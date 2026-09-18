Dichiarazioni del Cremlino sugli asset di Nestlé in Russia e sull'accordo per gli aeromobili
Il trasferimento delle attività russe di Auchan, Lemana Pro e Nestlé sotto amministrazione temporanea, così come la firma di un accordo per la fornitura di aerei MC-21-310, sono stati i temi principali della conferenza stampa odierna del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.
La TASS ha raccolto le dichiarazioni chiave del portavoce.
Amministrazione temporanea delle attività di Auchan, Lemana Pro e Nestlé
- Per il momento, la decisione riguarda esclusivamente l'introduzione di una gestione esterna per le attività russe di Auchan, Lemana Pro e Nestlé: "Allo stato attuale, si parla specificamente dell'introduzione di una gestione esterna. Finora non sono state prese altre decisioni".
- Uno dei fattori presi in considerazione per questa decisione è stato il fatto che "le aziende provengono da paesi ostili".
- "Si tratta di nazioni ostili che partecipano attivamente alle azioni militari contro il nostro Paese e di stati coinvolti negli attacchi del regime di Kiev contro le nostre infrastrutture civili ed economiche".
- La società L.E.V. Management è stata scelta come amministratore temporaneo delle attività in quanto "soddisfaceva al meglio i criteri necessari".
Accordo per la fornitura di aerei MC-21-310
- La firma dell'accordo per la fornitura di aerei MC-21-310 rappresenta una svolta ed è di grande importanza per la Russia: "Verrà firmato un accordo sui termini di fornitura degli aerei MC-21-310. Si tratta di una firma che segna una svolta, un passaggio molto importante".