Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

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di Geraldina Colotti

La borghesia imperiale ha paura. Non si spiega altrimenti il decreto con cui la Casa Bianca, per mano di Donald Trump, ha proclamato solennemente la «settimana anticomunista», allestendo l'ennesima farsesca crociata contro il fantasma del comunismo. In un proclama intriso di retorica metafisica, il massimo rappresentante del capitale finanziario globale si erge a difensore dei «diritti divini», della libertà astratta e della proprietà privata, denunciando il socialismo come la fonte di ogni male e di ogni tirannia. È la confessione rovesciata della verità: se l'imperialismo sente il bisogno di scendere in campo con editti inquisitori per esorcizzare lo spettro della rivoluzione, è perché la crisi strutturale del capitalismo senile non offre più alcuna narrazione credibile e trema di fronte alla propria bancarotta storica.

Questa ossessione borghese per l'anticomunismo si regge su una colossale truffa semantica che ha dominato il senso comune per decenni: l'idea che la libertà sia un'esclusiva del liberalismo e che il comunismo equivalga alla soppressione dell'individuo. Una rappresentazione capziosa, smascherata già da Karl Marx quando definiva il comunismo come «un'associazione in cui il libero sviluppo di ciascuno è condizione del libero sviluppo di tutti». Eppure, la divisione dei compiti continua a essere recitata a memoria: ai liberali l'individuo, i diritti e la democrazia; ai socialisti l'uguaglianza coatta pagata al prezzo della sottomissione.

Il pensiero liberale presenta la libertà come un catalogo di diritti astratti e a-storici, occultando la coazione economica strutturale su cui poggia il dominio del capitale. Nel regno del libero mercato, il lavoratore è formalmente "libero" di scegliere per quale padrone farsi sfruttare o di morire di fame; la proprietà privata dei mezzi di produzione, sbandierata come sacra conquista individuale, è in realtà la privazione sistematica della libertà per la stragrande maggioranza della classe produttrice. La centralizzazione oligarchica del capitale — quella che Emiliano Brancaccio definisce come il dominio dell'esocapitale — ha già distrutto nei fatti l'idillio dei liberi produttori indipendenti, imponendo una pianificazione autoritaria e privatizzata che gestisce la vita di milioni di esseri umani nell'interesse esclusivo del profitto.

Contro questa falsificazione, la Rivoluzione d'Ottobre del 1917 non fu il colpo di mano di un pugno di cospiratori, bensì l'irruzione violenta delle masse e il più grande esercizio di emancipazione reale della storia umana. Spezzando l'apparato statale borghese e socializzando i mezzi di produzione, l'insurrezione bolscevica strappò le masse lavoratrici dal regno della necessità cieca per aprirle le porte del regno della libertà consapevole. Ed è precisamente per questo che la memoria dell'Ottobre viene incessantemente criminalizzata dai pulpiti del potere.

Al contempo, vale la pena di rivolgere lo sguardo a certe liturgie domestiche che si consumano ogni anno nei salotti di certa sinistra “radicale” italiana. Anche quest'anno non mancheranno i soliti rituali di chi festeggia il comunismo del 1917 depurandolo da ogni carica rivoluzionaria per le generazioni future, sterilizzandolo da ogni pretesa di potere operaio e dalle conseguenze per ottenerlo. Sono gli stessi settori che, indossando i panni dei dietrologi di professione, si affrettano a calunniare, isolare e liquidare come "estremismi" o "deviazioni" o peggio i tentativi rivoluzionari di casa nostra, le lotte radicali del proletariato in carne ed ossa, e l'insubordinazione operaia che ha osato mettere in discussione i cancelli delle fabbriche e la proprietà privata negli anni '70, scontrandosi con la stessa visione emergenziale e statolatrica che oggi torna a pesare, come controrivoluzione preventiva, sulla generazione dei “soggetti inediti”.

Riscattare la memoria delle rivoluzioni non significa brandire il dogmatismo né estrarre dal cappello le ridicole «ricette per l'osteria dell'avvenire» che Marx giustamente irrideva. Il materialismo storico ci insegna che il comunismo non è un modello ideale da calare dall'alto, ma il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente. Come ci ricorda la genealogia delle lotte operaie e delle possibilità rivoluzionarie sconfitte, la libertà non si conquista delegandola a un demiurgo museale né affidandosi alle burocrazie del riformismo, ma radicando il potere decisionale direttamente nei luoghi di produzione e di vita della classe lavoratrice, e cercando di portarlo a sintesi politica.

Di fronte a un capitalismo in putrefazione che ci trascina verso la catastrofe ecologica, la miseria sociale e la follia dell'economia di guerra e del militarismo atlantico, la lezione del 7 novembre resta un faro incandescente: la vera libertà non si decreta nei parlamenti della borghesia, si conquista rovesciandone lo Stato, espropriando gli espropriatori e restituendo all'umanità il controllo collettivo sul proprio destino.