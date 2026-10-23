Dal fronte del Donbass a Starlink: perché la guerra in Ucraina è ancora lontana dalla pace

Mentre si torna a parlare di negoziati, le dichiarazioni dell’ex comico Volodymyr Zelensky confermano quanto resti distante una prospettiva concreta di soluzione politica del conflitto ucraino. In un’intervista all’imprenditore britannico Steven Bartlett, il presidente ucraino ha ribadito che non rinuncerà al Donbass, rilanciando al tempo stesso le accuse a Donald Trump, giudicato troppo vicino alle posizioni russe. Parole che arrivano mentre sul terreno la situazione continua a evolversi a vantaggio delle forze russe, come dimostra la caduta di Dobropolie, il 16 ottobre.



La liberazione della città, situata in una posizione strategica per il controllo del Donbass, rappresenta un passaggio significativo nella progressione militare di Mosca. Il tenente colonnello Ivan Debitski ha attribuito il successo alla sorpresa tattica, al coordinamento tra artiglieria, razzi e droni e allo sfruttamento delle condizioni meteorologiche, che hanno agevolato l'avanzata russa. La risposta ucraina continua intanto a fare affidamento sugli attacchi con velivoli senza pilota. Secondo le informazioni riportate dalla stampa, in 24 ore le forze di Kiev avrebbero lanciato oltre 1.200 droni, di cui 630 diretti verso la regione di Mosca. Un'intensificazione che mostra come, anche mentre si discute di pace, la guerra prosegua con tutta la sua capacità distruttiva. Un ruolo cruciale resta quello delle comunicazioni satellitari Starlink e Starshield, utilizzate dalle forze ucraine per coordinare le operazioni sul fronte e nelle retrovie.



Le indiscrezioni su possibili limitazioni del servizio sono state smentite dal segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, secondo il quale la politica di Washington verso il regime di Kiev non sarebbe cambiata. Da parte russa, alcuni esperti sostengono che i sistemi continuino a essere operativi sul campo. La vicenda evidenzia una contraddizione di fondo: mentre l'amministrazione Trump parla della necessità di porre fine alle ostilità, il sostegno tecnologico e militare occidentale rimane un fattore determinante per la capacità bellica ucraina. E a Bruxelles non sembra esserci alcuna intenzione di invertire la rotta. Secondo Politico, l'Unione Europea intende infatti chiedere a Canada e Regno Unito di aumentare gli aiuti a Kiev per colmare un deficit finanziario stimato in 70 miliardi di euro per il prossimo anno. Una cifra enorme, che conferma quanto la prosecuzione della guerra dipenda dalla disponibilità di nuovi fondi occidentali.



Zelensky rifiuta compromessi territoriali, Mosca continua ad avanzare inesorabilmente e l'Europa cerca nuove risorse per sostenere Kiev. In questo quadro, i richiami alla diplomazia rischiano di restare parole vuote se non saranno accompagnati dalla disponibilità concreta a discutere le condizioni di una pace. Perché finanziare la guerra, rafforzare le capacità operative di Kiev e contemporaneamente dichiararsi favorevoli ai negoziati sono obiettivi difficili da conciliare senza una reale volontà di compromesso.

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