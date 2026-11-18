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Al vertice APEC di Shenzhen, il presidente cinese indica la strada per il futuro dell’Asia-Pacifico: pace, stabilità, libero commercio, innovazione e sviluppo condiviso. E rilancia il ruolo della Cina come motore della crescita globale, opponendo alla logica del protezionismo e dell’unilateralismo una visione di cooperazione tra le nazioni.

«Aprire le porte o chiuderle, lavorare insieme o gli uni contro gli altri, adattarsi ai cambiamenti o rimanere ancorati a vecchi schemi?». È attorno a queste domande che il presidente cinese Xi Jinping ha costruito il suo intervento al vertice dei CEO dell'APEC 2026, tenutosi a Shenzhen, nella provincia meridionale del Guangdong. Un discorso che delinea la visione di Pechino per il futuro dell'Asia-Pacifico e, più in generale, per un ordine economico internazionale chiamato a confrontarsi con profonde trasformazioni.

Il messaggio di Xi è chiaro: in un mondo attraversato da tensioni geopolitiche, rallentamento della crescita e crescente diffusione di politiche unilaterali e protezionistiche, la risposta non può essere la chiusura, ma il rafforzamento della cooperazione internazionale. «Tutti gli approcci devono adattarsi ai cambiamenti dei tempi per rimanere attuali», ha ricordato il presidente cinese, richiamando un antico principio della cultura del suo Paese.

La prospettiva indicata da Xi parte da un presupposto fondamentale: non può esserci prosperità senza sicurezza, né sicurezza senza stabilità. Per questo, ha sottolineato, diventa indispensabile difendere l'ordine internazionale del dopoguerra e promuovere «un mondo multipolare basato sull'uguaglianza e sull'ordine, insieme a una globalizzazione economica inclusiva e vantaggiosa per tutti».

Una posizione che si accompagna all'invito a risolvere le divergenze attraverso il dialogo e la consultazione, superando le difficoltà mediante la solidarietà e la cooperazione. La stabilità dell'Asia-Pacifico, ha ricordato Xi, ha rappresentato negli ultimi decenni una delle condizioni fondamentali per la crescita economica della regione, ormai diventata uno dei principali motori dell'economia mondiale.

Altro pilastro del discorso è la difesa del multilateralismo commerciale. «La storia ci insegna che aprire le porte porta progresso, mentre chiuderle significa rimanere indietro», ha affermato il presidente cinese. Da qui la necessità di salvaguardare il sistema commerciale multilaterale incentrato sull'Organizzazione mondiale del commercio, contrastare le barriere agli scambi e agli investimenti e mantenere stabili le catene industriali e di approvvigionamento globali.

Xi ha inoltre rilanciato il progetto di un'Area di libero scambio dell'Asia-Pacifico, accompagnandolo con la proposta di rafforzare i collegamenti economici e tecnologici, il commercio digitale, l'e-commerce transfrontaliero e la cooperazione industriale. L'integrazione economica, nella visione cinese, non deve essere ostacolata da logiche di contrapposizione, ma favorita attraverso regole condivise e opportunità reciproche.

Particolare attenzione è stata riservata all'innovazione tecnologica, all'intelligenza artificiale e alla transizione ecologica. «L'innovazione è fondamentale per il progresso», ha osservato Xi, invitando i Paesi dell'APEC a rafforzare le partnership scientifiche e tecnologiche e a trasformare i risultati della ricerca in nuovi motori di crescita. Una prospettiva nella quale la trasformazione digitale e lo sviluppo a basse emissioni di carbonio assumono un ruolo centrale.

Ma il presidente cinese ha insistito soprattutto sulla necessità che la crescita sia condivisa. Le differenze storiche, culturali ed economiche tra i Paesi della regione, ha spiegato, rendono inadeguato qualsiasi approccio uniforme. Occorre invece rimuovere gli ostacoli agli scambi, promuovere uno sviluppo equilibrato e mettere le persone al centro delle politiche economiche. «I frutti dello sviluppo devono essere condivisi da tutte le economie e da tutti i gruppi e le comunità», ha dichiarato.

Una parte importante dell'intervento è stata dedicata alle prospettive della stessa Cina. Xi ha ricordato che il Paese ha avviato quest'anno il suo XV Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale, sottolineando come l'economia cinese abbia registrato una crescita del 4,6% nei primi tre trimestri del 2026. Un risultato accompagnato dall'espansione delle nuove forze produttive, dall'innovazione industriale e dall'accelerazione della transizione verde.

Il presidente ha quindi presentato la Cina come un'opportunità per le imprese internazionali, indicando tre direttrici fondamentali: un enorme mercato aperto, un ambiente favorevole all'innovazione e condizioni sempre più vantaggiose per la cooperazione economica.

Con il suo vasto mercato interno, la più grande popolazione a reddito medio del mondo e una domanda in espansione, la Cina intende ampliare ulteriormente le importazioni di prodotti e servizi di qualità. Dai veicoli a nuova energia alle abitazioni intelligenti, dall'economia legata all'invecchiamento della popolazione al turismo invernale, Xi ha indicato numerosi settori nei quali si stanno aprendo nuove opportunità per le imprese internazionali.

Non meno significativo il riferimento alla modernizzazione industriale e tecnologica. La Cina, ha spiegato, rappresenta un enorme laboratorio nel quale robotica, guida autonoma, droni e altre tecnologie avanzate vengono sperimentati e sviluppati in applicazioni concrete. L'obiettivo è integrare sempre più profondamente innovazione scientifica e produzione industriale, modernizzando i settori tradizionali e sostenendo quelli emergenti.

Xi ha poi ribadito l'impegno di Pechino per il multilateralismo e contro unilateralismo e protezionismo, ricordando che la Cina ha rispettato gli impegni assunti con l'adesione all'OMC e ha continuato a condividere le opportunità della propria crescita con il resto del mondo. Ha inoltre confermato la volontà di ampliare ulteriormente l'apertura economica, intervenendo anche sulle regole, sulle normative e sugli standard, per rendere più stabile e prevedibile il contesto nel quale operano le imprese straniere.

Nel suo intervento non è mancato un riferimento alla Nuova Via della Seta, con l'invito alle aziende dell'Asia-Pacifico a partecipare attivamente ai progetti di cooperazione promossi da Pechino.

La conclusione del discorso ha ricondotto tutti questi elementi a un'unica prospettiva: costruire una comunità dell'Asia-Pacifico fondata sullo sviluppo comune. «Affrontiamo insieme le sfide dello sviluppo attraverso l'apertura, generiamo nuovo slancio per la crescita attraverso l'innovazione e perseguiamo la prosperità per tutti attraverso la cooperazione», ha esortato Xi.

È questa la visione che la leadership cinese ha voluto portare a Shenzhen: un modello di relazioni economiche internazionali che punta sull'interdipendenza, sull'apertura dei mercati e sulla condivisione delle opportunità, in contrapposizione alle spinte protezionistiche e alle politiche di contrapposizione dell’ormai ex egemone in declino. Un messaggio rivolto non soltanto ai partner dell'Asia-Pacifico, ma a un'intera comunità internazionale chiamata a scegliere come affrontare le trasformazioni dell'ordine mondiale ormai avviato verso una configurazione multipolare.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it