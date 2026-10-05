Dentro il Somaliland: lo scontro tra Israele e Turchia nel Corno d'Africa

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di Sean Mathews - Middle East Eye

Il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele è stato interpretato come la creazione di una rampa di lancio per colpire gli Houthi dello Yemen attraverso il Mar Rosso, ma Israele potrebbe trovarsi in rotta di collisione anche con un nemico ancora più strategico e alleato degli Stati Uniti nel Corno d'Africa: la Turchia.

Funzionari e analisti del Somaliland affermano che la normalizzazione diplomatica con Israele del gennaio 2026 — ampiamente condannata dal resto del mondo arabo e islamico — è stata, in parte, motivata dalla necessità di arginare la crescente presenza militare della Turchia in Somalia.

Il Somaliland vuole che Israele fornisca sistemi di difesa aerea per contrastare il potenziamento di droni e aerei da guerra turchi nella vicina Somalia, sostengono i funzionari di Hargeisa, la capitale della repubblica del Somaliland, riconosciuta solo da Israele.

«Abbiamo bisogno di sistemi di difesa aerea», ha dichiarato in un'intervista Mohamed Osman Fadal, alto consigliere per gli affari esteri del presidente del Somaliland. «La Turchia ha gli F-16 a Mogadiscio e vuole costruire una base per droni in Somalia».

«Vogliamo che Israele ci supporti contro la Turchia», ha aggiunto. In una mezza dozzina di interviste rilasciate a questo giornalista di Middle East Eye, funzionari e analisti ad Hargeisa hanno affermato di ritenere che la Somalia, sostenuta dall'esercito turco, possa essere contrastata solo attraverso stringenti legami di sicurezza con Israele.

«Coinvolgere gli Houthi»

Mohamed Abdirahman Hassan è il direttore generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Somaliland. È una figura distinta, con occhiali Prada e un abito verde oliva. Ci siamo incontrati nel suo ufficio climatizzato e illuminato a LED, il cui design moderno contrasta con l'edificio in cemento crepato del ministero degli esteri, situato all'interno di un giardino di palme e bouganville.

Hassan ha affermato che il Somaliland non ha avuto altra scelta se non «farsi coinvolgere nelle rivalità regionali» quando gli è stato chiesto quali fossero i rischi di stringere un accordo diplomatico con Israele, fermamente avversato dalla maggior parte degli Stati musulmani, ad eccezione degli Emirati Arabi Uniti.

«Siamo stati fin troppo bravi», ha detto. «Abbiamo cercato il riconoscimento da parte dei Paesi arabi e musulmani fin dal 1991. Dovevamo voltare pagina. Israele ha visto un'opportunità qui. Siamo orgogliosi di essere partner degli israeliani».

«Abbiamo un buon esercito, ma ci mancano materiali ed equipaggiamenti», che il governo spera vengano forniti da Israele.

Hargeisa è una tranquilla città dell'Africa orientale; un mix di edifici in cemento e negozi in lamiera ondulata, molti dei quali con insegne dipinte a mano. Nel pomeriggio, gli uomini somali si radunano sotto gli alberi di acacia per sorseggiare tè nero bollito con latte di cammello, cannella, cardamomo e chiodi di garofano. Il qat, la foglia stimolante masticata in tutto il Golfo di Aden, è onnipresente. Le bancarelle di qat sono dipinte di verde brillante, impossibili da non notare.

«Il qat è la nostra condanna», mi dice sorridendo un imprenditore di Hargeisa offrendomi un mazzo di foglie.

I manifesti del presidente Abdirahman Mohamed Abdullahi che stringe la mano al suo omologo israeliano, Isaac Herzog, erano ancora ben visibili nella capitale settimane dopo la visita del presidente del Somaliland a Gerusalemme. Quando questo giornalista di MEE si trovava ad Hargeisa, l'élite della città partecipava a un seminario tenuto da un accademico statunitense pro-Israele.

Molti cittadini comuni del Somaliland sono scettici riguardo a questi legami, ma quando è stato annunciato il riconoscimento da parte di Israele ci sono stati festeggiamenti in strada, non proteste.

«Qualcuno può spiegarmi quale Paese musulmano che ha fatto affari con Israele ne ha tratto un reale beneficio? L'Egitto? La Giordania? Israele ha fatto qualcosa per loro? Staremo a vedere», afferma Abdi, un cittadino del Somaliland. Il pragmatismo transazionale sembra definire il modo in cui la maggior parte della popolazione locale considera l'accordo.

Il Somaliland si trova sul Golfo di Aden. Molti analisti vedono delinearsi un do ut des, in cui il riconoscimento di Israele gli garantisce l'accesso alla costa strategica del Somaliland per agire eventualmente contro gli Houthi. Tuttavia, Hassan e altri funzionari incontrati si sono mostrati molto meno ostili agli Houthi rispetto ad Israele.

«Gli Houthi non sono terroristi come al-Shabaab. Rifiutiamo questa etichetta. Siamo contrari allo scontro in Yemen. Con gli Houthi bisogna dialogare», ha affermato Hassan.

Ciò che i cittadini del Somaliland considerano il nemico comune condiviso con Israele è la Turchia.

«Israele è qui a causa della Turchia»

Israele e Turchia stanno lottando per il controllo di diverse sfere del Medio Oriente all'indomani del fallito conflitto israeliano-statunitense contro l'Iran. La loro faida sta crescendo in punti caldi come la Siria, dove Israele ha perseguito un'agenda espansionistica dalla caduta del governo di Bashar al-Assad.

La spaccatura del Somaliland con Mogadiscio precede questa contesa, ma il suo coinvolgimento evidenzia la complessa rete di alleanze e rivalità che sta ridefinendo l'area del Mar Rosso.

«Molti pensano che Israele e Turchia si stiano preparando a uno scontro, ma ci sono troppi occhi puntati sulla Siria. Il Corno d'Africa potrebbe essere il luogo in cui si metteranno alla prova a vicenda, proprio perché è così defilato. Un motivo principale per cui Israele è arrivato in Somaliland è la Turchia», ha spiegato un ex alto diplomatico occidentale nella regione.

Nel suo classico del periodo della Guerra Fredda, War Clouds in the Horn of Africa, l'accademico americano Tom Farer riassumeva come la regione si presti a tale competizione, quando il Corno d'Africa era un campo di battaglia tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

All'epoca, il Somaliland era unito alla Somalia, che aveva appena combattuto una brutale guerra con la vicina Etiopia. Quel conflitto fu teatro di uno dei più clamorosi ribaltamenti di alleanze della Guerra Fredda: Mosca smise di sostenere Mogadiscio per passare dalla parte di Addis Abeba, e gli Stati Uniti ricambiarono a parti inverse.

Il Somaliland si autogoverna in modo indipendente dalla Somalia dalla fine della Guerra Fredda. Da allora, le rivalità regionali sono diventate ancora più intricate.

Il Somaliland è allineato con gli Emirati Arabi Uniti, che stanno ampliando le proprie basi aeree e navali nella città portuale di Berbera, dove lo Stato del Golfo detiene anche la quota di maggioranza in un porto commerciale. I stretti legami del Somaliland con gli EAU lo rendono un partner logico per Israele.

Israele e gli EAU hanno intensificato la loro cooperazione sulla scia del conflitto israeliano-statunitense con l'Iran. Sul fronte opposto, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa congiunta, visto come rivale del blocco dei loro vicini minori.

«Teatro di uno scontro per procura»

I somali, un popolo storicamente nomade che vive in un'ampia fascia del Corno d'Africa, non sono estranei alle potenze straniere che calpestano la loro terra natale per contendersi il controllo di un corridoio commerciale chiave.

Gli Ottomani e i Portoghesi si batterono per il controllo di quella che è l'attuale costa del Somaliland nel XVI secolo. Agli Ottomani succedette un altro impero islamico, l'Egitto dei Khedivè, che abbandonò la regione quando l'altra sua posizione coloniale, il Sudan, esplose in una rivolta guidata da Muhammad Ahmad, noto come il Mahdi. La ritirata dell'Egitto lasciò un vuoto, e la terra che i somali chiamano casa venne spartita.

La Gran Bretagna intervenne e dichiarò un protettorato nell'odierno Somaliland. Per non essere da meno, i francesi consolidarono il loro controllo sul Golfo di Tadjoura, dove oggi sorge Gibuti, e l'Italia si impadronì di una colonia somala incentrata su Mogadiscio. Menelik II, futuro re d'Etiopia, si prese la sua porzione di territorio abitata da somali, inglobandoli in un regno cristiano.

Quella storia influenza ancora il modo in cui i funzionari di Hargeisa descrivono il Somaliland al mondo esterno.

Ahmed Muse è un affabile accademico diventato consigliere governativo. Ha un pizzo curato, un ampio sorriso e un elegante abito grigio i cui asoli aperti ne tradiscono la fattura sartoriale. Ci siamo incontrati al Sarovar, un raffinato hotel sulla collina frequentato da investitori del Golfo in visita, diplomatici occidentali e, come mi è stato detto in seguito, dal Mossad.

Muse ha espresso risentimento per le critiche degli Stati arabi e musulmani all'accordo diplomatico del Somaliland con Israele.

«Noi [somali] abbiamo perso la regione somala dell'Etiopia a favore di Menelik perché gli egiziani e i turchi — due potenze islamiche — l'hanno abbandonata», ha detto, riferendosi al re etiope. «Se la Turchia venisse ad Hargeisa, le potenze arabe boicotterebbero la Turchia?».

Il Somaliland conserva un forte rammarico verso la Turchia per aver negoziato un compromesso che ha impedito all'Etiopia di riconoscere il Somaliland in cambio dell'accesso al porto di Berbera e di una base militare nel Golfo di Aden. Durante una visita ad Addis Abeba nel mese di febbraio, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che il riconoscimento da parte di Israele «non giova né al Somaliland né al Corno d'Africa».

«Gli Stati del Golfo hanno copiato la Turchia»

La Turchia si è imposta come il più importante sostenitore esterno della Somalia. La relazione risale al 2011, quando l'allora primo ministro Erdogan divenne il primo leader non africano a visitare la Somalia in vent'anni, durante una devastante carestia.

La Turchia ha iniziato a costruire ospedali, strade e persino a raccogliere la spazzatura nello Stato devastato dalla guerra. Con la maturazione del rapporto, Ankara ha acquisito un'influenza enorme sull'economia e sulle istituzioni di sicurezza somale. La Somalia ospita la più grande base d'oltremare della Turchia e un'imponente ambasciata sul litorale.

Muse è in forte contrasto con Mogadiscio, ma riconosce al «modello di aiuti turco» il merito di aver trasformato il rapporto dell'Africa con le potenze emergenti.

«Dopo la Guerra Fredda, l'Occidente ha visto l'Africa solo attraverso la lente degli aiuti. La Turchia ha visto una terra con un grande potenziale che era stata trascurata. Ha affrontato aiuti e sicurezza insieme. Gli Stati del Golfo sono arrivati e hanno copiato la Turchia. Gli EAU sono stati i primi», ha detto, riferendosi al partner arabo più vicino al Somaliland.

La storia d'indipendenza del Somaliland precede di molto l'interesse della Turchia moderna e del Golfo arabo per il Corno d'Africa.

Il Somaliland ha ottenuto l'indipendenza nel 1960, cinque giorni prima della vicina Somalia. Fin dall'inizio, i due Paesi hanno vissuto un'unione difficile, culminata con l'attacco militare sferrato dal leader somalo Mohamed Siad Barre contro il Somaliland alla fine degli anni '80.

L'Hotel Sarovar offre una vista mozzafiato su Hargeisa, situata in una valle delle montagne dell'Ogo, a 1.300 metri di altitudine. Questa antica città di carovane di cammelli è una metropoli in rapida espansione fatta di tetti in lamiera rossa. Baraccopoli e ville moderne — vendute a oltre 300.000 dollari — si stanno inerpicando verso le colline circostanti.

La caotica rinascita di Hargeisa è motivo di orgoglio per i cittadini del Somaliland, considerando che Barre rasò al suolo l'intera città durante un bombardamento nel 1988. Un jet Sovietico MiG-17 ricorda quell'attacco in un monumento ai caduti nel centro città.

Il Sarovar è costoso, ma non troppo formale. Adolescenti e famiglie si ritrovano nel giardino sul ciglio della collina scattando foto di Hargeisa al tramonto.

«Qui abbiamo una classe media. Le persone che vedi non sono solo famiglie ricche», mi dice un amico di Muse seduto al nostro tavolo, indicando la folla.

Gli abitanti del Somaliland affermano che uno dei motivi per cui hanno evitato il conflitto civile che ha travolto la Somalia è che circa l'80% della loro repubblica autoproclamata è composto da un solo clan somalo, gli Isaaq. Il popolo somalo si identifica per clan, non per tribù. Ci sono cinque clan somali principali.

Anche l'eredità coloniale della Gran Bretagna viene ricordata diversamente qui, perché fu molto discreta. La regione era controllata dal leggendario Camel Corps, il cui compito principale era far rispettare il diritto consuetudinario tribale, chiamato Xeer.

Lo scrittore irlandese Gerald Hanley ha dato una spiegazione colorita del limitato interesse della Gran Bretagna per il Somaliland nelle sue memorie, Warriors: Life and Death Among the Somalis, sul suo servizio nel Camel Corps durante la Seconda Guerra Mondiale.

«[I somali], con la loro grande vanità e la loro toccante bravura nel modo in cui cercano di affrontare la loro difficile vita, non hanno olio di palma, né cacao, né caffè, né oro, né diamanti da vendere, ma solo i loro cammelli». Per lui, l'interno della Somalia era un «mondo arido» dove «nessuno poteva rimanere sano di mente».

Se il Somaliland ha evitato le devastazioni più gravi del colonialismo, anche il suo movimento d'indipendenza è stato fortunato, sostiene Muse.

Il Somaliland ha dichiarato l'indipendenza nel 1991, proprio mentre l'Unione Sovietica crollava. All'epoca, gli interventisti negli Stati Uniti stavano puntando gli occhi su Mogadiscio per una nuova avventura militare all'estero.

«Le potenze globali si sono concentrate su Mogadiscio, e Hargeisa è stata risparmiata dall'intervento», ha affermato Muse.

«L'indipendenza è arrivata durante il 'momento unipolare'. Se il Somaliland avesse rivendicato l'indipendenza oggi, le cose sarebbero totalmente diverse a causa di tutte queste potenze in competizione», ha aggiunto.

Per due decenni, la relativa stabilità del Somaliland, e persino le sue libere elezioni, hanno fatto da contrasto all'instabilità della Somalia. Ma le cose stanno iniziando a cambiare e, a lungo termine, ciò potrebbe complicare la richiesta del Somaliland di ottenere il riconoscimento globale.

«Mogadiscio sta tornando a essere una città vivibile a piedi. La narrazione fatta solo di rapimenti e bombardamenti è un travisamento orientalista», mi ha raccontato un residente di Hargeisa che si reca spesso in città.

La Somalia ha fatto un grande passo avanti nel 2023, quando la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale le hanno condonato 4,5 miliardi di dollari di debiti, portando il rapporto debito/PIL di Mogadiscio quasi a zero.

La missione politica delle Nazioni Unite in Somalia chiuderà ad ottobre. «È Mogadiscio che vuole che ce ne andiamo. Non piace loro l'idea che li consigliamo. Si considerano uno Stato sovrano a tutti gli effetti», ha riferito un diplomatico dell'ONU a MEE.

Il cambio di rotta della Somalia è arrivato mentre la Turchia si radicava nelle istituzioni di difesa e sicurezza del Paese più povero.

La Turchia sta addestrando i commando somali e coordinando gli attacchi contro al-Shabaab con l'agenzia di intelligence locale. Ha inoltre schierato droni Bayraktar TB2, caccia F-16 ed elicotteri da attacco ATAK.

Nel 2024, la Turchia ha firmato un accordo di difesa decennale per costruire e addestrare la marina somala. L'accordo pone le acque territoriali della Somalia — che includono il Somaliland non riconosciuto — sotto l'ombrello di sicurezza della Turchia.

Ankara ha garantito accordi economici che alcuni critici definiscono di natura estrattiva, dato lo squilibrio tra i due Stati.

La Turchia ha una concessione ventennale per la gestione del porto marittimo e dell'aeroporto di Mogadiscio. La Somalia ha inoltre promesso alla Turchia il 30% delle entrate derivanti da qualsiasi risorsa marina trovata nella sua zona economica esclusiva. Ankara ha preso piede nel settore della pesca somalo e sta effettuando esplorazioni petrolifere. L'accordo dà alla Turchia la possibilità di sfruttare acque che il Somaliland considera proprie.

«La Turchia è arrivata da poco nella regione. Non abbiamo problemi con loro. Hanno sfruttato le risorse di Mogadiscio», ha dichiarato Hassan, direttore generale del Ministero degli Esteri del Somaliland.

«[Ma] Mogadiscio sta pensando a un'incursione, e la Turchia la sosterrebbe. Dobbiamo posizionarci per il futuro», ha aggiunto.

Quelli del Somaliland non sarebbero i primi a cercare di rafforzare la propria sicurezza allineandosi con Israele.

Quando gli EAU sono stati colpiti da attacchi iraniani all'inizio di quest'anno, Israele ha inviato batterie di difesa Iron Dome per proteggere il suo alleato del Golfo. La Grecia, uno storico avversario della Turchia, ha recentemente firmato un accordo da 3,5 miliardi di dollari per acquistare un sistema multicostituito di difesa aerea israeliano.

Il rischio per il Somaliland, ovviamente, è che invitare Israele sul proprio territorio lo renda un bersaglio, mettendo a repentaglio proprio quella stabilità di cui Hargeisa va fiera.

Il Somaliland è ora circondato da guerre regionali le cui linee di fronte si sono divise in blocchi rivali che includono Israele.

L'Etiopia, che ha stretti legami con Israele e gli EAU, sta combattendo gruppi ribelli che sostiene siano appoggiati da Egitto ed Eritrea. Asmara e Il Cairo negano l'accusa, ma entrambe guardano con diffidenza ai legami militari tra Etiopia ed Israele.

Nel frattempo, gli Houthi hanno conquistato la costa dello Yemen sul Mar Rosso, prendendo il controllo del lato del Golfo Arabico appartenente allo Stretto di Bab el-Mandeb. Israele ha ancora dei conti in sospeso con il gruppo.

Questi sono solo alcuni dei rischi legati all'essere la testa di ponte di Israele nel Corno d'Africa.