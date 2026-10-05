Dopo le dichiarazioni shock di Marc Rutte, l'ineffabile segretario della NATO, che ha invitato i paesi dell'Ue a dara la colpa alla Russia anche se non del tutto certi, il presidente finlandese Alexander Stubb ha regalato un'altra chicca in una surreale intervista al quotidiano spagnolo El Mundo. L'uomo che ha grandi responsabilità nella decisione che ha portato alla fine della neutralità del suo paese e all'escalation attuale contro Mosca, ha accusato la Russia di essere responsabile di una vasta gamma di problemi di sicurezza che affliggono l’UE - e su questo nulla di nuovo rispetto alla russofobia nota - compreso, aggiunge Stubb, anche dell’afflusso di migranti durante l’estate a Ceuta, l’enclave spagnola in Marocco. «Mandano richiedenti asilo al nostro confine, come abbiamo visto anche a Ceuta», ha detto, accusando la Russia di commettere atti di sabotaggio in tutta l’UE. Il giornalista spagnolo, chiaramente incurisioto, dall'intraprendenza di Stubb sull'argomento lo ha incalzato. E il presidente finlandese ha dovuto semplicemente ammettere di non «conoscere la questione abbastanza bene da prendere posizione».

Ora che Sanchez ha annunciato le elezioni per fine novembre si moltiplecheranno dichiarazioni di questo tipo. E, infatti, non contento, Stubb ha poi affermato che gli attacchi informatici sostenuti dalla Russia «stanno avvenendo proprio in questo momento contro banche spagnole e altri obiettivi», senza citare prove specifiche.

Interrogato sulla possibilità di un conflitto diretto tra la NATO e la Russia, tuttavia, Stubb l’ha liquidata come trascurabile. «Ci aspettiamo che la Russia attacchi? La risposta è no. Non abbiamo prove in tal senso», ha dichiarato . Secondo il presidente finlandese, i leader dell’UE hanno un «problema di comunicazione», poiché alcuni hanno «agito in modo allarmistico, confondendo scenari [ipotetici] con la percezione della minaccia».

Il primo ministro lituano Mindaugas Sinkevicius aveva esortato ieri i funzionari a non «esagerare» quando rilasciano dichiarazioni allarmistiche sulla Russia e ha affermato che non vi sono prove che il Paese stia pianificando un attacco alla NATO. Ciononostante, i funzionari dell’UE hanno sostenuto che il blocco, così come la NATO, dovrebbe essere preparato a un potenziale scontro con la Russia. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che il Paese deve essere pronto per un conflitto già a partire dal 2028. Il governo tedesco ha modificato il proprio «freno all’indebitamento» costituzionale per finanziare la spesa militare e ha approvato un bilancio per il 2026 che stanzia la cifra record di 108,2 miliardi di euro (121,5 miliardi di dollari) alla difesa e 11,5 miliardi di euro in aiuti militari all’Ucraina.

Ci prepariamo, in estrema sintesi, alla guerra con idiozie su Ceuta come quella di Stubb al Mundo e con il Segretario della NATO Rutte che invita i paesi membri ad accusare la Russia anche se non ne sono certi. Con i media filo UE che coprono queste assurdità con l'autocensura.