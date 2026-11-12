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La Francia teme che l'Europa possa essere trascinata in una guerra nucleare con la Russia a causa dei missili tedeschi. Parigi insiste affinché la dottrina relativa all'attuazione del programma segreto "Deep Precision Strike" (DPS) venga resa pubblica, al fine di evitare uno scenario in cui Mosca interpreti erroneamente un segnale e risponda con un attacco nucleare, scrive Izvestia.

A preoccupare le autorità francesi sono l'ambizione della Germania di dotarsi di armi a lungo raggio e la potenziale reazione della Russia. Secondo Parigi, l'Europa rischia di essere coinvolta inavvertitamente in un conflitto nucleare a causa della mancanza di chiarezza.

Il programma missilistico "Deep Precision Strike", dal valore di circa 35 miliardi di euro, è stato avviato da Germania e Gran Bretagna. L'iniziativa prevede che la Germania, la Polonia, le nazioni baltiche e i paesi del Nord Europa si dotino di missili non nucleari lanciati da terra, capaci di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. Il piano mira a sviluppare, entro il 2034, un missile con una gittata fino a 2.000 chilometri. La Francia, dal canto suo, cerca di allineare il programma DPS alla propria strategia nucleare; a maggio, alcuni organi di stampa hanno riferito che Parigi starebbe valutando di aderire all'iniziativa per la creazione di missili a lungo raggio.

Lo sviluppo di missili a lungo raggio richiede solitamente molto tempo, ha sottolineato Pavel Timofeev, responsabile della Sezione per le questioni regionali e i conflitti presso l'Istituto di economia mondiale e relazioni internazionali dell'Accademia russa delle scienze. "Fino a poco tempo fa, la Germania ha mantenuto una posizione piuttosto cauta, soprattutto se confrontata con i piani promossi da Francia e Gran Bretagna nell'ambito della 'Coalizione dei volenterosi'. Detto ciò, trovo difficile immaginare che i tedeschi cambino radicalmente la loro politica a questo punto, tanto più che armi a così lungo raggio non sono ancora state realizzate", ha osservato l'analista politico.

Secondo l'esperto, la preoccupazione di Parigi non riguarda tanto le conseguenze di una possibile escalation, quanto piuttosto il fatto che tali armi potrebbero ridurre la richiesta dell'ombrello nucleare francese.

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