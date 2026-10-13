Dalla guerra di Gaza alle cure al Cairo: il piano dell'Ordine di Malta per i bimbi feriti

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Il 14 ottobre il Sovrano Ordine di Malta ospiterà un evento di beneficenza presso l'Ospedale Italiano del Cairo per celebrare la festa del Beato Gerardo, suo fondatore. L'iniziativa sarà focalizzata su un importante progetto di assistenza medica destinato ai bambini palestinesi gravemente feriti a Gaza e attualmente trasferiti in Egitto. Come riferito da Marc Innaro Patris de Breuil, Primo Consigliere e Incaricato d'Affari dell'Ambasciata dell'Ordine di Malta in Egitto, al momento sono 16 i piccoli pazienti coinvolti.

La serata si aprirà alle 18:00 con una Santa Messa celebrata dal Nunzio Apostolico nella chiesa dell'ospedale. Alle 19:00 seguirà un ricevimento durante il quale verrà illustrato il programma di intervento sanitario.

Cure specialistiche per i casi più gravi

Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Ambasciata Palestinese al Cairo, prevede il ricovero e la cura in Egitto di bambini con traumi complessi.

Secondo quanto spiegato da Marc Innaro Patris de Breuil, dei 16 bambini attualmente inseriti nel programma (una cifra comunque provvisoria), otto necessitano di interventi neurochirurgici e altri otto di chirurgia ricostruttiva. Alcuni presentano lesioni estremamente severe: un piccolo paziente, ad esempio, ha riportato la perdita di una parte delle ossa craniche e dovrà essere sottoposto a un delicato intervento di ricostruzione.

I trasferimenti verso l'Egitto sono avvenuti negli ultimi mesi prioritariamente per i casi più critici. I bambini sono accompagnati da madri, sorelle o nonne e ricevono assistenza continua da parte delle suore dell'ospedale e da una squadra di psicologi, per un supporto completo lungo tutto il percorso terapeutico.

Équipe internazionali a fianco dei medici locali

Il modello operativo si fonda sulla cooperazione tra il personale dell'Ospedale Italiano e specialisti stranieri giunti su base volontaria.

Le équipe — ciascuna composta da circa sette professionisti tra neurochirurghi, chirurghi plastici, psicologi e protesisti — vedono medici provenienti da diversi Paesi, tra cui Italia, Germania, Polonia, Francia, Austria, Libano, Stati Uniti e Spagna. Gli specialisti mettono a disposizione i propri giorni di ferie, mentre l'Ordine di Malta garantisce la copertura delle spese di viaggio e alloggio.

Si tratta di un modello di collaborazione virtuoso: i bambini palestinesi accedono a cure ad alta specializzazione, i medici egiziani lavorano a contatto con colleghi internazionali e questi ultimi mettono le proprie competenze a disposizione delle strutture locali.

L'Ospedale Italiano del Cairo: un punto di riferimento storico

L'Ospedale Umberto I ha un ruolo centrale nel progetto. Fondato nel 1903 dalla Società Italiana di Beneficenza del Cairo, rappresenta un’istituzione storica della sanità egiziana.

La struttura accoglie pazienti di ogni origine e fede religiosa, offrendo sostegno economico alle famiglie indigenti. Un contributo fondamentale è dato dalle suore italiane presenti nell'ospedale; tuttavia, data la loro avanzata età, sono in corso trattative per individuare soluzioni che permettano di garantire continuità alla loro preziosa opera di assistenza anche in futuro. L'ospedale vanta reparti d'eccellenza proprio in neurochirurgia e ortopedia, i due ambiti chiave per le terapie dei piccoli pazienti palestinesi.

Un'organizzazione umanitaria presente in 130 Paesi

L'iniziativa si inserisce nella secolare missione umanitaria dell'Ordine di Malta, le cui origini risalgono all'XI secolo a Gerusalemme, quando il Beato Gerardo fondò un ospizio per i pellegrini e gli infermi (comunità poi riconosciuta ufficialmente da Papa Pasquale II nel 1113 con la bolla Pie postulatio voluntatis).

Oggi l'Ordine di Malta opera in 130 Paesi con interventi medici, sociali e umanitari, mantenendo relazioni diplomatiche con 115 Stati.

La presenza dell'Ordine in Medio Oriente: da Betlemme a Gaza

In Medio Oriente l'impegno dell'Ordine si concretizza storicamente nell'Ospedale della Sacra Famiglia di Betlemme, centro specializzato in maternità e neonatologia dove dal 1990 sono nati oltre 100.000 bambini (coprendo circa il 60% dei nascite nel distretto).

A Gaza, inoltre, l'Ordine ha inaugurato nel giugno 2026 una clinica di medicina generale — benedetta dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa e dal Patriarca greco-ortodosso Teofilo III — coordinata da Malteser International. La struttura conta circa 30 operatori sanitari ed è in grado di assistere fino a 100 pazienti al giorno.

Un primo passo verso futuri interventi

L'evento del Cairo punta a raccogliere i fondi necessari per sostenere i viaggi e la permanenza dei medici volontari. Si tratta di un progetto pilota che l'Ordine intende ampliare progressivamente: l'urgenza immediata è curare i casi più gravi in Egitto, ma a lungo termine si valutano anche forme di intervento diretto all'interno della Striscia di Gaza.

La scelta del 14 ottobre si collega direttamente alla ricorrenza del Beato Gerardo (13 ottobre), tradizionalmente celebrata in forma riservata ma che quest'anno assume una forte valenza benefica e solidale.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it