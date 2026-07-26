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Da Lula "ladro" a "immondizia calva" a un giudice: Milei trasforma la politica estera in uno show da baraccone

Il presidente argentino vola a San Paolo per sostenere Flavio Bolsonaro e attacca senza pudore le massime autorità brasiliane, mentre l'emergenza economica nel suo paese continua a peggiorare

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Da Lula "ladro" a "immondizia calva" a un giudice: Milei trasforma la politica estera in uno show da baraccone

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Il fanatico neoliberista Javier Milei ha superato ogni limite immaginabile. Stavolta non è stato sui social network o in un programma televisivo argentino, ma in territorio brasiliano, durante un comizio elettorale del candidato presidente Flavio Bolsonaro. Il presidente argentino, ormai abituato ai suoi sfoghi verbali e al disprezzo per le norme più elementari del protocollo diplomatico, ha definito "ladro" il presidente Lula Da Silva e "immondizia calva" il giudice Alexandre de Moraes, il tutto nello stesso discorso. E lo ha fatto con un'entusiasmo tale da entrare in scena cantando 'Panic Show', come se fosse un concerto rock e non l'intervento di un capo di Stato in un paese straniero.

Ma procediamo con ordine, perché ciò che sta accadendo con questo governo argentino in materia di politica estera è molto più grave di un semplice sfogo o di una mancanza di rispetto. Milei non solo sta combinando un disastro economico, ma sta conducendo le relazioni internazionali dell'Argentina con un'irresponsabilità che rasenta la patologia. Da quando è in carica, il cosiddetto libertario non ha effettuato una sola visita di Stato in Brasile, il principale partner commerciale per Buenos Aires. Nemmeno una. In quasi tre anni di governo, la relazione bilaterale è stata ridotta al piano strettamente diplomatico, sostenuta dalle diplomazie di entrambi i paesi e nonostante i continui affronti del presidente argentino.

Il viaggio a San Paolo è stato personale, non istituzionale. Milei ha rinviato il suo discorso alla Rural per poter partecipare al vertice dell'estrema destra e lanciare la candidatura del figlio di Bolsonaro. È arrivato venerdì sera, è stato ricevuto dal governatore di San Paolo e il giorno dopo stava già insultando le massime autorità del paese vicino. La sua agenda ha evitato qualsiasi contatto con Lula, cosa che nel Partito dei Lavoratori già davano per scontata ma che almeno speravano si limitasse a non attaccare il presidente brasiliano durante la sua permanenza. Non lo ha fatto. Milei non ha saputo trattenersi e ha scagliato tutta la sua rabbia contro il leader del PT, definendolo "detenuto" e "spazzatura socialista".

La risposta delle autorità brasiliane non si è fatta attendere. Il presidente del Supremo Tribunale Federale, Luiz Edson Fachin, ha deplorato le dichiarazioni di Milei definendole incompatibili con la civiltà che dovrebbe caratterizzare le relazioni tra gli Stati. Il segretario del Partito dei Lavoratori, Edhino Silva, è stato ancora più tranchant: "È inaccettabile che un capo di Stato straniero venga nel nostro paese e si rivolga ai suoi poteri costituiti in modo irrispettoso". E ha concluso con una frecciata che dovrebbe far riflettere molti: "L'attuale inquilino della Casa Rosada avrebbe meglio impiegato il suo tempo e le risorse dei contribuenti argentini se avesse dedicato questa giornata a lavorare e risolvere i problemi del suo paese".

Perché questo è il punto, no? Mentre Milei sogna di diventare il riferimento della destra regionale, di "dipingere di blu il continente" e di creare il suo personale Gruppo di Lima, gli argentini continuano ad aspettare che qualcuno si occupi dei problemi reali. L'inflazione non si ferma, la povertà aumenta, il salario perde potere d'acquisto giorno dopo giorno. Ma il presidente preferisce giocare alla geopolitica da salotto, viaggiare per il mondo in cerca di foto con i leader dell'estrema destra e alimentare conflitti con paesi che sono nostri partner naturali. Anche perché quello che sta accadendo è la naturale conseguenza del neoliberismo selvaggio implementato.

La cosa più paradossale è che il sogno di Milei di diventare "il massimo esponente delle idee della libertà a livello globale" ha già cominciato a incrinarsi, persino agli occhi della stampa internazionale. The Guardian lo ha ritratto con una crudezza che fa male ma che è necessaria: "Vuole essere il leader della destra, ma non è lui che comanda davvero". Il quotidiano britannico ha citato il sociologo Juan Gabriel Tokatlian, secondo cui Milei non ha mai mostrato un vero interesse per le visite ufficiali in altri paesi. Ciò che gli interessa sono le figure del mondo delle grandi aziende tecnologiche e dell'estrema destra, ma in nessuno dei due casi esiste un interesse reale ad avviare negoziati commerciali che possano giovare agli argentini.

Ed è qui che la faccenda si fa davvero interessante, perché mentre Milei viene giustamente criticato dalla stampa internazionale per il suo comportamento irresponsabile e gli insulti ai capi di Stato stranieri, quella stessa stampa e quegli stessi media sono stati tradizionalmente molto più indulgenti o direttamente complici con leader di destra che hanno fatto cose simili. E viceversa: quando un leader progressista o socialista dice qualcosa che non piace ai poteri forti, la copertura mediatica è spietata, qualsiasi frase fuori tono viene ingigantita e gli viene richiesto un decoro che agli altri non viene chiesto.

Quante volte abbiamo visto titoli scandalistici per le dichiarazioni di Nicolas Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales, di Lula, di Pepe Mujica o di Cristina Fernández, mentre gli sfoghi di Trump, Bolsonaro o ora Milei vengono trattati con una sorta di indulgenza o addirittura di fascino mediatico? L'ipocrisia è evidente.

Il problema di fondo è che la politica estera argentina, storicamente costruita sul principio di non intervento e sul rispetto dell'autodeterminazione dei popoli, è stata ridotta da Milei a una prosecuzione delle sue ossessioni ideologiche personali. Il presunto libertario crede di poter influenzare le elezioni brasiliane del prossimo 4 ottobre, come se la sua parola avesse un peso reale nella decisione degli elettori di quel paese. Dice che "Flavio è la persona che oggi può fermare Lula e mettersi alla guida del vero cambiamento", ignorando che i sondaggi più recenti mostrano l'attuale presidente in vantaggio sul senatore e sugli altri possibili candidati, anche negli scenari di ballottaggio.

La Casa Rosada sta ora lavorando a un posizionamento meno ambizioso del libertario, cercando di farlo diventare almeno il riferimento della destra nel continente. I suoi guru si entusiasmano per una sorta di inversione del Gruppo di Lima, quell'istanza di cooperazione internazionale creata nel 2017 dai governi più conservatori della regione e allineati con gli Stati Uniti, che nei fatti ha agito come la controparte dell'UNASUR e ha significato un allontanamento dalla ricerca di integrazione regionale in favore dell'allineamento con gli interessi di Washington.

Il governo sfrutterà il viaggio di Milei in Perù il prossimo 28 luglio per l'insediamento di Keiko Fujimori per ricreare una foto che lo veda protagonista. Giorni fa, il vicepresidente eletto peruviano ha visitato la Casa Rosada ed è stato visto camminare con Santiago Caputo e altri collaboratori dell'agenzia Move, gli stessi che hanno portato avanti parte della campagna della destra in Perù. Sembra che il piano sia quello di istituzionalizzare la sua leadership regionale seguendo le orme del kirchnerismo, ma dalla parte opposta.

Il problema è che quasi tre anni di esperimento libertario hanno già indebolito i meccanismi di integrazione regionale e, con essi, la capacità di entrambi i paesi di ampliare la propria autonomia e rafforzare il proprio potere negoziale di fronte alle economie dei paesi centrali. "Se in Argentina abbiamo come fattore economico quello che chiamiamo rischio kuka, qui in Brasile hanno il rischio Lula", ha sparato Milei nel suo discorso, come se l'economia di un paese potesse essere ridotta a uno slogan elettorale. Come se le sue politiche economiche nno fosse un falliemnto totale sotto tutti i punti di vista.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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