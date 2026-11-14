Dall'Impero Austroungarico al «pericolo sudamericano»: quando i banchieri italiani tremano davanti a una carezza fiscale

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di Geraldina Colotti

Nell'Europa civilizzata e «asburgica», dove i signori del denaro dettano le leggi e i governi le trascrivono con diligenza notarile, basta appena il solletico fiscale sui bilanci bancari per far scoppiare il panico coloniale. È successo in queste ore in Italia durante l'ultima audizione parlamentare della legislatura sulla Legge di Bilancio, regalandoci un pezzo di teatro dell'assurdo degno della migliore tradizione picaresca.

A scatenare la tempesta è stato Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo — la più grande banca italiana —, che ha sferrato un attacco frontale contro gli 11 miliardi di euro in due anni del nuovo «contributo» chiesto agli istituti di credito, abbinato al rinvio in dieci anni dell'utilizzo di una parte dei crediti fiscali legati al superbonus. Il banchiere ha tuonato contro misure a suo dire «incostituzionali», minacciando di trascinare lo Stato fino alla Corte costituzionale e lanciando un anatema che riassume secoli di arroganza eurocentrica: quegli interventi gli hanno ricordato «modalità da paesi sudamericani nella gestione del rapporto con i creditori». E casomai restasse qualche dubbio su chi comandi davvero nel Paese, ha aggiunto l'ultimatum padronale: «Se è così non ci sto più».

La scena merita di essere assaporata. Mentre le banche italiane continuano a mietere guadagni storici — superando i quaranta miliardi di euro di utili netti accumulati negli ultimi due esercizi grazie al rialzo dei tassi d'interesse dettato dalla Banca Centrale Europea, al rincaro delle commissioni e alla chiusura massiccia degli sportelli nei quartieri popolari —, le famiglie lavoratrici hanno visto schizzare alle stelle le rate dei loro mutui fino a livelli insopportabili. E cosa chiede davvero il governo ai signori della finanza? Lo ha spiegato lo stesso ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per tranquillizzare “i mercati”: il 40% di quegli 11 miliardi tornerà indietro alle banche perché si tratta di tasse differite già maturate, mentre ogni vera tassa sugli extraprofitti è stata accuratamente evitata. Un'elemosina, un prestito temporaneo che lascia intatti i superprofitti dell'usura legalizzata, mentre la stessa manovra taglia gli organici scolastici, sottrae risorse alla sanità pubblica a vantaggio di quella privata convenzionata e, con il taglio dell'Irpef, regala 444 euro medi all'89% dei dirigenti contro appena 4 euro all'1% degli operai. Eppure, per i padroni del credito, toccare una virgola dei loro privilegi equivale automaticamente a precipitare nell'abisso di ciò che, dal loro piedistallo suprematista, chiamano con disprezzo «il sudamericano»: sinonimo, nell'immaginario del padrone europeo, di disordine, barbarie e mancanza di rispetto verso la sacra proprietà del capitale.

Altrettanto gustoso è stato il siparietto istituzionale dentro un governo di destra che è e resta il comitato d'affari dei padroni, anche quando gioca a fare la voce grossa a uso e consumo degli elettori. Da Dublino, Giorgia Meloni ha provato a recitare la parte della statista popolare dichiarando: «Mi dispiace che le si considerino misure sudamericane, io la considero una misura di giustizia». In aula, però, il ministro Giorgetti — in perfetta versione «Cecco Beppe» — ha subito dato ragione al banchiere sul merito, concedendogli che il superbonus abbia prodotto una maxi-esposizione da 140 miliardi e rivendicando con orgoglio «la politica asburgica di questi quattro anni», salvo poi schermirsi con una battuta da salotto buono: «Il mio destino non sarà in una grande banca dopo le dichiarazioni di oggi».

E dall'opposizione moderata del Partito Democratico, lungi dal difendere gli interessi del proletariato o esigere un prelievo reale sui superprofitti bancari, ci si è limitati a chiedere conferma tecnica — come ha fatto Maria Cecilia Guerra — della probabile riscrittura della manovra tramite un «maxiemendamento» parlamentare. Una timidezza procedurale di rara comicità, venendo da un partito che durante il governo di Mario Draghi — ex uomo di Goldman Sachs e della Banca Centrale Europea — ha agito come il più devoto scriba della corte finanziaria, applaudendo il blocco salariale, le riforme contro il lavoro e ogni regalo ai "mercati" mentre lasciava i lavoratori in balia dell'inflazione.

Naturalmente, i banchieri italiani sanno benissimo di cosa parlano quando agitano il fantasma sudamericano, anche se si guardano bene dallo spiegarlo. Nella civilizzata Italia «asburgica», se un lavoratore paga per vent'anni il suo mutuo ma cade in disgrazia e non riesce a versare le ultime rate, la banca gli pignora l'abitazione e lo butta in strada senza tanti complimenti. Esattamente così funzionava anche in Venezuela prima della Rivoluzione Bolivariana, sotto il dominio delle oligarchie alleate di Washington e dell'Europa, quando i mutui indicizzati divoravano le case delle famiglie umili. Fu proprio il comandante Hugo Chávez ad abolire quell'infamia con la Legge Speciale di Protezione del Debitore Ipotecario della Casa, vietando l'usura bancaria e garantendo che nessuna banca potesse strappare il tetto a una famiglia lavoratrice.

Quando i banchieri europei e i loro governi alleati saccheggiano per secoli le ricchezze dell'America Latina, impongono il debito estero, sanzionano e bloccano, applicano aggiustamenti strutturali e finanziano colpi di Stato, quello si chiama «libero mercato e civiltà». Quando a Roma si osa posticipare una quota di crediti fiscali a una banca con utili multimiliardari, lo spettro del Sud compare a ricordare loro che nessun privilegio è eterno. Non tutto il Sudamerica, beninteso, rappresenta un incubo per gli speculatori: l'America Latina sottomessa al Fondo Monetario Internazionale e alle motoseghe neoliberiste resta per loro un paradiso. Ma magari un giorno l'Italia conoscesse davvero un po' di quella dignità sudamericana di quei popoli che optano per il socialismo, l'unica capace di togliere il sonno ai signori dell'alta finanza.

Geraldina Colotti Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.