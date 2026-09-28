Disuguaglianza in Italia: il 10% delle famiglie detiene oltre il 60% della ricchezza

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di Michele Blanco

I dati del World Inequality Report 2026 evidenziano una spaccatura netta nella distribuzione delle risorse su scala globale: il reddito complessivo della metà più povera della popolazione mondiale è ormai inferiore a quello detenuto dallo 0,1% dei più ricchi.

Questa marcata polarizzazione non è il risultato contingente di una fase economica avversa, ma l'effetto di scelte politiche e regolatorie consolidate. Negli ultimi decenni, il progressivo smantellamento della progressività fiscale, la deregolamentazione dei flussi di capitale e la riduzione delle tutele sociali hanno favorito una forte concentrazione della ricchezza, riducendo l'efficacia dei meccanismi di redistribuzione pubblica.

Le conseguenze sul capitale sociale e sui media

L'ampliamento della forbice economica incide direttamente sul tessuto sociale. Come evidenziato dai classici studi del politologo Robert Putnam sulle istituzioni italiane, il capitale sociale — inteso come l'insieme delle reti relazionali, delle norme di reciprocità e della fiducia reciproca — rappresenta la base fondamentale per la cooperazione all'interno di una comunità. Quando il divario economico si fa incolmabile, le dinamiche di solidarietà e la fiducia nelle istituzioni tendono a crollare.

Questo impatto trova conferma sul piano scientifico. Una meta-analisi pubblicata dai ricercatori Yang e Konrath (2023), condotta su circa cento studi internazionali, rileva che al crescere delle disuguaglianze economiche si registra una contestuale riduzione dei comportamenti prosociali, dell'altruismo e dell'impegno civico.

Nel dibattito pubblico, un ruolo determinante è svolto dai mezzi di informazione. La narrazione mediatica tende spesso a sovrapporre il tema della disuguaglianza a concetti di meritocrazia o di responsabilità individuale, finendo per nascondere gli ostacoli strutturali alla mobilità sociale e deviando l'attenzione dai temi economici verso altre dinamiche di scontro sociale.

Servizi pubblici, lavoro e l'anomalia italiana

Le ripercussioni di questo modello si manifestano principalmente su due fronti: la tenuta dei servizi pubblici e il mercato del lavoro. La pressione verso la privatizzazione di settori chiave, come la sanità, riduce l'accesso universale alle cure, con liste d'attesa prolungate e un aumento della povertà sanitaria. A ciò si aggiungono la crescita del disagio sociale e la stagnazione dei redditi da lavoro, che rendono la mobilità sociale sostanzialmente bloccata.

Nel quadro europeo, l'Italia evidenzia criticità strutturali particolarmente accentuate. Mentre Paesi come la Francia o le nazioni scandinave mantengono sistemi di protezione sociale in grado di attenuare le disparità, la penisola mostra indici di disuguaglianza e stagnazione salariale tra i più severi dell'Unione Europea. Le rilevazioni della Banca d'Italia confermano che il 10% delle famiglie più benestanti detiene oltre il 60% della ricchezza nazionale netta, a fronte del 7,2% destinato alla metà più povera della popolazione.

Questo assetto è alimentato da un sistema fiscale altamente sperequato. Ricerche condotte dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dall'Università di Milano-Bicocca indicano che il 7% dei contribuenti più abbienti versa un'aliquota effettiva inferiore rispetto al restante 93% della popolazione, per effetto di regimi agevolati sulle rendite e sui patrimoni rispetto ai redditi da lavoro dipendente.

L'evoluzione normativa e l'andamento dei salari

Il percorso di flessibilizzazione del mercato del lavoro italiano è stato segnato da precise tappe legislative nel corso degli ultimi trent'anni:

La Riferma Treu (1997): ha introdotto il lavoro interinale e avviato la contrattazione a tempo determinato.

La Legge Biagi (2003): ha ampliato la tipologia dei contratti atipici e delle collaborazioni.

Il Jobs Act (2014-2015): ha modificato le tutele contro i licenziamenti individuali, superando l'impostazione originaria dell'Articolo 18 per le nuove assunzioni.

Parallelamente, l'introduzione di regimi fiscali sostitutivi sulle rendite e sugli affitti ha ridotto le entrate destinate al finanziamento di sanità e istruzione.

I dati OCSE ed Eurostat sull'andamento delle retribuzioni medie reali dal 1990 ad oggi tracciano il bilancio di queste riforme. Mentre la media dei Paesi OCSE ha registrato un incremento del potere d'acquisto dei salari pari al +35% (con la Germania al +32,9% e la Francia al +33,4%), l'Italia ha fatto segnare una flessione del -1,6%, risultando l'unico Paese dell'area a registrare una variazione negativa. L'impatto dell'inflazione, unito al ricorso al part-time involontario — salito dal 4,4% del 1990 a oltre il 31% —, ha ulteriormente eroso il potere d'acquisto delle famiglie.

Per invertire questa tendenza, economisti come Thomas Piketty e Joseph Stiglitz, insieme a organizzazioni quali Oxfam, suggeriscono interventi strutturali basati su un'imposizione progressiva sui grandi patrimoni, sulla revisione delle imposte di successione e su un potenziamento del welfare universale per garantire l'accesso gratuito ai servizi essenziali.