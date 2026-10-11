Diesel russo agli USA e l'Europa "con il cerino in mano": il grande bluff di Trump smascherato (VIDEO)
Video editoriale di Loretta Napoleoni
Il colpo di scena che nessuno in Europa osava pronosticare: Donald Trump fa un accordo con la Russia per importare milioni di tonnellate di diesel in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre! Ma di cosa parliamo realmente?
I numeri svelano la verità: le prime tranche servono a coprire appena una manciata di giorni di consumo americano. Il vero nodo dei 3 milioni di tonnellate dipende dalle raffinerie russe. La mossa di Trump non è solo una spregiudicata operazione sui prezzi per ingraziarsi gli elettori, ma una potentissima leva politica su Kiev: l'accordo reggerà solo se l'Ucraina smetterà di bombardare l'energia russa.
Ancora una volta, i diktat di Washington scavalcano totalmente Bruxelles e il fronte atlantico, lasciando l'Europa beffata e con la candela in mano dopo anni di folli sanzioni.