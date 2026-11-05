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L'origine dell'impero informativo che oggi monitora il traffico marittimo globale risale al 14 luglio 2006, durante la Seconda guerra del Libano. Quella sera, un missile antinave C-802 lanciato da Hezbollah colpì la poppa della nave ammiraglia israeliana INS Hanit a 10 miglia da Beirut, sfiorando di soli 50 centimetri i 30.000 litri di carburante per elicotteri. A bordo della sala informazioni di combattimento c'era il tenente ventiduenne Ami Daniel.

Da quella drammatica esperienza, nel 2010 Daniel fonda Windward insieme al collega Matan Peled, anch'egli ufficiale della marina di Tel Aviv. Come evidenziato in un'analisi firmata da Anis Raiss, Windward non è mai nata come una semplice piattaforma logistica poi prestata alla difesa: l'apparato statale ne è stato fin dal principio il cliente primario. La vicinanza al settore dell'intelligence e della difesa è testimoniata anche dalla composizione dei suoi primi investitori e consiglieri, tra cui figurano l'ex capo di stato maggiore israeliano Gabi Ashkenazi e l'ex direttore della CIA David Petraeus.

Dalla caccia ai migranti nel Mediterraneo ai contratti governativi

Il cuore tecnologico di Windward è un software d'intelligenza artificiale capace di assegnare a ciascuna nave un punteggio di rischio, tracciando "pratiche di navigazione ingannevoli". Per gran parte del suo primo decennio, questo sistema si è addestrato ed è stato affinato non sui mercantili petroliferi, ma sul monitoraggio delle piccole imbarcazioni di migranti nel Mediterraneo centrale.

Le agenzie europee sono state tra i principali clienti:

Frontex ha integrato il software nei propri centri di monitoraggio per identificare minacce ad alto rischio e reprimere l'immigrazione clandestina, con contratti e licenze da milioni di euro rinnovati negli anni.

Altre agenzie internazionali, tra cui l'Interpol, il centro antinarcotico di Lisbona (MAOC-N) e diverse guardie costiere nazioni europee, hanno adottato la stessa tecnologia.

La metamorfosi aziendale: una "bandiera di comodo" a Washington

Per espandersi sul mercato globale e accedere al settore della difesa statunitense, Windward ha attraversato una ridefinizione societaria in tre fasi:

Londra: La quotazione sul mercato AIM della Borsa di Londra nel 2021, presieduta dall'ex CEO di BP Lord Browne.

New York: L'acquisizione nel 2024 da parte del fondo FTV Capital per 216 milioni di sterline, con l'obiettivo di facilitare le vendite al governo USA.

Washington: L'apertura di un centro operativo di intelligence nel 2026, l'acquisizione di società partner autorizzate al segreto di Stato (Prominent Edge) e l'arruolamento di figure di spicco come il viceammiraglio in pensione Robert Sharp (ex direttore della National Geospatial-Intelligence Agency).

Nonostante i comunicati ufficiali abbiano iniziato a definire Windward come una società "a maggioranza statunitense" — una sorta di bandiera di comodo aziendale per ottenere contratti TOP SECRET con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti — l'azienda rimane saldamente registrata a Tel Aviv, soggetta alla legge e alla giurisdizione israeliana, con oltre due terzi del personale operativo in Israele.

Il monopolio della narrazione a Hormuz e l'impatto economico

Con la crisi nello Stretto di Hormuz e l'escalation del conflitto con l'Iran nel 2026, Windward è diventata l'autorità di riferimento per i media internazionali (come Financial Times, CNBC, NPR e Reuters). Tuttavia, la neutralità dei suoi dati presenta rilevanti ombre geopolitiche:

Monitoraggio selettivo: La piattaforma evidenzia le navi e i trasferimenti petroliferi legati all'Iran o le manovre considerate "illecite", sfumando al contrario le operazioni tattiche ed i trasferimenti effettuati dalla marina e dai convogli statunitensi.

Tracciamento dei rischi e mercati finanziari: Tramite la partnership con il London Stock Exchange Group (LSEG) e World-Check, il punteggio di rischio di Windward influenza direttamente le banche e gli istituti finanziari, che possono bloccare transazioni o revocare coperture assicurative a petroliere o navi commerciali anche in assenza di sanzioni governative ufficiali.

Strategie nazionali: Nelle sue dichiarazioni alla stampa israeliana, Daniel non fa mistero delle ricadute strategiche ed economiche della crisi, evidenziando come la chiusura di Hormuz possa riattivare la rotta petrolifera alternativa che dal Golfo conduce fino ai porti israeliani di Eilat e Ashkelon verso il Mediterraneo.

I dati forniti da Windward vengono regolarmente consumati dall'opinione pubblica e dalla stampa occidentale come rilevamenti indipendenti sul traffico marittimo, omettendo l'origine militare dell'azienda e gli specifici interessi geopolitici dell'apparato di sicurezza da cui proviene.