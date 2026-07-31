Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Dalle scuole alle piazze: come l'Intelligenza Artificiale rischia di cambiare la sicurezza in Italia

649
Dalle scuole alle piazze: come l'Intelligenza Artificiale rischia di cambiare la sicurezza in Italia

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

La polizia potrà usare i dati biometrici per identificare chi va in piazza anche nei giorni prima di una manifestazione? Che sia proibito o meno al Governo importa poco, rispetteranno le norme comunitarie ma nel frattempo stanno spianando la strada a nuove norme repressive. Il casus belli è rappresentato dalle manifestazioni a Bologna e in Val di Susa con incidenti e numerosi feriti.

Da tempo Fratelli d’Italia mira a istituire il reato di terrorismo di piazza per dare vita a una lunga sequela di nuove pene accusando i manifestanti di reati associativi. Hanno fretta di chiudere due capitoli: il primo riguarda l’ordine pubblico che poi rappresenta l’ossessione delle destre al pari dell’immigrazione; solo parlarne ha l’effetto di inserire tra le priorità dei cittadini la sicurezza e non la salvaguardia della salute e del potere di acquisto. In un colpo solo si allontana l’attenzione mediatica dai problemi reali del paese alimentando un clima di insicurezza percepita che poi sarà utile anche per giustificare l’aumento delle spese militari, i processi di militarizzazione dei territori, la stretta repressiva e quella che andiamo a definire economia di guerra.

Il secondo obiettivo è alzare una cortina di fumo che impedisca di prendere atto del reale stato dell’economia italiana facendo i conti con le decisioni assunte, come quelle di finanziare con i soldi pubblici gli aumenti contrattuali attraverso la riduzione delle tasse sul lavoro. Decisione infelice che favorisce solo le imprese e al contempo indebolisce il welfare, impoverisce sanità e istruzione. Il riconoscimento facciale presto potrà essere introdotto all’ingresso delle scuole per trasformarle da luoghi della conoscenza a palestre securitarie.

E per chiudere il Governo ha bisogno di alimentare paura e allarmismo, di andare in deroga alle norme vigenti ove serve far passare in fretta e furia delle norme care alla maggioranza, ad esempio l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità penale e civile. E sempre che non intervenga la UE, il Governo persegue nel frattempo il suo obiettivo ossia consentire il riconoscimento facciale in tempo reale, il trionfo della società della sorveglianza sulla quale tanta stupida ironia è stata spesa pochi anni or sono bollando come sognatori e complottisti chiunque criticasse i sistemi di controllo. Il Governo vuol permettere alla polizia l’uso dei dati biometrici raccolti con l’AI e integrati con i sistemi di videosorveglianza presenti nelle città: basterà una semplice comunicazione, neanche scritta, al Pubblico ministero e, senza autorizzazione del Giudice, potranno ricorrere alla AI per i controlli facciali.

Ma non si accontentano di controlli in tempo reale, l’uso di questi strumenti deve essere prolungato e preventivo, ad esempio registrare e schedare chiunque sia passato da una piazza nei giorni precedenti ad una manifestazione conclusasi con incidenti. Tutto questo permette delle immani schedature di massa ledendo le prerogative democratiche fino ad oggi esistenti.

L’uso della AI è un argomento di estrema rilevanza avendo impatti sul lavoro e sulla ricerca: in Italia l’approccio alla AI, sul modello israeliano, è funzionale a logiche di ordine pubblico e a costruire un modello sociale dispotico e securitario e un sistema di controllo sociale che militarizza il corpo sociale.

Non sfugga l’uso della AI per reati di piazza, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiali, manifestazioni senza preavviso e non autorizzate: reati ormai considerati di assoluta gravità, addirittura più pericolosi del terrorismo, della mafia e delle azioni portate avanti dalla criminalità organizzata.

Tutte le strade portano a Roma: ogni intervento legislativo del Governo inizia e finisce con norme securitarie e repressive, la costruzione del nemico rappresentato dai movimenti sociali porta a disegnare un quadro di interventi improntati solo alla repressione.

https://ilmanifesto.it/sorvegliare-e-punire-con-lintelligenza-artificiale

Il riconoscimento facciale basato sull'intelligenza ha permesso ad Israele di realizzare enormi schedature dei civili palestinesi; questo strumento lo ritroviamo particolarmente diffuso, ad esempio nei controlli agli aeroporti fino a tutti i sistemi della videosorveglianza oggi utilizzati in ambito civile.

Il dibattito pubblico sulla AI non si interroga sulla pericolosità sociale e per la democrazia stessa dei sistemi di sorveglianza con uso della AI e dei dati biometrici; per chi poi non conoscesse l’argomento sia sufficiente ricordare che una telecamera cattura dei dati e li elabora tirando fuori una sorta di impronta digitale del volto. La AI è molto più precisa dei primi software, la discussione non potrà limitarsi alle obiezioni sulla privacy e sui tempi necessari per il trattenimento dei dati: la immane schedatura a tutela dell’ordine pubblico rappresenta un salto di qualità nella costruzione di una nuova società dispotica. Il regolamento europeo sulla AI permette il riconoscimento facciale a posteriori e solo per ricerche mirate su soggetti già identificati e oggetto di indagini, nulla a che vedere con raccolte di dati preventive e generalizzate. Nel frattempo, il Garante ha invocato il divieto esplicito di utilizzo di banche dati biometriche costituite tramite raccolta di immagini dal web: assistiamo increduli ad un autentico corto circuito tra la tutela dei diritti fondamentali e le esigenze di ordine pubblico.

In Europa esiste maggiore consapevolezza sui rischi della Intelligenza artificiale specie se utilizzata per l’ordine pubblico; in Italia la tentazione di cedere alla AI per una repressione preventiva rappresenta una autentica suggestione e per questo non sorgono dubbi di sorta sulla inaffidabilità tecnica degli algoritmi, sugli utilizzi impropri del sistema di sorveglianza. È bene ricordare che i missili di ultima generazione si avvalgono della AI per individuare e colpire gli obiettivi: lo fanno tuttavia con un elevato numero di vittime innocenti, di civili il cui unico torto è quello di trovarsi nelle vicinanze di un obiettivo militare da colpire e neutralizzare.

Federico Giusti

Federico Giusti

Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999.

Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Il "piano segreto" di Merz per aggirare i governi regionali sulle truppe NATO – Telegraph e Die Welt

Il "piano segreto" di Merz per aggirare i governi regionali sulle truppe NATO – Telegraph e Die Welt

31 Luglio 2026 12:00
Trump raffredda gli entusiasmi di Kiev sui Patriot

Trump raffredda gli entusiasmi di Kiev sui Patriot

31 Luglio 2026 12:00
Cina, Xi Jinping ordina la modernizzazione IA dell'esercito cinese

Cina, Xi Jinping ordina la modernizzazione IA dell'esercito cinese

31 Luglio 2026 11:00
Turchia, come cambia lo scenario politico con la nascita del "Nuovo Partito" di Ozgur Ozel

Turchia, come cambia lo scenario politico con la nascita del "Nuovo Partito" di Ozgur Ozel

31 Luglio 2026 11:00
Ceuta. Madrid convoca l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni di Meloni

Ceuta. Madrid convoca l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni di Meloni

31 Luglio 2026 11:00
Non tutti i civili sono uguali

Non tutti i civili sono uguali

31 Luglio 2026 10:00
Gaza verso il disarmo, ma la tregua reggerà davvero? Cosa prevede il piano

Gaza verso il disarmo, ma la tregua reggerà davvero? Cosa prevede il piano

31 Luglio 2026 08:00
Cina: la la rivoluzione energetica di Pechino assorbe lo shock del petrolio

Cina: la la rivoluzione energetica di Pechino assorbe lo shock del petrolio

31 Luglio 2026 07:00
ITALIA

Il PD resta il nemico numero uno del paese

22871
EUROPA

Il monito di Teheran a Kiev: "Potrebbe scatenare una guerra mondiale"

12751
EUROPA

Incendi in Spagna, gli elicotteri restano a terra per le sanzioni alla Russia

10819
ITALIA

La padella e la brace (di Marco Travaglio)

10134
EUROPA

Perché Kiev ha attaccato proprio ora la nave iraniana nel Caspio?

9764

Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

8596
ITALIA

Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

7937

Dopo Andrea Pirlo chi sarà il prossimo?

7923
MEDITERRANEO

Attacco al porto di Damietta, l'Iran avverte l'Egitto: "Attenti alle operazioni false flag di Israele"

ASIA

"Nessun danno"? L'Iran smentisce gli USA e mostra le immagini della base colpita in Giordania

MEDITERRANEO

Giordania, l'appello di politici e attivisti: "Via le truppe USA dal Paese"

ASIA

Dall'India a Israele: l'inchiesta che svela oltre 2.500 spedizioni di armi durante il genocidio a Gaza

AMERICA LATINA

La risposta di Lula agli insulti di Milei

ASIA

100 secondi sulla vita e la morte dei giovani vittime di guerra

ASIA

"Punizione immediata a chi aiuta gli USA": il duro ultimatum dell'Iran

ASIA

Tensioni in Medio Oriente: "Ecco perché l'Arabia Saudita esegue solo gli ordini americani"

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane

Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane

  • 30 Luglio 2026 09:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico di Fabrizio Verde Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

  • 27 Luglio 2026 18:06
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico   Una finestra aperta Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico

Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico

  • 29 Luglio 2026 09:30
Registro di ispezione di un drone intelligente Registro di ispezione di un drone intelligente

Registro di ispezione di un drone intelligente

  • 30 Luglio 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più di Francesco Santoianni Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

  • 28 Luglio 2026 16:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La guerra mondiale non è più "a pezzi" di Paolo Desogus La guerra mondiale non è più "a pezzi"

La guerra mondiale non è più "a pezzi"

  • 29 Luglio 2026 10:00
Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio di Geraldina Colotti Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

  • 28 Luglio 2026 15:17
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
TAV: condividere e condannare di Alessandro Mariani TAV: condividere e condannare

TAV: condividere e condannare

  • 30 Luglio 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista? di Giuseppe Giannini Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

  • 27 Luglio 2026 12:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia di Michele Blanco Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia

Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia

  • 30 Luglio 2026 07:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti