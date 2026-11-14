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Dal "made" all'"Invented in China”. Il co-fondatore italiano di Papkot spiega perché ha scelto Shenzhen

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Dal "made" all'"Invented in China”. Il co-fondatore italiano di Papkot spiega perché ha scelto Shenzhen

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da CGTN.IT

 

Recentemente, Matteo Pallotta, cofondatore italiano di Papkot (Shenzhen) New Materials Co., Ltd., in un'intervista esclusiva concessa al China Media Group, ha affermato che le opportunità di integrazione e il livello di apertura dell’Area della Grande Baia di Guangdong-Hong Kong-Macao (Greater Bay Area) offrono alle imprese straniere un canale eccellente per entrare in Cina e affacciarsi al mondo. Ha sottolineato che il ritmo dell’innovazione, l’ecosistema aperto e i talenti nella catena di approvvigionamento di Shenzhen forniscono un sostegno allo sviluppo aziendale; inoltre, le condizioni urbane pulite, sicure e dotate di infrastrutture complete conferiscono alla città tutte le risorse e le capacità necessarie per ospitare con successo il vertice APEC.

Papkot è un’azienda specializzata in nuovi materiali, nata a Parigi e che ha infine stabilito la propria sede generale globale a Shenzhen, impegnata a sostituire la plastica e altre sostanze chimiche nocive nei settori della carta e dell’imballaggio con soluzioni uniche a base di “composti biominerali”. Parlando dei motivi che hanno portato alla scelta di Shenzhen come sede generale globale, Pallotta ha affermato che a Shenzhen la catena di approvvigionamento, i talenti, il mercato e il sostegno governativo costituiscono un vantaggio strutturale, mentre lo sviluppo dell’Area della Grande Baia rende più agevole la circolazione dei fattori produttivi e la collaborazione nella ricerca e sviluppo.

A suo avviso, la Cina sta passando dal “Made in China” al “Invented in China”; il Paese è da sempre aperto al commercio e ha un atteggiamento aperto nei confronti delle innovazioni provenienti dall’estero: “Penso che la Cina abbia le porte aperte e quindi qualunque compagnia o individuo straniero che voglia venire qui per innovare e crescere, la Cina sarà sempre aperta.” Ha rivelato che l’azienda continuerà a concentrare la ricerca e lo sviluppo e l’industrializzazione in Cina, a Shenzhen.

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