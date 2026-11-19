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Per la prima volta nella storia, i leader di Russia, Cina e Stati Uniti si sono seduti allo stesso tavolo. Un vertice di un’ora e mezza che ha prodotto una dichiarazione comune su sicurezza internazionale, cooperazione economica, controllo degli armamenti nucleari e riforma delle Nazioni Unite. Putin parla di una pagina nella storia della diplomazia, Xi indica i principi per una nuova convivenza tra le grandi potenze e Trump apre alla collaborazione con Mosca e Pechino. Sullo sfondo, la prospettiva di una soluzione negoziata del conflitto ucraino e il confronto sul futuro dell'ordine internazionale.

L'incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump, che si è tenuto oggi a Shenzhen a margine del vertice APEC, rappresenta un passaggio diplomatico di portata storica. I presidenti delle tre principali potenze mondiali hanno discusso le grandi questioni internazionali, raggiungendo un'intesa su alcuni principi fondamentali e adottando una dichiarazione congiunta. Un fatto che assume un significato particolare in una fase segnata dalle tensioni geopolitiche, dalla crisi dell'ordine internazionale e dal rischio di un'escalation nucleare.

Al termine dei colloqui, Putin ha definito l'incontro «una pagina nella storia della diplomazia», auspicando che appuntamenti di questo genere possano ripetersi. Xi Jinping ha parlato di negoziati «positivi, costruttivi e fruttuosi», sottolineando la responsabilità condivisa delle tre potenze nella salvaguardia della pace mondiale. Anche Trump ha manifestato ottimismo, indicando nella cooperazione tra Washington, Mosca e Pechino uno strumento fondamentale per ridurre gli arsenali nucleari e impedire la proliferazione delle armi atomiche.

La dichiarazione congiunta individua quattro ambiti prioritari di collaborazione. Il primo riguarda la riforma delle Nazioni Unite. I tre Paesi, tutti membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, concordano sulla necessità di adeguare l'organizzazione alla realtà internazionale contemporanea, rafforzandone le capacità di affrontare le sfide globali e di assolvere alla propria missione originaria di mantenimento della pace e della sicurezza.

Il secondo punto riguarda la sicurezza energetica. Mosca, Washington e Pechino intendono favorire l'aumento della produzione e della distribuzione di prodotti petroliferi raffinati, nell'interesse di tutti i Paesi, ribadendo l'importanza di garantire forniture stabili ai mercati internazionali. Un'intesa significativa in un settore nel quale le tre potenze dispongono di risorse, capacità produttive e interessi strategici di enorme rilevanza.

La dichiarazione affronta inoltre la questione della sovranità degli Stati e delle immunità dei loro rappresentanti. I tre presidenti hanno sottolineato che il principio del consenso statale deve essere rispettato e che la Corte penale internazionale e altri organismi analoghi non devono abusare delle proprie competenze. Un passaggio che si inserisce nella più ampia discussione sui limiti delle istituzioni sovranazionali e sulla necessità di impedire che strumenti formalmente giuridici vengano utilizzati per finalità politiche.

Infine, particolare attenzione è stata riservata alla questione nucleare. «Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta», afferma la dichiarazione. Le tre potenze si sono impegnate a proseguire il dialogo sulla riduzione dei rischi atomici e sulla prevenzione della proliferazione. Xi Jinping ha rilanciato un obiettivo ancora più ambizioso: arrivare progressivamente alla completa proibizione e distruzione delle armi nucleari, affinché l'umanità possa liberarsi dalla minaccia rappresentata dagli arsenali atomici.

Nel suo intervento, il presidente cinese ha delineato quattro principi per stabilire una corretta convivenza tra le grandi potenze: rispetto reciproco, coesistenza pacifica, cooperazione vantaggiosa per tutti e dialogo nella gestione delle controversie. Pechino, Mosca e Washington, ha sostenuto Xi, devono riconoscersi come partner e amici, evitando di scivolare nella logica dello scontro e della contrapposizione. L'obiettivo è scongiurare quella che viene definita la trappola di Tucidide, ovvero il rischio che la rivalità tra una potenza emergente e una dominante finisca inevitabilmente per sfociare in una guerra.

Xi ha insistito sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale, dei differenti sistemi politici e dei percorsi di sviluppo scelti autonomamente dai singoli Paesi. Ha inoltre invitato a non interferire negli affari interni altrui e a prestare particolare attenzione alle rispettive linee rosse sulle questioni più delicate. Una posizione che richiama direttamente il principio di non ingerenza e la necessità di superare la pretesa di imporre modelli politici ed economici attraverso pressioni esterne.

La cooperazione, secondo il presidente cinese, deve riguardare anche l'economia. Le tre potenze possono mettere a sistema le rispettive risorse, capacità manifatturiere e dimensioni dei mercati, ampliando gli scambi e creando nuove opportunità di sviluppo. In questo quadro, Xi ha respinto esplicitamente la logica del disaccoppiamento economico e della frammentazione delle catene di approvvigionamento, sostenendo che la contrapposizione commerciale non rappresenta la strada da seguire.

Un altro elemento centrale è la gestione delle crisi. I tre Paesi dovrebbero mantenere contatti regolari ad alto livello, preservare aperti i canali diplomatici e costruire meccanismi di comunicazione preventiva per evitare errori di valutazione e impedire che le divergenze degenerino in confronti aperti. Una prospettiva che assume particolare importanza alla luce delle tensioni internazionali degli ultimi anni.

La questione ucraina è stata naturalmente uno dei temi affrontati. Putin ha ribadito la disponibilità della Russia a proseguire i negoziati trilaterali con gli Stati Uniti e l'Ucraina, senza fissare scadenze, sostenendo che non esistono ostacoli insormontabili a un accordo. Il presidente russo ha tuttavia accusato Kiev e i suoi sostenitori europei di non essere attualmente disposti ad accettare i compromessi necessari per porre fine alle ostilità.

Secondo Putin, le proposte avanzate dagli Stati Uniti ad Anchorage sono state accettate integralmente da Mosca e restano sul tavolo. La questione, adesso, riguarda la disponibilità della controparte ucraina e dei suoi alleati europei a riconoscere le condizioni necessarie per una soluzione politica. Il presidente russo ha inoltre sostenuto che le autorità di Kiev abbiano interesse a prolungare il conflitto per evitare elezioni che potrebbero mettere a rischio la loro permanenza al potere.

Putin ha collegato la ricerca di un accordo anche alla più ampia questione dell'architettura di sicurezza europea. Mosca, ha spiegato, riconosce il diritto dell'Ucraina alla sicurezza, ma rivendica lo stesso diritto per la Russia, lamentando che le preoccupazioni russe siano state sistematicamente ignorate. Le richieste di Mosca, ha precisato, non sono state ancora formulate in ogni dettaglio, ma restano legittime. La Russia non intende rinunciare ai propri interessi strategici, pur dichiarandosi disponibile a cercare compromessi.

Il presidente russo ha anche ribadito che sarebbe singolare discutere della sicurezza europea senza la partecipazione degli stessi Paesi europei. Mosca, ha riferito, ha invitato attraverso i canali diplomatici i governi del continente a recarsi in Russia per esporre le proprie posizioni. La questione, tuttavia, è capire quali contributi concreti l'Europa sia disposta a portare al tavolo negoziale.

Non sono mancati riferimenti alle tensioni militari con Kiev. Putin ha escluso accordi per una sospensione degli attacchi dopo i recenti colpi contro il ponte di Crimea, annunciando una risposta che, nelle sue parole, sarà «molto più dolorosa» di quanto subito dalla struttura russa. Ha inoltre respinto le accuse di una responsabilità esclusivamente russa nell'escalation, richiamando gli attacchi ucraini contro infrastrutture energetiche e petroliere.

Il capo del Cremlino ha infine affrontato la prospettiva di un nuovo accordo internazionale sul modello di Yalta. Rispondendo alle interpretazioni occidentali sulla possibilità che il vertice di Shenzhen apra la strada a una nuova spartizione delle sfere d'influenza, Putin ha respinto questa lettura. «E cosa ci sarebbe di male?», ha domandato, ricordando che la conferenza del 1945 sancì la vittoria sul nazismo e pose le condizioni per la nascita delle Nazioni Unite.

Secondo Putin, gli accordi di Yalta non divisero il mondo in zone d'influenza, ma presero atto della realtà internazionale emersa dalla Seconda guerra mondiale, contribuendo a evitare per decenni uno scontro militare globale. Il presidente russo ha quindi espresso il proprio favore per un'intesa che possa sancire anche oggi una vittoria sul neonazismo.

Il vertice di Shenzhen non cancella le profonde divergenze tra le tre potenze, né garantisce automaticamente una soluzione alle crisi in corso. Ma la sua stessa realizzazione rappresenta un segnale politico di grande rilievo. Russia, Cina e Stati Uniti hanno riconosciuto la necessità di confrontarsi direttamente sulle questioni che riguardano il futuro del pianeta, mettendo al centro sovranità, sicurezza reciproca, cooperazione e dialogo. In un mondo attraversato da conflitti e contrapposizioni, il fatto che le tre maggiori potenze abbiano scelto di sedersi allo stesso tavolo e sottoscrivere una dichiarazione comune è già un elemento che merita di essere considerato. Mentre l’Europa in crisi nera e sempre più irrilevante spinge per chiusura dei rapporti con la Russia e guerra totale. Follia liberal/liberista allo stato puro.