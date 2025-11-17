Dalle armi nucleari ai droni alimentati dall'AI, la sofisticata lista dei desideri dell'Arabia Saudita per Washington

di Middle East Eye

Il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman vuole un accordo sulla difesa che superi quello del Qatar, i chip di intelligenza artificiale e i droni alimentati dall'intelligenza artificiale e, potenzialmente, le armi nucleari americane dislocate nel suo Paese.

La lista dei desideri rivela la sicurezza di un leader che arriva a Washington lunedì, dopo aver resistito alle pressioni per normalizzare i rapporti con Israele durante il genocidio a Gaza . Poi, durante l'estate, ne è uscito indenne, se non relativamente più forte, evitando una guerra diretta tra Israele e Iran.

Dall'altra parte dello schieramento c'è un presidente degli Stati Uniti disposto a mettere in gioco i gioielli della corona del suo Paese per negoziarli: la tecnologia nucleare e l'intelligenza artificiale.

Il successo della visita del principe ereditario sarà un riflesso dell'istinto profondo del presidente Donald Trump di aggirare le preoccupazioni dell'apparato di sicurezza americano sulla Cina e sulla salvaguardia della tecnologia statunitense, in cambio dell'aumento delle vendite all'estero da parte di una delle poche grandi economie mondiali che, nonostante i bilanci ridotti, ha la liquidità necessaria per fare grandi investimenti.

C'è stato un tempo in cui i leader mediorientali si recavano alla Casa Bianca per discutere accordi che sostanzialmente tenevano in piedi Boeing e Lockheed Martin. Lo Scià dell'Iran, con la sua conoscenza enciclopedica dei sistemi d'arma, era noto per simili visite. Ma gli esperti affermano che la sofisticata lista della spesa di Mohammed bin Salman riflette la sua visione di un regno molto più maturo e lungimirante.

"MBS non cerca la cooperazione in un singolo ambito, ma di rafforzare la cooperazione tra Stati Uniti e Arabia Saudita a lungo termine. Si tratta di un flusso bidirezionale di tecnologia e commercio", ha dichiarato a Middle East Eye Ayham Kamel, presidente per il Medio Oriente di Edelman Public and Government Affairs.

"L'Arabia Saudita vuole ancora far parte di un ordine mondiale multipolare, ma sta cambiando rotta per trarre vantaggio dalla sua vicinanza a Trump", ha aggiunto.

Accordo sulle armi nucleari e sulla difesa

Uno degli ambiti da tenere d'occhio, affermano gli esperti, è la spinta saudita a essere inclusa sotto l'ombrello nucleare degli Stati Uniti. Pochi giorni dopo l'attacco israeliano ai negoziatori di Hamas in Qatar, l'Arabia Saudita ha firmato un patto di difesa con il Pakistan, l'unico stato dotato di armi nucleari nel mondo musulmano.

Si stima che il Pakistan possieda circa 170 testate nucleari. Le descrizioni dell'accordo da parte di Arabia Saudita e Pakistan affermano che esso comprende tutte le opzioni militari.

I colloqui nucleari tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita sono stati tenuti strettamente segreti, ma un ex funzionario dell'intelligence statunitense ha affermato che l'idea di estendere la protezione al regno potrebbe avere uno scopo.

"Ciò li tirerebbe fuori [i sauditi] dall'ombrello nucleare del Pakistan e farebbe sentire i sauditi migliori dei qatarioti", ha affermato.

"Penso che la prossima settimana dovremmo cercare qualche riferimento che indichi un legame tra l'Arabia Saudita e l'arsenale nucleare statunitense", ha aggiunto l'ex funzionario.

MEE ha riferito in precedenza che l'amministrazione Trump ha dato il suo consenso all'attacco israeliano al Qatar. La decisione ha screditato il decennale status degli Stati Uniti come garanti della sicurezza della regione ricca di petrolio.

Ma per l'Arabia Saudita, quell'immagine ha iniziato a deteriorarsi già nel 2019, quando l'Iran ha attaccato i suoi impianti petroliferi Aramco. La prima amministrazione Trump si è rifiutata di reagire contro Teheran o i suoi alleati, gli Houthi, contro cui l'Arabia Saudita stava combattendo all'epoca.

"Il ricordo del settembre 2019... è ancora molto presente", ha affermato Hesham Alghannam, analista della difesa saudita a Riyadh, durante un evento ospitato mercoledì dall'Arab Gulf States Institute a Washington.

Nel tentativo di ricucire i rapporti con Doha dopo l'attacco israeliano, Trump ha firmato un ordine esecutivo che garantisce la sicurezza del Qatar e afferma che gli Stati Uniti considereranno qualsiasi attacco allo Stato del Golfo come una minaccia alla propria "pace e sicurezza".

Pochi funzionari a Washington o nel Golfo hanno dato molto credito a questa promessa. A differenza degli impegni assunti dagli Stati Uniti tramite trattati con Giappone e Corea del Sud, i decreti esecutivi possono essere revocati in qualsiasi momento e i nuovi governi potrebbero non rispettarli.

Gli esperti affermano che l'Arabia Saudita vuole qualcosa di più forte, pur sapendo che non otterrà un trattato ratificato dal Senato.

"Riad non cerca una protezione simbolica. Vuole un accordo di difesa credibile e chiaro. Non memorandum d'intesa senza un piano d'azione. Qualcosa di più delle offerte parziali che il regno sta ricevendo ora", ha aggiunto Alghannam.

Il ministro della Difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, e il consigliere per la sicurezza nazionale Musaad al-Aiban si sono recati a Washington all'inizio di questa settimana per definire il potenziale impegno in materia di difesa.

Prima ancora del suo arrivo a Washington, uno dei successi della visita del principe ereditario è stata la capacità dell'Arabia Saudita di separare gli accordi bilaterali con gli Stati Uniti da quelli con Israele, affermano gli esperti.

Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita avevano discusso di un trattato di difesa ratificato dal Senato come parte di una contropartita per consentire a Riad di normalizzare i rapporti con Israele.

Prima che Trump visitasse il regno a maggio, l'Arabia Saudita aveva negoziato in anticipo i punti chiave per assicurarsi che la normalizzazione non fosse all'ordine del giorno, MEE è stato il primo a rivelarlo.

Nonostante l'attuale fragile cessate il fuoco a Gaza e l'affermazione di Trump secondo cui Riyadh normalizzerà i rapporti con Israele prima della fine dell'anno, diplomatici occidentali e arabi hanno dichiarato a MEE che l'Arabia Saudita è altrettanto riluttante a riprendere tali discussioni.

Oltre al cessate il fuoco, il regno vuole vedere passi avanti verso la creazione di uno stato palestinese indipendente, cosa che Israele è riluttante ad accettare.

L'Arabia Saudita può arricchire l'uranio?

Anche l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti erano in trattative per raggiungere un accordo sull'energia nucleare civile, come parte di una ricompensa per Riad che stabilisse legami con Israele.

I colloqui sono ancora in corso, anche se la normalizzazione è fuori dall'agenda. Il Segretario all'Energia statunitense Chris Wright ha visitato l'Arabia Saudita in primavera per discutere di cooperazione in materia di tecnologia nucleare.

Sebbene Trump consideri gli Accordi di Abramo un successo fondamentale della sua politica estera, è anche alla ricerca di accordi commerciali.

Secondo gli esperti, il fascino esercitato da aziende statunitensi come Westinghouse e Bechtel, che costruiscono reattori nucleari e le infrastrutture necessarie per supportarli, traendo profitto da un accordo nucleare con l'Arabia Saudita, potrebbe essere sufficiente a far sì che Israele non venga messo da parte.

Nel 2009, gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato il cosiddetto accordo 123, con il quale si impegnavano a non arricchire l'uranio per ottenere dagli Stati Uniti il ??permesso di avviare un programma nucleare civile.

Il principe ereditario e i suoi consiglieri hanno spinto per un accordo che consentirà loro di arricchire l'uranio, di cui, a loro dire, il regno detiene vaste riserve.

"Lo arricchiremo, lo venderemo e faremo uno 'yellowcake'", ha dichiarato all'inizio dell'anno il ministro dell'energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, riferendosi a una fase del processo che segue l'estrazione, ma precede l'arricchimento.

"Non arricchire sarebbe una concessione importante da parte dei sauditi. È una questione economica, perché i sauditi sanno di poter guadagnare di più dal loro uranio arricchendolo invece di esportarlo. Ma è anche una questione di orgoglio nazionale. La domanda è: se non arricchiscono, quale sarà il guadagno che otterranno da Trump?", ha spiegato a MEE un analista saudita.

Bernard Haykel, professore a Princeton, ha affermato durante l'evento dell'Arab Gulf States Institute che il compromesso potrebbe essere rappresentato dalle armi nucleari.

"Sospetto che per ora rinunceranno all'arricchimento e alla lavorazione, ma vorranno una protezione nucleare da parte degli Stati Uniti", ha detto Haykel. "Il che potrebbe comportare il dispiegamento di sistemi di armi nucleari statunitensi sul suolo saudita".

Gregory Gause, visiting scholar presso il think tank del Middle East Institute di Washington, ha dichiarato a MEE: "Storicamente, abbiamo avuto armi nucleari dislocate ovunque. Non è necessario che il Congresso approvi il dislocamento di armi nucleari in Arabia Saudita".

"Abbiamo anche sottomarini nucleari che possono raggiungere qualsiasi parte del mondo. Trump potrebbe semplicemente dire che ci impegneremo a pattugliare l'Oceano Indiano con sottomarini nucleari."

L'Arabia Saudita avrà gli F-35?

Un funzionario statunitense informato sui preparativi ha riferito a MEE che l'Arabia Saudita porterà a Washington 1.000 funzionari su 18 aerei per la visita.

Lunedì sarà la prima volta dal 2018 che il principe ereditario Mohammed bin Salman visiterà la Casa Bianca.

Sette mesi dopo quel viaggio, ordinò l'uccisione del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi, scatenando una valanga di critiche da parte dei gruppi per i diritti umani e dell'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante la sua campagna elettorale.

I legami tra Riad e gli Stati Uniti erano tesi durante i primi giorni dell'amministrazione Biden, ma nel 2022 si sono ripresi, in parte perché gli Stati Uniti avevano bisogno dell'energia saudita dopo che quest'ultima aveva sanzionato la Russia in risposta alla sua invasione dell'Ucraina.

Il principe ereditario Mohammed bin Salman è uscito da quella rottura in una posizione molto più forte. Ha cercato una tregua con gli Houthi in Yemen e ha ricucito i rapporti con l'Iran. Il principe ereditario è uscito dall'isolamento molto tempo fa. Questa visita, affermano gli esperti, mira a consolidare la serie di accordi sottoscritti da Stati Uniti e Arabia Saudita durante la visita di Trump nel Golfo a maggio.

Le due aziende hanno annunciato vendite per 142 miliardi di dollari nel settore della difesa. All'epoca, MEE rivelò che gli F-35, caccia stealth di quinta generazione, rientravano nel potenziale accordo. Reuters ha riferito la scorsa settimana che la vendita potrebbe includere fino a 48 F-35.

Alcuni funzionari statunitensi e israeliani sono preoccupati per la vendita da mesi, come riportato da MEE e altri. Israele è l'unico paese in Medio Oriente a utilizzare l'F-35, che considera un elemento chiave del suo vantaggio militare qualitativo rispetto ai paesi vicini.

I piani per la vendita di F-35 agli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito dell'instaurazione di relazioni diplomatiche con Israele, si sono arenati durante l'amministrazione Biden a causa delle preoccupazioni che la Cina potesse ottenere l'accesso alla tecnologia. Funzionari statunitensi hanno sollevato queste preoccupazioni anche nei confronti dell'Arabia Saudita per mesi, hanno riferito a MEE funzionari statunitensi attuali ed ex funzionari.

Richard Aboulafia, esperto aerospaziale presso Aerodynamic Advisory, ha affermato che se l'accordo andasse in porto, non inizieranno a ricevere le consegne prima di tre o quattro anni, poiché si troverebbero in ritardo rispetto a diversi paesi europei che hanno già effettuato ordini.

Aboulalafia ha affermato che le preoccupazioni relative al mantenimento del vantaggio qualitativo di Israele sono un problema ricorrente nelle vendite di aerei da guerra all'Arabia Saudita.

Negli anni '90, gli Stati Uniti vendettero al regno aerei da guerra F-15S Strike Eagle dotati di radar declassati e contromisure elettroniche di qualità inferiore, in parte per accontentare i gruppi di pressione filo-israeliani.

"Gli israeliani saranno un po' preoccupati, ma di solito la questione viene affrontata perché Israele ottiene diritti tecnologici per migliorare le proprie risorse, diritti che i sauditi non ottengono", ha affermato Aboulalafia.

"L'F-35 è inoltre, in misura molto maggiore rispetto a qualsiasi altro aereo, vulnerabile a un kill switch", ha aggiunto, il che significa che gli Stati Uniti possono disattivare a distanza gli aerei da guerra.

Israele stesso ha avviato progressi nell'F-35 con il supporto degli Stati Uniti. Israele ha modificato la sua versione dell'aereo da guerra, l'F-35I Adir, per dotarlo di compartimenti di carburante esterni senza comprometterne le caratteristiche stealth, ha riportato MEE. Questa modifica ha permesso a Israele di volare con gli F-35 per migliaia di chilometri, andata e ritorno, fino all'Iran, senza rifornimento, durante l'attacco a sorpresa all'Iran di giugno.

Alghannam, analista saudita, ha dichiarato all'Arab Gulf States Institute che questo è il tipo di cooperazione, quella che lui ha definito "localizzazione dei contenuti", che è ciò che l'Arabia Saudita sta realmente cercando da Trump.

Ha affermato che "senza l'assistenza degli Stati Uniti", la Saudi Arabian Military Industries, azienda produttrice di armi di proprietà statale dell'Arabia Saudita, non potrebbe diventare un attore "serio" nel settore.

Droni verso i data center: il programma di intelligenza artificiale dell'Arabia Saudita

Oltre agli F-35, gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno discusso la vendita di centinaia di droni MQ-9 Reaper.

Tuttavia, gli addetti ai lavori e i funzionari del settore della difesa affermano che il regno sta diventando più selettivo e che lo spazio da tenere d'occhio per eventuali accordi durante questa visita è con i piccoli operatori della difesa.

L'Arabia Saudita è in trattative con Shield AI, una start-up statunitense il cui drone V-Bat, supportato da intelligenza artificiale, è operativo in Ucraina. L'azienda sta anche lavorando a un cosiddetto drone a decollo verticale, in grado di trasportare armi sia aria-aria che aria-superficie.

"Riyadh è un'area di grande interesse", ha dichiarato a MEE una persona informata sui colloqui. "I sauditi stanno valutando i droni di medie dimensioni. Vogliono aerei da combattimento collaborativi (CAC) in grado di volare a fianco degli aerei da guerra e droni adatti alla sorveglianza marittima".

Come il suo vicino più piccolo, gli Emirati Arabi Uniti, anche l'Arabia Saudita sta tenendo d'occhio i chip di intelligenza artificiale americani. A maggio, Nvidia ha annunciato l'intenzione di vendere migliaia dei suoi chip Blackwell avanzati a Humain, un'azienda di intelligenza artificiale di proprietà del Fondo di Investimento Pubblico dell'Arabia Saudita da 1.000 miliardi di dollari.

Il regno si sta proponendo come un hub per l'intelligenza artificiale, con prezzi dell'elettricità scontati per alimentare i suoi data center. Humain sta costruendo data center da Riyadh a Dammam, che, secondo l'azienda, raggiungeranno una capacità di 6,6 gigawatt entro il 2034. L'azienda saudita di intelligenza artificiale Datavolt sta costruendo un data center da 5 miliardi di dollari sulla costa del Mar Rosso.

Mentre gli accordi sull'intelligenza artificiale sono stati annunciati con clamore durante la visita di Trump nel regno a maggio, la fornitura di chip è bloccata, senza annunci pubblici.

Alcuni funzionari statunitensi hanno espresso preoccupazione per il fatto che la Cina possa ottenere accesso alla tecnologia di intelligenza artificiale statunitense in Arabia Saudita. Si prevede che il principe ereditario spingerà per progressi sugli accordi a Washington.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)