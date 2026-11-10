Dall'assalto al Venezuela alla stretta sui migranti: chi è il falco che guiderà Trump

La sconfitta elettorale dei repubblicani alle elezioni di metà mandato non sembra aver spinto Donald Trump verso una linea più conciliante nei confronti dell'opposizione democratica. Al contrario, la nomina di Stephen Miller a nuovo capo di gabinetto della Casa Bianca segnala la volontà del presidente statunitense di affrontare i prossimi due anni all'insegna dello scontro politico. Considerato uno degli artefici delle politiche più dure dell'amministrazione Trump, Miller è un convinto sostenitore di un potere presidenziale pressoché illimitato. Axios lo descrive come una figura capace di combinare l'approccio dei falchi più intransigenti con una profonda conoscenza dei meccanismi istituzionali, da utilizzare per mettere l'apparato statale al servizio dell'agenda MAGA.



Non a caso, un analista del Consiglio russo per gli affari internazionali ha sintetizzato così la nuova fase: «Nei prossimi due anni Trump sarà ancora più Trump di prima». La cosiddetta dottrina Miller si fonda sull'idea che l'autorità del presidente non debba essere sottoposta a vincoli sostanziali, nemmeno da parte della magistratura. Nel 2017, difendendo il divieto di ingresso negli Stati Uniti imposto a cittadini di diversi Paesi musulmani, Miller sostenne che i poteri presidenziali fossero «molto ampi e non contestabili». Una concezione che si estende anche all'opposizione democratica, da lui definita nel 2025 un'organizzazione estremista interna. Il terreno privilegiato di questa impostazione resta l'immigrazione.



Miller è stato tra i principali architetti del muro al confine con il Messico, del cosiddetto Muslim ban, della politica di tolleranza zero che portò alla separazione delle famiglie migranti e delle misure restrittive nei confronti dell'immigrazione legale e dei rifugiati. Ma la sua visione muscolare del potere si estende anche alla politica estera, soprattutto in America Latina. Miller considera l'emisfero occidentale uno spazio nel quale Washington non dovrebbe lasciare margini ai propri rivali e ha sostenuto apertamente il ricorso alla forza militare. È stato inoltre tra i principali promotori della linea interventista dell'amministrazione nei confronti del Venezuela, fino all'operazione che ha portato al sequestro del presidente costituzionale Nicolás Maduro. In questo ambito lavora a stretto contatto con il segretario di Stato Marco Rubio, contribuendo a orientarne le posizioni verso una maggiore aggressività.



La sua nomina arriva mentre il controllo democratico del Congresso rischia di paralizzare l'agenda legislativa presidenziale, spingendo la Casa Bianca a fare maggiore ricorso agli ordini esecutivi e allo scontro giudiziario. Si prospettano così due anni di guerra politica, con indagini parlamentari e nuove tensioni istituzionali. L'ascesa di Miller indica che Trump non intende arretrare dopo la sconfitta elettorale: sembra piuttosto prepararsi a una fase ancora più radicale della propria presidenza.







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