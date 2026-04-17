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Dallo stupro al fronte: Israele reintegra i soldati dell'Unità 100 accusati di torture a Sde Teiman

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Dallo stupro al fronte: Israele reintegra i soldati dell'Unità 100 accusati di torture a Sde Teiman

 

Il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir ha approvato il ritorno in servizio attivo di cinque soldati dell'Unità 100 accusati di stupro e tortura di una detenuta palestinese nel carcere di Sde Teiman, nonostante le indagini sui loro crimini siano ancora incomplete,  come riportato da Haaretz il 16 aprile.

La decisione consente ai riservisti coinvolti nell'aggressione di riprendere il servizio, mentre l'esercito afferma che l'inchiesta interna "sarà completata a breve", aggiungendo che "l'indagine non impedisce loro di prestare servizio nelle riserve".

Il caso si concentra su cinque soldati accusati  nel febbraio 2025 di aver violentato una detenuta palestinese nel carcere di Sde Taiman nel luglio 2024.

I soldati hanno picchiato il detenuto, lo hanno trascinato a terra, gli hanno calpestato il corpo e lo hanno colpito con un taser, anche alla testa. Un soldato lo ha pugnalato all'ano, provocandogli una lacerazione della parete rettale.

Il detenuto è stato ricoverato in ospedale con costole rotte, un polmone perforato e gravi lesioni interne.

Il professor Yoel Donchin, un medico che ha curato il detenuto, ha descritto le ferite in termini crudi, affermando: "Al suo arrivo, abbiamo visto che aveva una ferita da arma da taglio all'ano", aggiungendo: "Ho visto un uomo ferito che era stato maltrattato e picchiato brutalmente".

Le riprese di sorveglianza hanno poi mostrato i detenuti legati e bendati, mentre un gruppo di soldati israeliani isolava un individuo e tentava di nascondere le loro azioni alla telecamera di sorveglianza puntata direttamente su di loro.

Nonostante i filmati e le cartelle cliniche, le accuse sono state successivamente ritirate dopo che il procuratore militare israeliano Itai Ofir ha ordinato il ritiro dell'atto d'accusa il mese scorso, citando la "complessità relativa all'infrastruttura probatoria esistente", senza che da allora sia stata completata alcuna indagine a livello di comando.

Il ministro della Difesa israeliano  si è poi scusato con i soldati, ha definito il loro processo un'"ingiustizia" e ha avviato le procedure per la loro reintegrazione.

Il caso si inserisce in un contesto di crescente numero di testimonianze e indagini che denunciano torture diffuse e violenze sessuali sistematiche all'interno delle carceri israeliane.

Un nuovo rapporto redatto da Euro-Med Monitor, basato sulle testimonianze di ex detenuti palestinesi, descrive una "politica statale organizzata" di violenza sessuale all'interno delle carceri israeliane, con abusi perpetrati sistematicamente e sotto copertura ufficiale. 

Le vittime raccontano di aggressioni prolungate e coordinate, progettate per distruggere la dignità e la stabilità psicologica, spesso con il coinvolgimento di più aggressori, riprese video e minacce di ricatto. Una detenuta ha descritto di essere stata legata nuda a un tavolo di metallo e violentata ripetutamente per due giorni, lasciata sanguinante e incatenata tra un'aggressione e l'altra, mentre i soldati filmavano gli abusi.

Altri hanno riferito di essere stati spogliati, picchiati e sottoposti a violenze sessuali con l'ausilio di cani addestrati, tra cui penetrazioni forzate, mentre le guardie li osservavano, li filmavano e li deridevano. 

Le testimonianze descrivono anche il diniego di cure mediche, i continui abusi subiti durante il periodo di infortunio e le umiliazioni prolungate, con le vittime che affermano di essere arrivate a desiderare la morte a causa di tali condizioni. 

Il rapporto collega gli abusi ai quadri giuridici israeliani che privano i detenuti di ogni forma di protezione, e le organizzazioni per i diritti umani affermano che tortura, stupro e umiliazione sono elementi intrinseci del sistema, non atti isolati.

A fine marzo, la Knesset israeliana  ha approvato ufficialmente una legge che prevede la pena di morte per impiccagione come sanzione predefinita per i prigionieri palestinesi condannati dai tribunali militari.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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