (capitano in una squadra di intelligence segnali). Nel 2023 si è aggiunta Claroty, società che gestisce infrastrutture cyber critiche per energia ed elettricità, fondata da Amir Zilberstein, altro ex comandante di Unit 8200. Curioso: cinque giorni prima del giuramento di Davies al Pentagono, Claroty ha annunciato contratti per proteggere strutture militari e di intelligence USA, inclusi siti missilistici.

Prima del Pentagono, Davies era nel board di NightDragon Management Company, fondo che ha investito in oltre venticinque aziende cyber israeliane fondate da personale dell'intelligence. La nomina di Davies è stata ampiamente coperta dai media, ma i suoi estesi legami con l'apparato di intelligence israeliano sono passati completamente inosservati. Considerata la storia nota di spionaggio israeliano ai danni di strutture USA e la coltivazione di doppi agenti, i legami di Davies con un gruppo di ex spie israeliane sollevano domande serie: i sistemi cyber USA, già colpiti da blackout e tentativi di hacking nelle ultime settimane, saranno più sicuri sotto la sua gestione o più esposti?

La rapida ascesa di Davies al cuore del governo USA è l'ennesima prova che il sionismo mantiene una presa ferrea sul sistema politico statunitense.

Ora la sua nomina è un test per il Senato, che dovrà votare la conferma definitiva. Tre le opzioni: confermarla senza audizione pubblica ignorando la sua storia con le spie israeliane; rimandare la nomina alla commissione competente per un'audizione di routine; oppure costringerla a documentare pubblicamente i suoi legami con l'intelligence israeliana e interrogarne le implicazioni.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it