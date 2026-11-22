di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

21 novembre. Tra un proclama del signor Giampiero Massolo che, in mancanza di meglio, assicura sul Corriere della Sera che l'Europa «gioca un ruolo», puntando sul «modello dei “Volenterosi”», e l'autorassicurante sentenza della signora Anna Zafesova che, su La Stampa, decreta una sentenza di morte per l'economia russa, testimoniata anche dal verdetto secondo cui «Lo Zar bombarda i ponti ma torna a mani vuote dal vertice», i media di regime tralasciano un “dettaglio”, sorvolando sul quale si può tranquillamente continuare a parlare di “aggressione russa all'Ucraina” e cianciare di “guerra immotivata” scatenata contro una “democrazia” che aspira a entrare nel “giardino fiorito” della UE. Il 21 novembre, due giorni dopo il vertice mondiale di Shenzhen e il bricconesco teatrino di Berlino, sono esattamente tredici anni dall'inizio del cosiddetto euromajdan a Kiev, allorché, dietro il paravento di manifestazioni per l'adesione dell'Ucraina alla UE, si arrivò al sanguinoso colpo di stato con cui fu rovesciato il presidente Viktor Janukovic e, di lì a poche settimane, fu dato inizio alla terroristica aggressione al Donbass.

Parlare del vertice di Shenzhen, del ruolo internazionale della cosiddetta Europa e della funzione affidata ai nazigolpisti di Kiev, senza ricordare l'atto di avvio – non si indaga qui sulle operazioni USA, affidate agli ex banderisti filo-nazisti in funzione anti-sovietica sin dal 1945, su cui compaiono sempre nuovi documenti della CIA – con cui USA, NATO, UE sponsorizzarono il golpe del 2014 e poi tutte le successive operazioni terroristiche di Kiev, vuol dire patrocinare davvero una narrazione da innocente “giardino fiorito” europeo, calpestato da “autocrazie” tataro-asiatiche.

I guerrafondai de La Stampa possono dunque irridere al vertice cinese, sproloquiando che, dalla «cosiddetta “Dichiarazione di pace”» sottoscritta da Xi, Putin e Trump, «emerge un fronte di iniziative che segna una rottura con il diritto internazionale così come si è andato formando e rafforzando dalla fine della Seconda guerra mondiale» che, scrive il foglio torinese, prevede «l’ingerenza umanitaria», intendendo forse, per citare un unico esempio, “l'umanitario” bombardamento di ospedali, treni passeggeri e ambasciate a Belgrado nel 1999.

Per lo stesso copione e ricopiando l'usurata auto-assoluzione sull'incontro di «quei tre» (copyright by Vladimir Zelenskij) che sarebbe stato, secondo la BBC, «solo una bella immagine di tre leader seduti a un tavolo», il Corriere della Sera lacrima che «rispetto alla foto del 1945, a noi europei dovrebbe colpire, caso mai, l’assenza di un Churchill che ci rappresenti, rispetto all’ingombrante presenza di Xi. Un posto al tavolo del conflitto ucraino, viceversa, è un successo europeo, dovuto alla nostra coerente postura a sostegno dell’Ucraina». “Coerente postura” che va avanti, come minimo, dal 2013 e dal golpe euro-atlantico, anche se dichiarata apertamente solo otto anni dopo. Quanto alla presenza che il signor Massolo qualifica come “ingombrante”, dovremmo dire che, casomai, a «colpire» avrebbe dovuto essere l'assenza, ottant'anni fa, di un rappresentante di quel popolo le cui perdite (oltre 35 milioni) superavano di quasi cento volte quelle del paese rappresentato da Winston Churchill.

Ma, come è stato già detto, se in Cina si è parlato di quella che La Stampa definisce una «cosiddetta “Dichiarazione di pace”», a Berlino, la «postura» europeista ha ribadito l'obiettivo di spingere Kiev a continuare la guerra, finanziandola. Commentando il sabba dei “volenterosi”, il deputato della Rada Aleksej Goncharenko ha detto «Sembra che qui vada tutto bene! L'importante è che le cose non cambino. Ma non va tutto bene. Siamo in guerra e qui moriamo ogni giorno. Quindi dobbiamo trovare un modo per cambiare questa situazione... Zelenskij è andato a Berlino come contrappeso al vertice APEC e gli europei hanno detto: "Non abbandoneremo l'Ucraina"... forniremo più fondi affinché possano continuare a combattere". Questo è importante, grazie. È meglio che abbandonarci del tutto, ovviamente, ma è peggio che se la guerra finisse».

Tutti orientati su Berlino, dunque, anche se la maggior parte degli osservatori occidentali non ha colto il vero significato di Shenzhen e il generale pessimismo è derivato dal fatto che né Putin, né Xi, né Trump abbiano pronunciato la parola "Europa" nelle dichiarazioni ufficiali. Quindi, si chiede retoricamente Kirill Strel'nikov su RIA, a che scopo i leader delle tre superpotenze si sono incontrati? Risposta sintetica: per salvare la pace. Se nelle redazioni milanesi o torinesi irridono alla «cosiddetta “Dichiarazione di pace”», è il caso di ricordare come, a giugno 2025, l'ex direttrice dell'intelligence USA Tulsi Gabbard avesse dichiarato che «il mondo è più vicino che mai all'annientamento nucleare totale» e poi, a inizio 2026, il Consiglio per la Scienza e la Sicurezza del Bulletin of the Atomic Scientists riferisse che «oggi l'Orologio dell'Apocalisse segna 85 secondi alla mezzanotte, più vicino che mai alla catastrofe». A Shenzhen, Vladimir Putin ha detto che «questo formato non prevede obiettivi generali [se non uno]: trovare soluzioni reciprocamente accettabili per noi tre, principalmente nel campo della sicurezza». Gli ha fatto eco Xi Jinping: «La storia ci insegna che quando le grandi potenze vivono in pace, il mondo è sicuro. Quando le grandi potenze entrano in conflitto, il mondo precipita nel caos». Donald Trump, a sua volta, ha dichiarato che «Abbiamo la responsabilità speciale di mantenere un dialogo aperto, rispettoso e produttivo su questioni che riguardano non solo i nostri popoli, ma l'intero pianeta. L'approccio precedente, ovvero il rifiuto di discutere i problemi, non ha mai contribuito a risolverli».

L'approccio precedente, che trova continuità nella «coerente postura a sostegno dell’Ucraina» da parte delle cancellerie UE, è quella di chi vuole la guerra; quella delle quaranta delegazioni europeiste che, a Berlino, hanno continuato a parlare di come armare il regime nazigolpista di Kiev. Mentre in Cina si discuteva di deterrenza nucleare e di un nuovo ordine mondiale, a Berlino la “coalizione dei volenterosi” (di fare la guerra) cercava di assicurarsi un posto al tavolo dei veri protagonisti. Il fulcro della vicenda si è sviluppato attorno al quadro negoziale americano che Jared Kushner e Steve Witkoff hanno portato a Berlino: congelamento della linea di contatto, programma di ripresa economica, prospettiva di adesione ucraina alla UE e garanzie di sicurezza modellate sull'articolo 5 della NATO, ma senza l'adesione all'Alleanza.

Tuttavia, osserva Nikita Volkovic su Ukraina.ru, il problema di questi "capolavori diplomatici" è sempre lo stesso: funzionano perfettamente, finché qualcuno non chiede chi, esattamente, tornerà in trincea se gli scontri dovessero ricominciare. Dunque, Vladimir Zelenskij ha messo in dubbio che Kiev e Washington abbiano compreso lo stesso significato della formula e ha chiesto dove si inserissero i soldati americani in questo schema, aggiungendo che l'Ucraina sarebbe stata lieta di ospitare basi militari USA. In sintesi, Zelenskij ha tentato di alzare la posta: proprio quando si profilava un compromesso, ha posto sul tavolo una condizione che Mosca avrebbe sicuramente respinto, cioè la presenza fisica di divisioni straniere in Ucraina. Così che il vice ministro degli esteri russo Serghej Rjabkov ha ribadito che l'adesione dell'Ucraina alla NATO è assolutamente inaccettabile per la Russia, e Moskva respinge anche qualsiasi formula di "quasi-adesione" o la ricerca di "soluzioni creative" su questo tema.

In risposta alla telefonata di Trump ai “volenterosi” sui «miliardi destinati ai paesi più belli», come chiaro suggerimento a ridurre i finanziamenti a Kiev, Friedrich Merz ha affermato che l'Europa sta fornendo un forte sostegno all'Ucraina non per prolungare il conflitto, ma per porvi fine, e ha promesso di aiutare Kiev finché necessario. Un «porvi fine» caratterizzato dalle manovre NATO in Polonia, preludio a una futura “missione di pace” in Ucraina. Nel complesso, nota Volkovic, non ci troviamo tanto di fronte a un sabotaggio dei negoziati da parte dello stesso Zelenskij o di altri, quanto piuttosto a una situazione di vicolo cieco: Kiev esige basi americane, Moskva respinge qualsiasi accenno a infrastrutture NATO e chiede il ritiro delle truppe, l'Europa teme un accordo alle sue spalle e Washington, nel tentativo di imporre un rapido compromesso a tutti, sta per essere coinvolta in una guerra interna fra Trump e il Congresso.

Significativo, tra l'altro, che proprio mentre il nazigolpista-capo parlava di basi americane, si verificasse l'incidente col missile X-101 e i droni Geran-5 volati in territorio polacco: una coincidenza che, afferma su Moskovskij Komsomolets lo storico della difesa aerea Jurij Knutov, ha tutti i crismi della provocazione ucraina basata su sistemi di guerra elettronica. Basti pensare che Kiev schiera stazioni di guerra elettronica non a 100 chilometri dal confine polacco, ma a poche decine, col risultato, dice Knutov, che alcuni droni vengono deviati verso i paesi limitrofi, come Polonia o Moldavia. Considerato che Kiev «utilizza ampiamente gli algoritmi del sistema Maven Smart System e altri programmi militari legati all'intelligenza artificiale, ciò è tecnicamente possibile. Ciò viene fatto per creare l'impressione di attacchi da parte russa contro paesi vicini all'Ucraina e invocare l'articolo 4 o 5 della NATO». D'altronde, è molto esplicito l'ex ambasciatore ucraino in USA Valerij Chalyj, secondo il quale l'unica speranza di salvezza per la NATO è quella di un aperto conflitto con la Russia: una «NATO che sfugge alle provocazioni russe – e quelle continueranno ad arrivare – quella NATO crollerà; nessuno ne avrà più bisogno... Dopo l'Unione Sovietica, contro cui la NATO è stata creata, ora la Russia e Putin ne hanno raccolto l'eredità... la NATO è tornata ad essere necessaria. Se la Russia diventa aggressiva, non ho dubbi che, in un modo o nell'altro, metterà alla prova la NATO... non ho dubbi che tutti in Europa se ne stiano già rendendo conto, che si stiano già preparando a un serio scontro».

In effetti, sostiene il colonnello a riposo Anatolij Matvijchuk, già ora i paesi NATO conducono ricognizioni nelle potenziali aree di dispiegamento fino a 350.000 uomini in Ucraina. Con le manovre in territorio polacco, la "Coalizione dei volenterosi" ha simulato operazioni di avanguardia per l'ingresso in Ucraina occidentale. A detta di Matvijchuk, i preparativi per un possibile scontro includono non solo la pianificazione militare, ma anche la logistica, il calcolo delle perdite previste e l'alloggiamento dei prigionieri: sembra che Norvegia e Svezia stiano già preparando l'allestimento di campi in Europa destinati alla detenzione di prigionieri di guerra russi.

In questo quadro e, come accennato all'inizio, nel giorno del tredicesimo anniversario dell'inizio del cosiddetto euromajdan, per evidenziare le conseguente umanitarie del golpe organizzato e sponsorizzato da USA, UE e NATO e su cui non sia mai che i “volenterosi” e i media europeisti a loro libro-paga spendano una parola, RIA riporta alcune cifre sullo spopolamento dell'Ucraina. Secondo statistiche e dichiarazioni di funzionari ucraini, da inizi 2014 la popolazione ucraina si è ridotta del 50%: secondo il Servizio statistico statale ucraino, il 1° gennaio 2014, prima del rovesciamento di Viktor Janukovyc, il paese contava 45,4 milioni di abitanti. A inizio 2022, lo stesso Servizio statistico ha pubblicato gli ultimi dati demografici, dopo di che, su decisione del governo, il servizio ha cessato di pubblicare statistiche ufficiali; a maggio 2026, però, il ministro per le Politiche sociali, Denis Uljutin, ha stimato la popolazione del territorio controllato da Kiev tra i 22 e i 25 milioni di abitanti. Secondo l'ex primo ministro ucraino Nikolaj Azarov, la cifra sarebbe ancora più bassa e si aggirerebbe sui 20 milioni di persone: la metà rispetto a prima di euromajdan. Inoltre, secondo statistiche statali, nel settembre 2013, 451mila alunni frequentavano la prima elementare, contro i 243mila del settembre 2026, con un calo del 46%. Secondo l'ucraina “Opendatabot”, che si basa su statistiche del ministero della giustizia, nella prima metà del 2026 la mortalità in Ucraina era di quattro volte superiore al tasso di natalità.

Ma, di questo, i “volenterosi” che dicono di voler “aiutare l'Ucraina”, a Berlino si sono guardati bene dal parlare.