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di Federico Giusti

La sicurezza dell'Europa non può più essere data per scontata: se a scriverlo sono i progressisti europei non possiamo che essere preoccupati in un'ottica futura nella quale il centrosinistra, qualora vincitore di elezioni, spenderebbe per le spese militari tanto quanto il centrodestra, forse addirittura di più.

L'Europa si sente minacciata, un sentimento diffuso tra i governanti che rievocano le minacce della Guerra Fredda: in entrambi i casi le minacce presunte arriverebbero dall'est europeo, allora dall'Urss e oggi dalla Russia. Non una parola sul ruolo degli Usa: i documenti politici del centrosinistra europeo sono costruiti su un'unica narrazione, l'aggressore Russo contro paesi inermi e democratici. Ammesso che l'Ucraina possa rientrare nel novero dei paesi democratici, dimenticando quanto avvenuto nel paese per un buon decennio prima della guerra, assolvendo pur in presenza di prove gli Usa da ogni responsabilità nell'avere accelerato l'escalation militare, si continua a raccontare di attacchi ibridi, guerra cognitiva, di minacce perfino nucleari omettendo tutti gli atti di sabotaggio avvenuti dai danni dell'economia europea.

Una lettura a senso unico finalizzata a favorire il grande investimento economico nel Riarmo, posizione che alla fine scoraggerà molti elettori a votare il centrosinistra giudicandolo impresentabile proprio per le posizione guerrafondaie fin qui assunte.

Se esiste una concreta minaccia ai nostri cittadini essa è rappresentata dalla erosione del potere di acquisto e da una sorta di partito della guerra trasversale agli schieramenti politici: parlare di sovranità tecnologica fa ridere se pensiamo alla dipendenza del vecchio continente rispetto agli Usa, ai paesi asiatici emergenti, perfino ad Israele. La sovranità perduta, o meglio mai acquisita, è anche frutto dei mancati investimenti tecnologici europei, dei processi di innovazione rinviati troppo a lungo: questi ritardi non sono spiegabili in termini militari quanto invece analizzando le dinamiche economiche, gli investimenti in ricerca e sviluppo, per capire ad esempio dove nasce la crisi dell'automotive.

Asserire invece che l'Europa deve essere in grado di assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza significa consegnarsi mani e piedi all'alleato, si fa per dire, statunitense, arrivando a pensare che l'economia di guerra sia il solo percorso possibile per arrestare la decadenza del Vecchio continente.

Sentire parlare di diritto internazionale, specie davanti al genocidio del popolo palestinese reso possibile da un sistema internazionali che ha permesso a tante azienda di banchettare sulla guerra a Gaza, suona come insultato all'umana intelligenza: anche un infante capirebbe che la sovranità dell'Europa è legata alle scelte strategiche, acquistare gas e petrolio a un costo superiore dei 500 per cento rispetto a quello che compravamo dalla Russia, dipendere dalle tecnologie Usa, farsi imporre la politica estera, sono esempi di una sudditanza che stride con la stessa rivendicazione di autonomia e sovranità. Se non si preoccupano di difendere imprese e cittadini dall'inflazione, saranno allora credibili quando asseriscono di volere difendere la cittadinanza dalla guerra cognitiva?

Poi potranno addolcire la pillola con mille dichiarazioni, resta un quadro analitico desolante finalizzato all'economia di guerra come dimostra l'uso di linguaggi prettamente militari occultati dietro a i presunti valori comunitari. In estrema sintesi il fronte progressista è guerrafondaio nell'anima, pensa che le spese militari dei singoli paesi non siano sufficienti, fa proprio il punto di vista di Mario Draghi sul lancio della difesa comune europea giudicata un vantaggio e un'opportunità per razionalizzare le spese e ridurre i costi.

La difesa europea, la preparazione alle crisi e la resilienza costituiscono beni pubblici europei e devono pertanto essere finanziate, in misura adeguata, a livello dell’Unione. ...... una difesa integrata contro le minacce aeree e missilistiche; sistemi regionali di difesa aerea a corto raggio e sistemi di contrasto ai velivoli senza equipaggio; scorte adeguate e capacità di ricostituzione delle riserve di munizioni e missili; sistemi sicuri di comando e controllo; capacità di intelligence e sorveglianza; difesa informatica; mobilità militare; capacità di trasporto strategico; comunicazioni protette; servizi spaziali e supporto medico.

E quindi, al fine di reperire velocemente grandi quantità di risorse finanziarie pubbliche, la sinistra progressista si affida alla finanza non senza ipotizzare una più equa ridistribuzione della ricchezza nelle nostre società che avrebbero bisogno, per essere realizzate, di scelte diametralmente opposte a quelle fino ad ora operate, dal fisco equo e progressivo a meccanismi automatici di adeguamento dei salari e delle pensioni al costo della vita, dal contenimento delle spese militari ad investimenti adeguati per potenziare l'attuale welfare.

Stando alle dichiarazioni rese negli ultimi giorni dalla segretaria del Pd non siamo davanti a una svolta ma alla classica, ennesima, involuzione: il centrosinistra vuole far pagare meno tasse al pari delle destre, la differenza sta nel prevedere qualche forma di tassazione ai grandissimi capitali, una sorta di contributo di solidarietà.

Lontani anni luce anche da ipotesi moderate, non ripristineranno le aliquote fiscali di un tempo, penseranno che la detassazione in fondo sia un valore aggiunto come accordare sostegno a sanità privata, a sanità e previdenza integrative. Si usano a sproposito concetti quali equità e solidarietà sociale che per camminare sulle loro gambe avrebbero bisogno di aliquote fiscali progressive, di aumenti reali dei salari senza pesare sulla fiscalità generale: se vogliamo realmente salvaguardare la coesione sociale si rendono necessari, e improcrastinabili, interventi in materia di welfare, fisco e lavoro.

Al contrario, invece, sentiamo parlare solo di sicurezza interna ed esterna per rendere coese le nostre società, dimenticano che la coesione nasce dall'equità social e, come diremmo in Toscana, la botte piena e la moglie ubriaca restano inconciliabili. Ma davanti a una destra guerrafondaia che accresce le spese finanziarie il centrosinistra diventa paladino della finanza con la sola eccezione di introdurre delle tasse maggiori a un numero assai risibile di grandi ricchi.

Respingiamo pertanto le proposte di corto respiro volte a finanziare l’aumento della spesa per la difesa attraverso tagli ai bilanci destinati alla coesione e alle infrastrutture, contrapponendo così tra loro diverse dimensioni della nostra resilienza. Sosteniamo invece strumenti finanziari solidi e specificamente dedicati, in grado di fornire le risorse necessarie a soddisfare le legittime esigenze europee di investimento nel settore della difesa, salvaguardando al contempo la resilienza sociale e la coesione.

Tutto da dimostrare invece che le eventuali maggiori entrate siano destinate allo stato sociale o alla ricerca e sviluppo ammesso poi che una scelta del genere non porti vantaggi solo all'economia di guerra.

La nostra perplessità nasce anche dalla fine di ogni separazione tra pubblico e privato come tra civile e militare, consapevoli che oggi non sussista alcun controllo sull'economia da parte del pubblico e i tempi di guerra vanno solo a rafforzare la finanza speculativa da un lato e l'uso delle risorse pubbliche per settori ad alto rendimento. Dopo anni di retorica dell'austerità scoprire una sinistra progressista disponibile all'indebitamento per l'economia di guerra suona come un amaro risveglio: chi non ha voluto rivedere certe norme per rendere l'Europa più solidale e coesa attraverso anche un welfare potenziato, oggi rinuncia ai dogmi di Maastricht per il riarmo.

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Federico Giusti Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999. Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.