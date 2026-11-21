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La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato le notizie apparse sui media francesi in merito alle condizioni poste dai leader europei per un viaggio a Mosca.

«Sembra che oggi all'Eliseo si siano alzati con il piede sbagliato. O forse hanno teso la mano sbagliata per salutare», ha dichiarato la Zakharova alla stampa.

Il quotidiano 'Le Parisien', citando l'Eliseo, ha riferito che i rappresentanti dei paesi europei sono pronti a recarsi a Mosca, a condizione che venga loro garantita la possibilità di "svolgere appieno il proprio ruolo" nei futuri negoziati riguardanti l'Ucraina.

Il 19 novembre, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il suo governo ha invitato i leader europei – attraverso i canali diplomatici – a recarsi a Mosca per esporre la propria posizione su un eventuale accordo; solo in seguito verrà presa una decisione in merito alla loro partecipazione al dialogo. Il leader russo ha osservato che, al momento, le nazioni europee mantengono un atteggiamento ostile nei confronti della Russia.

"Per quanto riguarda la presenza degli europei in questi colloqui, la parte statunitense insiste fermamente affinché noi accettiamo la loro partecipazione. Eppure, ogni giorno sentiamo i leader europei dire: 'guerra, guerra... dobbiamo prepararci per il 2030'", ha osservato il leader russo.

"Dobbiamo capire cosa l'Europa potrà apportare a questi negoziati. È per questo che abbiamo invitato gli europei, tramite i canali diplomatici, a venire a Mosca per chiarire la loro posizione. Una volta fatto ciò, decideremo il formato per proseguire il dialogo con l'Ucraina", ha concluso Putin.

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