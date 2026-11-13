Deputato USA a La Jornada: "Non spetta agli Stati Uniti scegliere chi governa Cuba"

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Il deputato democratico Joaquín Castro ha avvertito che gli Stati Uniti non dovrebbero decidere chi governa Cuba, né tentare un'operazione militare contro l'isola simile a quella attuata in Venezuela, e ha dichiarato di essere al lavoro per scongiurare una possibile invasione.

"Non spetta agli Stati Uniti scegliere un nuovo leader o presidente, né invadere un Paese per insediarvi qualcuno", ha dichiarato il legislatore al quotidiano messicano 'La Jornada'.

Castro ha osservato che le dichiarazioni e le politiche del presidente Donald Trump e di altri membri della sua amministrazione lasciano intendere che un'azione militare contro Cuba rimanga tra le opzioni a disposizione di Washington.

Riguardo a cosa faranno i Democratici per impedirlo, ha risposto: "Ci stiamo lavorando".

Il deputato del Texas presiederà la Sottocommissione per l'Emisfero Occidentale della Commissione Affari Esteri della Camera, una volta che il suo partito avrà assunto la maggioranza parlamentare a gennaio.

I Democratici hanno riconquistato il controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato nelle elezioni di metà mandato del 3 novembre; un risultato che consentirà loro di esercitare un maggiore controllo e di limitare le iniziative legislative della Casa Bianca.

Nonostante il mutamento negli equilibri di potere a Capitol Hill, un assistente legislativo democratico, consultato da 'La Jornada', ha osservato che la questione cubana potrebbe non rientrare tra le priorità immediate della nuova maggioranza.

Secondo la fonte, l'agenda legislativa si concentrerà sul costo della vita, sull'assistenza sanitaria, sull'immigrazione e sul conflitto con l'Iran.

Sebbene l'assistente abbia sottolineato che il legislatore potrebbe, in teoria, migliorare la situazione per la popolazione cubana allentando le restrizioni su rimesse, viaggi ed esportazioni, ha anche suggerito che, nel breve periodo, ben pochi membri del Congresso dedicheranno tempo a questo tema.

Le dichiarazioni di Castro giungono in un contesto caratterizzato dall'inasprimento delle misure adottate da Washington nei confronti de L'Avana, che includono restrizioni finanziarie e tentativi di bloccare le forniture di carburante.

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