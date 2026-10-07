Russell Hardy, amministratore delegato di Vitol, il più grande distributore indipendente di petrolio al mondo, ha parlato chiaro all'Energy Intelligence Forum di Londra. Le scorte disponibili nei paesi occidentali per compensare le interruzioni di approvvigionamento causate dalla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran si sono esaurite. Il mercato è ora sempre più esposto a ulteriori shock. Quella che era iniziata come una crisi del petrolio greggio si è trasformata in una carenza di prodotti raffinati e ora si è evoluta in una crisi delle spedizioni marittime.

I numeri raccontano la portata del problema. Negli ultimi sette-dieci giorni, circa 12 milioni di barili al giorno di greggio e altri 2 milioni di barili di prodotti raffinati hanno lasciato il Medio Oriente a bordo di petroliere. "Senza di essi, si avrebbe quello scenario da 200 dollari al barile, quindi è piuttosto importante che continui", ha dichiarato Hardy. Le scorte occidentali sono state prosciugate. "Non ci sono più scorte da drenare in Occidente", ha aggiunto.



La situazione si è aggravata progressivamente. I prezzi delle spedizioni marittime hanno registrato incrementi parabolici. L'incertezza è diventata così estrema che i commercianti non riescono a stimare le spese di trasporto con una precisione superiore a 2-4 dollari per barile. Hardy ha anche avvertito che le carenze di carburante raffinato probabilmente persisteranno durante l'inverno perché la capacità di raffinazione globale rimane limitata. Questo è lo scenario da incubo in cui è piombato il mondo a causa delle azioni scellerate di Trump, Zelensky, Netanyahu e altri vassalli assortiti come gli europei.



I paesi del G7 hanno concordato la scorsa settimana di rilasciare 100 milioni di barili di greggio e prodotti raffinati dalle scorte di emergenza, iniziando con il diesel, dopo che l'amministrazione del presidente Donald Trump ha fatto pressione sull'Europa affinché facesse di più per frenare i prezzi in aumento. Hardy ha però notato che i dettagli del piano non sono completamente trasparenti, incluso quanto greggio e diesel verrebbero rilasciati e da dove proverrebbero.



Questo intervento segue mesi di pesanti prelievi dalle scorte utilizzati per compensare le interruzioni di approvvigionamento dall'inizio della guerra con l'Iran alla fine di febbraio. L'Agenzia Internazionale per l'Energia ha affermato che circa 325 milioni di barili erano già stati rilasciati entro l'inizio di ottobre da un'azione di emergenza da 400 milioni di barili annunciata a marzo.



Il petrolio rimane nei depositi occidentali, ma gran parte quello che resta è detenuto nelle riserve strategiche, necessario per mantenere in funzione le infrastrutture, o non può essere portato prontamente sul mercato. Questo lascia meno approvvigionamento immediatamente disponibile per assorbire un'altra interruzione.



I flussi di greggio dal Medio Oriente si sono ripresi in modo significativo, ma le spedizioni di carburanti raffinati sono rimaste indietro. Le petroliere impiegano anche più tempo per completare i viaggi poiché le interruzioni intorno allo Stretto di Hormuz complicano le normali spedizioni, riducendo la disponibilità di navi anche quando più greggio torna sul mercato.

Amin Nasser, amministratore delegato di Saudi Aramco, ha avvertito che meno del 10 percento dei circa 6 miliardi di barili rimanenti nelle scorte commerciali globali di petrolio è praticamente disponibile per il mercato. Ha affermato che la ricostruzione delle scorte esaurite potrebbe richiedere fino a due anni anche dopo che i flussi attraverso lo Stretto di Hormuz torneranno alla normalità.



La crisi energetica non è più solo una questione di prezzi alla pompa. È una questione di disponibilità fisica di carburante, di capacità di raffinazione, di navi che possano trasportare il greggio. È un problema che tocca ogni aspetto della vita quotidiana, dal riscaldamento invernale ai costi di trasporto delle merci. E all'orizzonte non si intravedono misure capaci di riportare il settore quantomeno vicino alla normalità.

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