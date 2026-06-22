Dalla condivisione alla collaborazione: Cina e Italia si impegnano insieme a salvaguardare i tesori del patrimonio culturale dell'umanità

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di CGTN

Cina e Italia sono partner naturali nella tutela del patrimonio culturale: condividono sfide simili e competenze che si completano a vicenda. In questa puntata di Zoom sull'attualità, ospitiamo otto esperti e studiosi italiani, che ci offriranno le loro preziose esperienze e riflessioni sulla collaborazione tra i due Paesi in questo campo.

Dalla sintonia emotiva nella tutela dei beni culturali all'integrazione profonda di tecnologie e visioni, gli interventi degli ospiti hanno tracciato un quadro sfaccettato della cooperazione sino-italiana in questo ambito.