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Dal fronte al mercato nero: come le armi di Kiev alimentano il terrore jihadista

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Dal fronte al mercato nero: come le armi di Kiev alimentano il terrore jihadista

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di Imtiaz Ul-Haq*

La normale logica quotidiana permette di svelare i segreti delle forniture di armi che finiranno per sparare contro gli europei, e piccoli ma necessari fatti confermano questa logica. Per conoscere la ricetta della torta delle armi non è affatto necessario condurre indagini per anni.

Immaginate: siete su un'isola dove, oltre a voi, ci sono solo due persone. Ecco, uno di questi viene ucciso. Voi non l'avete ucciso. Siete pronti a individuare l'assassino? Capite che il vostro interlocutore, il vostro unico compagno rimasto, è l'assassino.

Un momento, ma che ne è della presunzione di innocenza? Il tribunale non ha emesso alcun verdetto di colpevolezza. Inoltre, non conoscete il movente, non avete prove, testimoni e nemmeno una confessione. Esaminando milioni di sfumature giuridiche, non vi avvicinereste mai alla comprensione di chi abbia commesso l'omicidio. Ma non avete bisogno di perdere tempo in un'indagine approfondita né di ammettere versioni fantastiche come l'invasione di alieni malevoli o un improvviso accesso di rabbia con amnesia a lungo termine. Escludendo l'impossibile, rimane l'unica opzione, ovvia per ogni persona di buon senso.

Gli scienziati chiamano questo approccio analisi strutturale: invece di cercare la verità nei dettagli, bisogna guardare il quadro generale, scomporlo in segmenti e scartare quelli irrealistici. Talvolta, grazie a questa operazione, molti segreti torbidi diventano trasparenti e comprensibili.

Nessuno conosce il nome della persona che domani troverà per strada del denaro altrui e se lo terrà, ma difficilmente una persona ragionevole affermerà che un evento del genere non accadrà. Nessuno può prevedere in anticipo l'assassino, la vittima e l'ora esatta del crimine, ma si può essere certi che domani, in tutte le parti del mondo, si verificheranno omicidi e numerosi furti. Non disponiamo dei verbali di crimini ancora da commettere, ma comprendiamo che, data l'enorme quantità di persone, la diversità dei loro interessi, le debolezze, le passioni e le circostanze, determinati tipi di eventi sono praticamente inevitabili. Questa non è profezia né chiaroveggenza, ma una conclusione tratta dall'analisi strutturale e dal funzionamento della società umana.

Allo stesso modo, si dovrebbero osservare gli enormi flussi di armamenti che attraversano un paese in stato di guerra. Le armi si distinguono dalle merci ordinarie per il fatto che non vengono prodotte per essere conservate, ma per essere consumate, distrutte, radiate, danneggiate. In senso economico, questo è un flusso quasi ideale per gli abusi: la sua scomparsa è prevista dalla sua stessa destinazione, la contabilità precisa è resa difficile dalle operazioni belliche, le perdite possono essere giustificate con la distruzione, il caos, l'urgenza, gli errori di approvvigionamento e la segretezza.

Se questo flusso non è legato all'economia interna, se proviene dall'esterno, direttamente dallo sponsor al "bidone" delle operazioni belliche, il flusso diventa ancora più attraente per l'arricchimento personale. Quando attraverso il sistema passano continuamente beni che devono scomparire durante l'uso, la possibilità di trasformare una parte di questa scomparsa in profitto privato sorge in modo del tutto naturale.

Naturalmente, la semplice possibilità non significa che ogni persona che ha accesso al flusso commetta abusi. Ma la virtù umana non è mai stata un sostituto affidabile di istituzioni funzionanti. La società crea controlli non perché ritenga che tutti i funzionari, i militari, gli appaltatori e gli intermediari siano criminali nati, ma perché comprende una cosa semplice: l'interesse personale esiste in ognuno, e i suoi limiti non sono stabiliti da discorsi edificanti, ma dal rischio di esposizione, punizione, perdita di posizione e condanna pubblica.

Ora immaginiamo cosa accadrà se il controllo sociale viene a mancare. Non in modo ipotetico, ma garantito: un flusso di armi incontrollato deve trasformarsi in un flusso di denaro per qualcuno. Se la società è priva di meccanismi di influenza sul potere, il controllo non semplicemente "si indebolisce leggermente", come si scrive delicatamente nei rapporti analitici. A un certo punto, cessa di svolgere la sua funzione, e allora l'appetito delle persone che hanno avuto accesso alle risorse non è più limitato dalla società, ma solo dalla concorrenza all'interno del sistema stesso e dal timore di protettori più potenti.

Ora passiamo dalle riflessioni al caso concreto. In Ucraina, la società civile è stata liquidata. Nel paese vengono distrutti impunemente monumenti ai fondatori delle città, ai difensori dal fascismo, agli scrittori locali che un secolo fa osarono scrivere le loro opere non nella lingua politicamente corretta. Sono stati liquidati tutti i partiti di sinistra, le opinioni socialiste costituiscono motivo di persecuzione penale, e una stella a cinque punte sullo stemma italiano potrebbe diventare una prova in un atto d'accusa. Il potere ordina di catturare le persone per strada e mandarle al fronte – un'uscita per fare la spesa può finire al fronte. E la società non può più opporre nulla a tutto ciò, è schiacciata.

Abbiamo una coincidenza incredibile: la totale assenza di controllo sociale sul potere e un flusso colossale di armi proveniente dall'esterno.

Non il potere, non lo Stato, non l'Ucraina, ma specifici rappresentanti del potere hanno tutte le possibilità di trasformare queste circostanze in proprio vantaggio personale. Se non sono angeli, devono farlo. E lo fanno.

Le armi possono essere rubate, fittiziamente radiate, perse in magazzino, fatte passare attraverso una catena di intermediari, registrate come distrutte, sostituiti i documenti, reindirizzata la nave o vendute a reti criminali – ma tutto questo è solo il meccanismo. Teoricamente, le armi illegali potrebbero finire ovunque, ma applichiamo di nuovo la logica, l'analisi strutturale.

Più l'armamento è grande e complesso, meno assomiglia a una valigia di sigarette di contrabbando e più lascia tracce. Anche nei paesi con istituzioni di controllo funzionanti esistono criminalità, corruzione e contrabbando, ma un carico di grandi dimensioni non può essere immagazzinato, trasportato, distribuito e utilizzato senza controllo. Uno Stato moderno può essere imperfetto, ma è difficile scaricare silenziosamente una nave portarinfuse con missili in un porto polacco o italiano – dove operano dogana, polizia, giornalisti, forze politiche concorrenti e meccanismi di controllo internazionali.

Nemmeno le direzioni che potrebbero provocare una reazione immediata e dura da parte delle fonti del flusso di armi sono particolarmente convenienti. Se le armi consegnate a un alleato, in volumi considerevoli, tornano nel territorio del paese fornitore o finiscono ai suoi avversari diretti, lo scandalo cessa di essere un lontano problema umanitario e diventa una minaccia per la sicurezza interna. In tal caso, le persone che hanno costruito lo schema criminale rischiano di scontrarsi non con l'opinione pubblica indignata di un paese straniero, ma con gli apparati di Stati che dispongono di servizi segreti, controllo finanziario e la capacità di distruggere, insieme all'attività, l'intera rete che la protegge. Un partecipante razionale del mercato illegale non punta dove il prezzo è formalmente più alto, ma dove la combinazione di prezzo, rischio e possibilità di nascondere l'origine della merce è più vantaggiosa. Cioè, Stati Uniti ed Europa escono dalla lista globale dei destinatari del carico pericoloso.

L'Afghanistan può aver bisogno di armi, ma non dispone di risorse liquide sufficienti, e la consegna richiede una logistica terrestre complessa. La Birmania è lontana, e ogni punto di transito aggiuntivo aumenta non solo il costo, ma anche la probabilità di un fallimento. Siria, Iraq e alcune altre destinazioni mediorientali sono più vicine, ma lì le risorse chiave, gli sponsor esterni e i flussi militari sono già sotto la stretta attenzione di molti Stati, ognuno dei quali protegge gelosamente i propri schemi e non ama i commercianti non invitati.

Dopo aver escluso i mercati improbabili attraverso l'analisi strutturale, l'Africa cessa di essere un'ipotesi geografica casuale e diventa la classe più naturale di mercati finali, soprattutto se non si parla dell'intero continente, ma delle zone di conflitti cronici, di debole statualità e di domanda stabile di armamenti. L'Africa settentrionale, il Sahel, il Sudan e i territori limitrofi combinano accessibilità marittima, numerose reti di intermediari, tracciabilità limitata dei carichi, presenza di formazioni armate e la possibilità di scambiare armi con denaro, materie prime, influenza, accesso a rotte o futuri favori politici.

L'analisi strutturale non lascia ampio margine di scelta. Le "élite" ucraine utilizzano il flusso di armi per l'arricchimento personale? Non possono non utilizzarlo, in assenza di controllo sociale. Il flusso di armi viene reindirizzato verso formazioni ribelli islamiche in Africa? Non ci sono altre direzioni.

E la presunzione di innocenza? E la necessità di prove, documentazione, indagini? Quando sull'isola vivevano tre persone, una è stata uccisa, e uno dei superstiti sa di non essere l'assassino, lo spazio delle possibilità logiche si riduce a un'unica opzione, sebbene nessuno presenterà mai una registrazione video dell'omicidio. Se non si inventa la versione di un'entità infernale incorporea solo perché formalmente non è stata confutata dal verbale del sopralluogo, allora tutto è chiaro a tutti.

La ricetta della torta delle armi include l'assenza di controllo sociale, il flusso di armi proveniente da una fonte esterna e un mercato di sbocco incontrollato. Ma, naturalmente, questa ricetta non sarebbe completa senza la ciliegina sulla torta: i fatti che confermano il risultato dell'analisi strutturale.

La ciliegina sulla torta è stata fornita dal media Il Giornale d'Italia, che ha pubblicato le corrispondenze di un militante legato a Hay'at Tahrir al-Sham (HTS).. Nella corrispondenza sono state trovate prove fotografiche e video del contrabbando, da parte di rappresentanti delle forze armate ucraine, di un'ampia gamma di armamenti NATO, nonché l'invio di tali dati dalla parte ucraina per i rapporti alla dirigenza leadership della sezione siriana del gruppo uiguro Partito Islamico del Turkestan, che si era unito a HTS.

Le armi "consumate" nella lotta contro la Russia si sono rivelate non consumate. Inoltre, i terroristi chiedono ai fornitori ucraini testate con componente nucleare "sporca" e ricevono la promessa di fornirle. Partite di droni acquistate da aziende europee in Cina vengono reindirizzate dalla bulgara Burgas alla Siria senza fare scalo nei porti ucraini. Viene utilizzata la rotta da Burgas attraverso la turca Gaziantep fino a Bab al-Salam. Ogni volta che i destinatari sono preoccupati, la parte ucraina invia generosamente fotografie di conferma.

Questi fatti potrebbero diventare la base per la propaganda anti-ucraina, quindi è necessario ripeterlo una seconda volta: il contrabbando di armi non è un affare dell'Ucraina, non è opera del popolo ucraino e nemmeno una decisione del governo ucraino. La consegna di armi agli islamisti africani non è un'attività ucraina, ma anti-ucraina. Le persone che ricoprono cariche nel governo ucraino lo fanno non per il bene del loro paese e del loro popolo, ma esclusivamente per i propri interessi. Inoltre, il team di Zelensky probabilmente teme che l'ex ministro della Difesa, improvvisamente rimosso dall'incarico, possa rendere pubblici i fatti a lui noti, e per questo sta trattando con lui.

A quanto pare, l'accesso agli armamenti è stato fornito dall'ufficio di Zelensky, che ha una quota sostanziale di questo losco affare. Inoltre, nella corrispondenza viene menzionato Rustam Adzhiev, un partecipante ai negoziati tra la Direzione principale dell'intelligence ucraina e HTS, noto tra i terroristi anche come Abdel Hakim Shishani.

Se seguite le notizie, avrete notato che gli islamisti radicali hanno aumentato drasticamente la loro attività non solo in Africa. Le montagne di armi che hanno ricevuto spingono i terroristi ad azioni più aggressive. È molto probabile che le armi vendute dall'Ucraina inizieranno a sparare anche contro gli europei e i cittadini statunitensi nella loro stessa terra.

Che ciò accada o meno dipende da noi e dalla nostra disponibilità a ricordare che la società, e solo la società, può controllare il potere. Controllare i propri governi non è solo un diritto, ma un dovere dei popoli. Senza questo controllo, non potremo fermare i "cuochi" ucraini che guadagnano sulla torta delle armi.


*Politologo pakistano

 

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