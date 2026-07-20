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Delegazione italiana in Cina: tappa a Jiaxing per conoscere la storia del PCC

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Delegazione italiana in Cina: tappa a Jiaxing per conoscere la storia del PCC

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di CGTN

La delegazione di esponenti politici italiani di vari schieramenti, nel corso della visita in Cina, è arrivata oggi a Jiaxing, nella provincia dello Zhejiang, dove ha camminato sull'Isola del lago di Nanhu, visitato il museo della rivoluzione e guardato da vicino il luogo di nascita del Partito Comunista Cinese, approfondendo la conoscenza della storia e della cultura cinesi. L'obiettivo è comprendere i percorsi storici come il primo passo per costruire relazioni parlamentari bilaterali fondate sul rispetto reciproco.

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