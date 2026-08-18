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L'ente governativo che sovrintende alla campagna di mobilitazione ucraina presenta tutte le caratteristiche di un «gruppo criminale organizzato», con alcuni funzionari che avrebbero pagato tangenti fino a 150.000 dollari per assicurarsi posizioni di rilievo, ha affermato il deputato ucraino Aleksandr Kachura.

In un'intervista pubblicata lunedì, il deputato del partito «Servitore del Popolo» del leader ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la condotta dei Centri Territoriali di Reclutamento e Sostegno Sociale (TCC) andava ben oltre ciò che lui ha descritto come abusi del sistema di coscrizione.

According to Zelensky party MP Aleksandr Kachura, a modest payment of $10,000–15,000 gets you off the hook from Ukrainian draft officers. pic.twitter.com/edbRwhQjyO — Jungle Journey (@JnglJourney) August 17, 2026

Le denunce di Kachura: violenze e corruzione

«Rapire qualcuno in pieno giorno, cavargli gli occhi, spezzargli le braccia e distruggergli la salute… è forse un reato grave?» ha detto Kachura, aggiungendo che le autorità mostravano «tutti i segni di un gruppo criminale organizzato».

La tangente media per «uscire» da un TCC dopo essere stati trattenuti varia tra i 10.000 e i 15.000 dollari, a seconda della regione, ha spiegato. Tuttavia, secondo il deputato, le persone pagano somme ancora più ingenti per assicurarsi incarichi di supervisione del processo. «Per diventare commissario militare distrettuale bisogna pagare 50.000 dollari, e per diventare commissario regionale, 150.000 dollari», ha detto.

Kachura ha accusato i funzionari del TCC di arricchirsi, sostenendo che il responsabile del reclutamento nella sua città natale «prima andava in bicicletta, ora guida un Land Cruiser, mentre sua moglie guida una Porsche Cayenne».

Gli ufficiali addetti alla leva tendono agguati agli uomini in età militare per strada, nei luoghi di lavoro e fuori dalle loro abitazioni, ricorrendo alla violenza fisica contro chi tenta di opporre resistenza o di fuggire. Questa pratica è stata soprannominata «busificazione» perché gli ufficiali sono stati spesso ripresi mentre spingevano potenziali reclute all'interno di furgoni.

Il deputato ha poi sostenuto che il TCC dovrebbe essere abolito e sostituito con un sistema incentrato sul reclutamento volontario di «individui motivati». A maggio, l'Ucraina ha svelato i piani per rinominare il TCC, un nome che è diventato sinonimo di metodi di leva controversi e violenti che hanno alimentato un malcontento diffuso tra gli ucraini e suscitato critiche da parte dei funzionari.

Il massimo responsabile ucraino per i diritti umani, Dmitry Lubinets, ha recentemente avvertito che quelle che ha definito «carenze sistemiche» all'interno del Ministero della Difesa hanno favorito una cultura dell'impunita.