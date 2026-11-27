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Trump rilancia la guerra commericale contro la Cina a base di dazi e barriere doganali. Pechino, di conseguenza, si riserva il diritto di adottare "misure necessarie" per tutelare i propri interessi, in risposta alla proposta dell'amministrazione di Donald Trump che sembra decisa a tornare alla carica contro la Cina e altri partner USA.

"La Cina esorta gli Stati Uniti a correggere le loro pratiche errate e a tornare sulla retta via, risolvendo le questioni attraverso il dialogo e la consultazione. La Cina monitorerà attentamente la situazione e si riserva il diritto di intraprendere le misure necessarie per salvaguardare con fermezza i propri legittimi diritti e interessi", ha dichiarato, nel corso di una conferenza stampa, He Yadong, portavoce del Ministero del Commercio cinese.

Il portavoce ha descritto la proposta come un "tipico atto di unilateralismo che mina gravemente l'ordine economico internazionale e viola pesantemente le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio”, pratiche alle quali Pechino si oppone "fermamente".

Inoltre, He Yadong ha affermato che i nuovi dazi non risolveranno i problemi degli Stati Uniti; al contrario, essi "comprometteranno la sicurezza e la stabilità delle catene di approvvigionamento globali e della cooperazione industriale, faranno aumentare l'inflazione a livello mondiale, danneggeranno gli interessi vitali di imprese e consumatori e comporteranno rischi sistemici a lungo termine per la crescita economica globale".

Washington sta proponendo nuovi dazi nei confronti di Cina, Unione Europea, Giappone, India e altre nazioni, a seguito di indagini su una presunta sovraccapacità strutturale nei loro settori manifatturieri.

Il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, ha dichiarato alla CNBC che i dazi si collocherebbero, in linea di massima, tra il 15% e il 20% e che "non sono propriamente cumulativi"; ciò significa che, nella maggior parte dei casi, non andrebbero a sommarsi ai dazi già esistenti.

Greer ha attribuito la sovraccapacità industriale in queste economie a sussidi e altre forme di sostegno pubblico erogati da Cina, Unione Europea e altri paesi. Secondo Greer, tale situazione ha consentito alle aziende di queste nazioni di inondare i mercati globali con beni a basso costo, danneggiando di fatto i produttori statunitensi.

Riguardo la nuova crociata commerciale dell’amministrazione Trump, la comunità imprenditoriale cinese esorta gli Stati Uniti a ritirare la proposta di aumento dei dazi, a risolvere le questioni in sospeso attraverso consultazioni con la Cina - basate sui principi di uguaglianza, rispetto reciproco e vantaggio reciproco - e a salvaguardare congiuntamente uno sviluppo stabile e positivo delle relazioni economiche e commerciali sino-statunitensi, secondo quanto dichiarato da n portavoce del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT), come riporta il quotidiano Global Times.

Tali osservazioni giungono in seguito alla pubblicazione, lo scorso 25 di novembre, dei risultati dell'indagine condotta dall'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) ai sensi della "Sezione 301" in merito alla cosiddetta "eccedenza strutturale di capacità" nel settore manifatturiero; l'indagine propone l'applicazione di dazi aggiuntivi (sempre nell'ambito della Sezione 301) nei confronti di 14 economie, tra cui la Cina.

La cosiddetta "sovraccapacità" è un falso problema; la comunità imprenditoriale cinese si oppone al fatto che gli Stati Uniti la utilizzino come pretesto per interferire nei normali scambi economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti, ha dichiarato il portavoce del CCPIT (Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale).

Valutare le condizioni di domanda e offerta in un settore richiede di prendere in considerazione, in modo esauriente, fattori quali la domanda del mercato globale, il progresso tecnologico e i cicli di investimento. I surplus commerciali sono influenzati da svariati elementi, tra cui la divisione internazionale del lavoro, la domanda di mercato e le condizioni macroeconomiche, ha affermato il portavoce, sottolineando che un avanzo commerciale, di per sé, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una sovraccapacità strutturale.

Le guerre tariffarie e commerciali non servono gli interessi di nessuna delle due parti. Aumenti generalizzati dei dazi faranno lievitare i costi di approvvigionamento per le imprese statunitensi a valle, accresceranno l'onere per i consumatori e perturberanno le catene industriali e di approvvigionamento globali, ha osservato il portavoce.

Il CCPIT continuerà a prestare grande attenzione alle preoccupazioni delle imprese cinesi e statunitensi, promuovendo al contempo una comunicazione più solida e una cooperazione concreta tra le comunità imprenditoriali di Cina, Stati Uniti e altri Paesi, ha concluso il portavoce del CCPIT.

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