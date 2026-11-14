Dal "made" all'"Invented in China”. Il co-fondatore italiano di Papkot spiega perché ha scelto Shenzhen

da CGTN.IT

Recentemente, Matteo Pallotta, cofondatore italiano di Papkot (Shenzhen) New Materials Co., Ltd., in un'intervista esclusiva concessa al China Media Group, ha affermato che le opportunità di integrazione e il livello di apertura dell’Area della Grande Baia di Guangdong-Hong Kong-Macao (Greater Bay Area) offrono alle imprese straniere un canale eccellente per entrare in Cina e affacciarsi al mondo. Ha sottolineato che il ritmo dell’innovazione, l’ecosistema aperto e i talenti nella catena di approvvigionamento di Shenzhen forniscono un sostegno allo sviluppo aziendale; inoltre, le condizioni urbane pulite, sicure e dotate di infrastrutture complete conferiscono alla città tutte le risorse e le capacità necessarie per ospitare con successo il vertice APEC.

Papkot è un’azienda specializzata in nuovi materiali, nata a Parigi e che ha infine stabilito la propria sede generale globale a Shenzhen, impegnata a sostituire la plastica e altre sostanze chimiche nocive nei settori della carta e dell’imballaggio con soluzioni uniche a base di “composti biominerali”. Parlando dei motivi che hanno portato alla scelta di Shenzhen come sede generale globale, Pallotta ha affermato che a Shenzhen la catena di approvvigionamento, i talenti, il mercato e il sostegno governativo costituiscono un vantaggio strutturale, mentre lo sviluppo dell’Area della Grande Baia rende più agevole la circolazione dei fattori produttivi e la collaborazione nella ricerca e sviluppo.

A suo avviso, la Cina sta passando dal “Made in China” al “Invented in China”; il Paese è da sempre aperto al commercio e ha un atteggiamento aperto nei confronti delle innovazioni provenienti dall’estero: “Penso che la Cina abbia le porte aperte e quindi qualunque compagnia o individuo straniero che voglia venire qui per innovare e crescere, la Cina sarà sempre aperta.” Ha rivelato che l’azienda continuerà a concentrare la ricerca e lo sviluppo e l’industrializzazione in Cina, a Shenzhen.