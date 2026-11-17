Il 19 novembre Shenzhen ospiterà un appuntamento senza precedenti nella storia delle relazioni internazionali: il primo incontro faccia a faccia tra i leader di Cina, Russia e Stati Uniti. Il presidente cinese Xi Jinping riceverà Vladimir Putin e Donald Trump per un vertice trilaterale che, nelle intenzioni di Pechino, dovrà contribuire a preservare la pace mondiale e rafforzare la stabilità strategica tra le maggiori potenze. La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha sottolineato la responsabilità condivisa dei tre Paesi, tutti membri fondatori delle Nazioni Unite e membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Una responsabilità che affonda le radici anche nella storia comune della Seconda guerra mondiale, quando combatterono insieme contro il fascismo. Mosca ha definito l'incontro «estremamente significativo», mentre Washington ha indicato tra le priorità dei colloqui la non proliferazione nucleare e la guerra in Medio Oriente. Sul tavolo, tuttavia, ci saranno questioni ben più ampie: dalla crisi ucraina alla sicurezza energetica, dalle catene di approvvigionamento all'intelligenza artificiale.



Pechino ha respinto preventivamente i paragoni con la conferenza di Yalta e le interpretazioni secondo cui le tre potenze sarebbero intenzionate a spartirsi nuove sfere d'influenza. L'obiettivo dichiarato è piuttosto costruire un quadro di dialogo, gestire le divergenze e ridurre i rischi di confronto tra grandi potenze. Non è detto che un singolo vertice possa risolvere conflitti e contraddizioni sedimentati negli anni, ma la ripresa di un confronto diretto al massimo livello rappresenta già un passaggio rilevante in una fase internazionale caratterizzata da tensioni crescenti.



Parallelamente, la Cina consolida il proprio ruolo diplomatico ed economico in Asia. Al 29° vertice Cina-ASEAN di Manila, il premier Li Qiang ha rilanciato la cooperazione con i Paesi del Sud-est asiatico, sottolineando come, nonostante l'aumento di unilateralismo, protezionismo e conflitti geopolitici, il partenariato abbia continuato a svilupparsi. Tra i risultati più importanti figura l'entrata in vigore, dal primo dicembre 2026, del protocollo di aggiornamento 3.0 dell'area di libero scambio Cina-ASEAN. Il 2027 sarà inoltre dedicato alla cooperazione sull'intelligenza artificiale, con progetti comuni nell'economia digitale, nell'energia pulita, nella logistica e nella ricerca. Un altro dossier centrale riguarda il Mar Cinese Meridionale. Li Qiang ha auspicato una rapida conclusione del Codice di condotta tra le parti, mentre le Filippine hanno riferito che circa l'80% della bozza ha già raggiunto un accordo provvisorio. Pechino insiste su una soluzione attraverso consultazioni dirette con i Paesi interessati, mettendo in guardia dalle interferenze di potenze esterne. Dalla costruzione di un dialogo tra Washington e Mosca alla cooperazione con l'ASEAN, emerge una strategia diplomatica che punta a rafforzare il multilateralismo, l'integrazione economica e la gestione negoziale delle controversie.



In un contesto internazionale segnato dalla competizione tra grandi potenze, Pechino si configura sempre più come interlocutore centrale nella ricerca di maggiore stabilità globale.

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