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Dichiarazioni del Cremlino sugli asset di Nestlé in Russia e sull'accordo per gli aeromobili

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Dichiarazioni del Cremlino sugli asset di Nestlé in Russia e sull'accordo per gli aeromobili

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Il trasferimento delle attività russe di Auchan, Lemana Pro e Nestlé sotto amministrazione temporanea, così come la firma di un accordo per la fornitura di aerei MC-21-310, sono stati i temi principali della conferenza stampa odierna del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

La TASS ha raccolto le dichiarazioni chiave del portavoce.

Amministrazione temporanea delle attività di Auchan, Lemana Pro e Nestlé

- Per il momento, la decisione riguarda esclusivamente l'introduzione di una gestione esterna per le attività russe di Auchan, Lemana Pro e Nestlé: "Allo stato attuale, si parla specificamente dell'introduzione di una gestione esterna. Finora non sono state prese altre decisioni".

- Uno dei fattori presi in considerazione per questa decisione è stato il fatto che "le aziende provengono da paesi ostili".

- "Si tratta di nazioni ostili che partecipano attivamente alle azioni militari contro il nostro Paese e di stati coinvolti negli attacchi del regime di Kiev contro le nostre infrastrutture civili ed economiche".

- La società L.E.V. Management è stata scelta come amministratore temporaneo delle attività in quanto "soddisfaceva al meglio i criteri necessari".
Accordo per la fornitura di aerei MC-21-310

- La firma dell'accordo per la fornitura di aerei MC-21-310 rappresenta una svolta ed è di grande importanza per la Russia: "Verrà firmato un accordo sui termini di fornitura degli aerei MC-21-310. Si tratta di una firma che segna una svolta, un passaggio molto importante".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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