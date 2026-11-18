I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

di Alessandro Bartoloni

Al di là delle solite banalità, per comprendere la radice culturale che rende possibile l’approvazione di una misura come il DDL antisemitismo, può essere utile rifarsi al concetto di «religione olocaustica» di Costanzo Preve.

Secondo Costanzo Preve, la religione dell’Olocausto, l’unica vera grande religione rimasta in Occidente, è uno dei pezzi forti del «politicamente corretto» ed è tenuta appositamente in piedi da americani e sionisti per mantenere l’Europa in uno stato di senso di colpa perenne e subalternità geopolitica.

Del resto, tutti gli studenti occidentali sembrano poter rimanere nella più assoluta ignoranza di tutta la storia contemporanea, eccetto per gli eventi che hanno condotto alla Shoah, sulla quale sciorinano a memoria poesie, date, personaggi, battute di film.

Ma perché si celebra, ad esempio, la Giornata della Memoria per ricordare l’orrore della Shoah, e non si celebrano altre giornate della memoria dedicate ad altre stragi e ingiustizie storiche? Si chiedeva il filosofo.

Ad esempio, una giornata della memoria per Hiroshima, per il genocidio degli armeni, per quello dei nativi americani o per i milioni di vittime del colonialismo (magari quello italiano in Etiopia e in Eritrea, per rimanere «in casa»)?

E ancora, perché continuare a parlare dell’antisemitismo come se fosse un problema ancora attuale, quando è evidente a tutti come in Occidente quello ebraico sia oggi forse il popolo in assoluto più protetto (almeno in Occidente)?

Purtroppo, essendo questa «ideologia della Shoah» diventata una vera e propria religione, è assolutamente inutile cercare delle risposte razionali a queste domande.

E l’unica cosa che possiamo fare è invece cercare di capire la funzione ideologica di questo nuovo «culto», che secondo Preve ha di fatto scalzato nella nostra Europa le vecchie religioni monoteistiche.

Come vedremo in questo articolo, a porsi la questione della funzione politico-ideologica di questa «memoria selettiva» non siamo certo noi i primi né i soli.

Almeno a partire dagli anni ’80, infatti, un’intera storiografia ebraica si è rifiutata di studiare l’Olocausto con approcci antiscientifici e di vedere strumentalizzata la tragedia del proprio popolo per legittimare certi rapporti di forza politici o addirittura altre tragedie.

La nuova religione espiatoria dell’Olocausto, infatti, non ha soltanto lo scopo evidente di legittimare indirettamente i crimini del sionismo e dell’occupazione militare USA del Vicino Oriente, come dal 7 ottobre in poi speravamo inutilmente che persino gli assidui lettori di «Repubblica» e dell’«Internazionale» avrebbero capito.

Ma la sua funzione ideologica principale resta quella di eternizzare il senso di colpa dell’Europa per il genocidio ebraico nazifascista e, in questo modo, eternizzare l’occupazione militare permanente statunitense del nostro suolo.

Secondo Preve, questa nuova pericolosa religione sussurra pressappoco così agli orecchi vergini di storia delle nuove e ingenue generazioni di europei:

«I tuoi antenati hanno massacrato gli ebrei e per questo dovranno pagare per sempre per questo crimine, a tempo indeterminato, accettando per sempre l’occupazione militare di basi americane simbolicamente investite del compito di far sì che mai più voi cattivi europei irresponsabili possiate ricadere in Hitler o in Stalin».

E ancora:

«Gli ebrei hanno subito l’Olocausto e quindi adesso hanno acquisito una sorta di capitale morale spendibile a piacimento e uno status speciale tra tutti i popoli del mondo che li legittima a impossessarsi di terre non loro in Palestina e a commettere crimini atroci con l’appoggio della comunità internazionale».

I dogmi della religione olocaustica

Ma quali sono quindi i dogmi fondamentali sui quali si fonda la religione olocaustica?

Uno di questi, come si sente ripetere fino allo sfinimento, è che la Shoah sarebbe stata il male assoluto.

Ora, anche a una breve e superficiale indagine razionale, l’Olocausto non può essere in alcun modo definito il male «assoluto».

«Nel mondo, non esistono mali assoluti, ma solamente mali umani. Ogni male umano, in quanto umano, è relativo e contingente, niente di ciò che avviene ha il carattere dell’assolutezza e mali ben peggiori sono successi in passato e potrebbero succedere in futuro», commenta Costanzo Preve in Una nuova storia alternativa della filosofia.

E per quale ragione, poi, il genocidio dei nativi americani, giusto per fare un esempio, dovrebbe essere ritenuto un male minore o relativo rispetto al genocidio ebraico?

Altro dogma fondamentale su cui si regge la religione della Shoah è che essa sarebbe stata un crimine unico, eccezionale, un qualcosa di senza paragoni nella storia.

Ma, per quanto a mio modesto parere (condiviso da Preve) possa essere sicuramente definito uno dei peggiori crimini di tutta la storia umana, ogni classifica non può essere che parziale e soggettiva, e probabilmente un nativo della foresta amazzonica non sarebbe affatto d’accordo.

La Shoah non ha purtroppo nulla di unico o di eccezionale, come una certa storiografia ebraica ha invece cercato in lungo e in largo, inutilmente, di dimostrare con argomenti pretestuosi.

Di tentati genocidi e di genocidi riusciti, per non parlare di stragi, massacri e pulizie etniche, sono purtroppo piene le pagine di storia, e con numeri anche ben più alti di quelli del genocidio ebraico condotto dai nazifascisti dello scorso secolo (se proprio dobbiamo porla in termini strettamente numerici).

Ancora più grave e irrazionale, poi, è questa idea della colpa collettiva, ossia che tutti gli europei, e in particolare i tedeschi (e in misura minore gli italiani), dovrebbero per sempre sentirsi in colpa per via dei crimini commessi dai loro tris- e quadrisnonni.

«L’idea di responsabilità collettiva», scrive Preve, «totalmente estranea allo spirito ed alla lettera della filosofia greca è una ripugnante eredità assiro-babilonese, o meglio ne è una contorta secolarizzazione. Sono nato nel 1943. Non mi sento affatto, e non sono, minimamente responsabile del cosiddetto Olocausto. Se faccio l’operazione mentale artificiale di spostarmi retroattivamente nel tempo, sarei stato contro, ed anzi spero che avrei avuto il coraggio di oppormi attivamente. Il popolo tedesco non è affatto responsabile dell’olocausto, ma soltanto chi vi ha attivamente partecipato lo è. Il popolo americano non è responsabile per Hiroshima, ma solo la sua classe dirigente criminale lo è».

Anche oggi, per fare un esempio attuale, non tutto il «popolo ebraico» deve essere considerato responsabile per gli atti criminali del suprematismo sionista commessi negli ultimi 90 anni, ma solo i suprematisti sionisti lo sono.

Accettando la religione olocaustica e l’irrazionale principio assiro-babilonese della responsabilità collettiva, gli europei hanno invece come accettato di poter essere ricattati per sempre.

La nuova storiografia israeliana

Come sanno perfettamente gli storici, la storiografia è da sempre una delle armi più potenti nelle mani di leader, regimi e movimenti.

Mobilitare il passato di una nazione, di un gruppo etnico, di una classe sociale o di un movimento politico ha rappresentato, negli ultimi duecento anni, un elemento fondamentale di alcune delle più importanti evoluzioni della storia europea.

Questo meccanismo, che non tralascia nessun tema storico, specie dell’età contemporanea, coinvolge anche una tragedia come quella dell’Olocausto, evento strumentalizzato dagli Stati Uniti e dallo Stato d’Israele e usato come mito fondativo della nuova Europa occupata e del nuovo progetto coloniale in Medio Oriente.

Negli anni ’80 è nata una corrente storiografica israeliana molto onesta intellettualmente, la «nuova storiografia israeliana» o «nuova storiografia post-sionista», sviluppatasi attorno al biennio 1987-1988 e composta da studiosi israeliani come Benny Morris, Ilan Pappé, Baruch Kimmerling, Avi Shlaim, Tom Segev, Michael Cohen, Finkelstein e altri.

Questa corrente si è allontanata dalla tradizionale «narrazione sionista della storia ebraica», sfidandola in campo aperto, sottolineando come essa abbia svolto una funzione di supporto per la leadership politica del Paese, immobilizzando la memoria del passato, paralizzando il giudizio critico e il riconoscimento delle responsabilità israeliane nei confronti sia dei vicini arabi sia dei palestinesi.

Sul rapporto tortuoso fra Israele e Olocausto, questa corrente storiografica ha dato il meglio di sé con autori come il già nominato Tom Segev e il suo saggio del 1993 The Seventh Million: The Israelis and the Holocaust.

In questo libro Segev, usando diari, interviste e migliaia di documenti, ricostruisce ad esempio l’atteggiamento tenuto dallo Yishuv (la comunità ebraica presente in Palestina prima della fondazione dello Stato) nei confronti della Germania nazista.

Segev, nonostante sia israeliano, non «angelizza» i pionieri del sionismo come fa la nostra propaganda e descrive i progetti comuni e i rapporti stretti tra i primi sionisti e i nazisti per il trasferimento degli ebrei in Palestina.

È documentato, infatti, che l’Agenzia ebraica incaricò Arthur Ruppin, fondatore di Tel Aviv, di viaggiare nella Germania hitleriana, dove incontrerà il dott. Hans F. K. Günther, teorico del razzismo völkisch nazista, e i ministri delle Finanze e degli Esteri, negoziando col primo il prezzo per l’immigrazione degli ebrei tedeschi in Palestina.

Norman Finkelstein e l’industria dell’Olocausto

Uno storico molto citato sul nesso Israele/Shoah, e forse quello che ci aiuta meglio a capire in cosa consiste la religione dell’Olocausto, è Norman Gary Finkelstein.

Ebreo americano e figlio di deportati nei campi di concentramento, Finkelstein è uno storico e politologo, docente alla New York University e alla DePaul University.

Come prevedibile, Finkelstein è stato licenziato nel 2007 a causa delle sue posizioni critiche nei confronti di Israele e delle polemiche sorte intorno alla sua definizione di «industria dell’Olocausto»: termine reso noto dall’omonimo libro, L’industria dell’Olocausto. Lo sfruttamento della sofferenza degli ebrei, ristampato proprio lo scorso anno da Meltemi Editore di Milano.

Con questo termine Finkelstein indica tutta la macchina della propaganda che si è messa in moto per strumentalizzare la Shoah a fini politici o mercantili.

Il testo non è direttamente collegato agli avvenimenti attuali, ma è ancora utilissimo per destrutturare il discorso sull’Olocausto sviluppatosi non dalle reali sofferenze degli ebrei d’Europa nel corso del secondo conflitto mondiale, ma dalla necessità di rafforzare l’immagine del baluardo costituito da Israele nel Medio e Vicino Oriente a favore degli interessi imperialistici statunitensi.

«L’informazione sull’Olocausto», si legge nel libro, «è in realtà un’operazione d’indottrinamento e di propaganda, un ribollio di slogan e una falsa visione del mondo il cui vero intendimento non è affatto la comprensione del passato, ma la manipolazione del presente».

Secondo lo storico ebreo americano, due assiomi centrali stanno a sostegno dell’impalcatura ideologica dell’Olocausto.

Il primo, di cui abbiamo già parlato, è che esso sarebbe stato un evento storico unico e senza paragoni nella storia; il secondo è che certa storiografia mainstream ha cercato di far passare l’Olocausto addirittura come l’apice dell’eterno odio dei non ebrei nei confronti degli ebrei.

Secondo questa teoria, la Soluzione Finale di Hitler non sarebbe l’apice dell’antisemitismo nazista, ma addirittura lo sbocco dell’odio millenario e delle persecuzioni dei non ebrei nei confronti degli ebrei.

Insomma, una sorta di delirio paranoico portato a livelli cosmici.

«È inutile cercare qualche prova storica di tale impulso omicida dei gentili (i non ebrei) nei nostri confronti», scrive Finkelstein. «Lo sforzo titanico dello storico Daniel Goldhagen, ad esempio, di dimostrare una variante di questa affermazione in Hitler’s Willing Executioners [I volonterosi carnefici di Hitler] sfiora addirittura il ridicolo».

«Il mondo vuole cancellare gli ebrei [...] il mondo ha sempre voluto cancellare gli ebrei», ha sostenuto una volta la scrittrice ebrea Cynthia Ozick.

«Ma se il mondo volesse veramente vedere morti gli ebrei», commenta Finkelstein, «c’è davvero da stupirsi del fatto che essi siano vivi e che, diversamente dalla maggior parte dell’umanità, non stiano proprio morendo di fame».

In verità, il dogma dell’odio eterno dei non ebrei nei confronti degli ebrei è stato utile tanto per giustificare la necessità di uno Stato ebraico in Palestina quanto per rendere conto della fisiologica ostilità politica dei vicini nei confronti del loro progetto coloniale.

Lo Stato ebraico, secondo la religione olocaustica, sarebbe infatti l’unico baluardo contro la prossima, e quasi inevitabile, esplosione di antisemitismo omicida che cova in forma quasi ontologica in tutti gli Homo sapiens sapiens del pianeta.

Questo dogma ha contribuito a dare carta bianca a Israele nella testa di milioni di occidentali: data l’inguaribile e ferrea determinazione dei non ebrei nell’uccidere gli ebrei, questi ultimi hanno tutti i diritti di proteggersi come meglio credono, potendosene infischiare di qualunque diritto o codice morale che vale per altre «nazioni».

«Qualunque espediente a cui possano ricorrere gli ebrei, perfino l’aggressione e la tortura, costituisce in fondo solo una legittima difesa», conclude Finkelstein.

La censura come strumento del potere

Concludiamo infine questo articolo sulle ragioni culturali profonde del DDL antisemitismo con quest’ultima considerazione di Preve:

«Non c’è dubbio che una delle forme in cui il potere si manifesta è la censura delle opinioni dissenzienti e l’impedimento penale e giudiziario della libertà d’espressione. La cartina di tornasole per capire quali siano realmente i fattori ideologici di legittimazione di un sistema sociale è infallibilmente rinvenibile nelle proposizioni penalmente sanzionabili. Nel Medioevo negare Dio era penalmente sanzionabile, in quanto Dio era il fondamento simbolico della legittimazione sociale feudale, mentre oggi chiunque può vendere i jeans con Cristo che li indossa e può riempire di fango la religione fra gli schiamazzi approvativi della nuova plebe postmoderna. In compenso oggi negare l’Olocausto ebraico del 1943-45 è un reato penalmente perseguibile. Laddove sputare su Cristo non lo è più, perché il complesso di colpa dell’Europa deve essere mantenuto all’infinito, visto che sull’espiazione di questo complesso di colpa si basa l’appoggio al sionismo israeliano ed il mantenimento delle basi militari americane».

______________________________________________

"Gaza vuole vivere". E' la raccolta fondi che lanciamo oggi in collaborazione con Edizioni Q per Gazzella Onlus attraverso la vendita diretta di quattro libri di testimonianze dirette dall'inferno del genocidio.



Con due modalità diverse.

La prima proposta, «Gaza: le testimonianze», comprende il paccheto completo: quattro volumi: Siamo ancora qui, Nel dolore di Gaza, Ho ancora le mani per scrivere e L’inferno del genocidio a Gaza. In omaggio il Quaderno de l’AntiDiplomatico, Gaza muore mentre il mondo tace.







SCOPRI I LIBRI E VAI ALLA PROMO La seconda possibilità comprende solo gli ultimi due libri editi da Edizioni Q: Siamo ancora qui (con la preziosa prefazione di Tomaso Montanari) e Nel dolore di Gaza. Anche in questo caso il pacchetto viene arricchito dal quaderno de l'AntiDiplomatico Gaza muore mentre il mondo tace.





SCOPRI I LIBRI E ACQUISTA IL PACCHETTO





Gaza vuole vivere e abbiamo il dovere morale di non voltarci dall'altra parte. L'ultima speranza di redenzione per la nostra umanità passa dagli occhi di questi bambini che oggi possono studiare e sognare un futuro grazie alla scuola di campo allestita da Gazzella Onlus.



